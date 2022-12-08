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来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 荣获 2022 年亚太地区 CRO 临床试验最佳实践奖

澳大利亚悉尼, 2022年12月7日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术专家合同研究机构，因其在亚太地区合同研究组织行业的最佳实践而荣获 2022 年 Frost & Sullivan 年度公司奖。自 2006 年以来，Novotech 一直是 Frost & Sullivan 亚太最佳实践奖的获得者。



Frost & Sullivan 确定了那些基于对未来的远见卓识不断制定增长战略并有效应对新挑战和机遇的公司。



Frost & Sullivan 表示：“我们的方法涉及在整个价值链中部署最佳实践和战略分析。在此背景下，Frost & Sullivan 认可了 Novotech 的宝贵成就。 Novotech 以强大的领导力为重点，将以客户为中心的战略与最佳实践实施相结合，以满足全球药物开发市场未满足的需求。从可行性评估到监管提交支持、数据管理、医疗监测和项目管理，该公司为其生物技术客户提供 360 度全方位的药物开发方法。”



在回应年度公司奖的宣布时，Novotech 首席执行官 John Moller 博士说，这个奖项是对我们拥有数十年生物技术药物开发经验的整个全球团队的认可。



“每天，我们的团队都以无与伦比的监管知识、庞大的站点和研究人员网络、技术驱动的临床数据管理以及专注于解决问题、所有权和灵活性的项目管理方法，为生物技术公司的药物开发计划提供支持。我们的全球客户受益于我们在亚太地区的专家团队，由于其庞大的患者群体和先进的医学研究基础设施，亚太地区是临床试验增长最快的地区。我们对高级培训和技术系统的持续投资相结合，提供专业的全方位服务生物技术 CRO 解决方案。”



Novotech 定期制作有关东西方战略的专家报告。一份新的出版物现在可供考虑在中国进行临床研究的国际生物技术公司以及在中国开展研究的中国生物技术公司使用。



Novotech 可以提供专门设计用于支持美国 FDA 批准流程的相关监管知识和药物开发途径，避免延误和额外费用。该报告详细介绍了生物技术的监管要求，包括NDA和IND流程，以及成功获得USFDA批准途径的美国前研究指南。



在此处下载白皮书 https://novotech-cro.com/whitepapers/china-biotech-landscape-opportunities-china-and-path-usfda-approval



Novotech 最近被评为世界领先合同研究组织中的前十名合同研究组织，是著名的 Scrip 奖的决赛入围者，并且刚刚获得了基因与细胞治疗卓越奖。在亚太地区，Novotech 与主要医学研究机构签订了 50 多项领先的合作伙伴协议，为赞助商提供独家优惠。



关于Novotech健康控股

Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



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