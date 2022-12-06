Tuesday, 6 December 2022, 15:36 HKT/SGT Share: 卫龙上市在即：品牌影响力强劲业绩增速亮眼 有望乘风而起

香港, 2022年12月6日 - (亚太商讯) - 12月5日，中国辣味休闲食品行业的领导者——卫龙美味全球控股有限公司（“卫龙”或“公司”，09985.HK）开启招股，将于12月8日结束招股，预计12月15日在港交所挂牌上市，距离上市咫尺之遥。



根据招股书，卫龙是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，公司在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。



产品组合丰富 品牌影响力强劲



卫龙致力于让中国传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化，以及推出更多辣味休闲食品，为消费者创造愉悦的消费体验。多年来，公司不断改进配方，改善生产工艺技术，以保持在调味面制品细分品类中的领先地位。



凭借强大品类拓展能力，卫龙已成功拓展到蔬菜制品和豆制品等品类，推出了包括风吃海带、亲嘴烧、麻辣麻辣系列等多种品牌。于2021年，公司有两个品类即调味面制品及蔬菜制品的年零售额超过人民币10亿元，其中四个单品的年零售额均超过人民币5亿元。



通过打造中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌，卫龙积累了一批忠实的粉丝。公司的产品紧密契合消费者偏好并通过全渠道覆盖使消费者能够随时随地触达，实现了高频消费，其独立包装的产品在2021年达到约110亿的消费频次。就品牌知名度而言，公司是25岁及以下年轻人心目中休閒食品的第一品牌。



全面业务布局 财务数据表现亮眼



在营销渠道方面，卫龙根据消费行为的变化，迅速扩张到年轻消费者广泛接触的商超、连锁便利店、电商渠道。同时，加强对各大电商平台的布局，并借助电商和社交媒体渠道，让年轻人自发地成为品牌的传播者，持续拓展经销网络的广度和深度。



截至2022年6月30日，卫龙与超过1,830家线下经销商合作且公司经销商的销售网络覆盖了中国约735,000个零售终端。线上线下的全面布局，为公司的业务拓展带来了广阔的成长空间。



此外，卫龙一直致力于通过推出新产品、升级现有产品及引入新的产品种类，满足消费者不断变化的需求及提升消费者体验。经过不懈的努力，于2021年，卫龙已成长为中国最大的辣味休闲食品企业，市场份额为6.2%，按零售额计，是第二大企业的3.9倍，产品核心竞争力有效增强。



财务方面，于2019年、2020年及2021年，卫龙的总收入分别为人民币33.85亿元、人民币41.20亿元及人民币48.00亿元，年复合增长率达到19.1%，增速远超中国休闲食品行业同期4.2%的年复合增长率。



于2019年、2020年及2021年，卫龙的经调整淨利润分别为人民币6.59亿元、人民币8.21亿元、人民币9.08亿元。2022年上半年，公司实现总收入人民币22.61亿元，经调整淨利润为人民币4.25亿元，业绩靓丽。



中长期来看，随著居民可支配收入的上升及辣味休閒食品新产品的逐步推出，辣味休闲食品行业的零售额持续增长。根据弗若斯特沙利文报告，预计2021年至2026年中国的辣味休閒食品的零售额将以9.6%的年复合增长率增长，至2026年将达到人民币2,737亿元，未来成长潜力十分巨大。



丰富的产品组合、极具影响力的品牌及全渠道业务布局，令卫龙在辣味休闲食品行业的发展如鱼得水。在港上市后，公司竞争优势将进一步扩大，盈利能力和综合实力也将稳步提高，势必乘风而起，加速成长。





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