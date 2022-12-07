Tuesday, 6 December 2022, 15:19 HKT/SGT Share: 阳光保险正在招股： 创新助力公司做市场领跑者 盈利能力强劲

香港, 2022年12月6日 - (亚太商讯) - 11月30日，中国保险行业的“中生代”险企——阳光保险集团股份有限公司（“阳光保险”或“公司”，06963.HK）启动全球发售，拟于12月09日在港交所主板挂牌上市，目前招股正在进行中。华泰国际、中金公司、瑞银集团及建银国际担任联席保荐人。



本次IPO，公司计划发行1,150,152,500股H股，占扩大后股本的10%，其中香港发售115,015,500股H股，国际发售1,035,137,000股H股，发行价格区间为每股5.83-6.45港币。



产品创新、模式创新和服务创新 助力公司赢得市场先机



阳光非常重视和鼓励创新，从政策、机制、资源保障上大力支持创新，在产品创新、模式创新和服务创新等方面取得了良好的成效，助力公司赢得市场先机，促进了价值发展。



在产品创新方面，寿险的明星产品融和家庭医疗险，实现全家共享保额，带动家庭客户的增长；寿险把握养老产品发展趋势，于20年初推出了阳光升增额终身寿个险产品，抢得市场先机，累计保费超过42亿元。产险方面产品创新助力非车发展，电商退货运费保险、继续执行责任险、溢油环境污染责任险等多个产品取得了市场良好口碑和业务效果；产险EA专属代理门店模式，阳光保险是少数几家获批开设专属代理门店的公司，而且是发展最快、店均产能最高和最有特色公司。除此之外，公司依托阳光融合医院首创阳光汇人伤医疗线上服务平台，采用线上远程服务模式，打通伤情诊判与医疗费审核全流程。



数据和数字化应用也展现了阳光保险强有力的创新精神，不仅建设了三大人工智能平台，同时利用大数据、云计算等新技术，围绕场景开发了许多业务机器人，在客户洞察、精准营销、风控管理、服务与管理效能提升等方面都产生了显著的效果。数据显示，于2020年，公司科技投入为10.1亿元，占收入比例0.9%，高于同业投入比例50%。



展望未来，阳光保险创始人、董事长张维功先生表示，公司将在渠道、数据科技、投资资管、医疗健康等战略方面持续发力，永远坚守主业，永远笃定客户思想，永远坚持价值发展，让阳光形成更健康的、更可持续的高质量的发展模式，让人们拥有更多的阳光。



盈利能力快速提高 社会及品牌影响力强劲



公开资料显示，阳光保险是中国快速成长的民营保险服务集团，经过多年的发展，已经从单一的财产保险，发展到为拥有产险、寿险、资产管理、医疗养老等多家经营实体、产寿险均衡发展的保险集团公司，充满著文化力量与创新的活力。



与此同时，阳光保险始终坚持专业、专注与价值发展不动摇，聚焦主业，产寿险均衡发展，且在寿险、产险、资管三家子公司，在各自领域都表现优异，保持著高质量的发展。



按2020年的原保险保费收入计算，阳光财险在87家保险公司之中，排名第7位；阳光人寿在91家保险公司中，排名第12位。寿险和产险的保费收入分别突破600亿和400亿，业务的比重大约6:4，均衡的运营发展能力有力保证了其价值创造能力的充分释放。从2007年到2021年，公司原保费年均复合增长率达26%，高出行业平均11个百分点，总资产规模年均复合增长率达30%，较行业平均高13个百分点。



良好的经营业绩及优质的服务，让阳光保险赢得了市场强烈认可。公司成立五年进入了中国500强，2021年公司已位列中国企业500强的第194位和中国民营企业500强第60位，已经发展成为具有相当社会影响力与品牌影响力的企业集团。





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