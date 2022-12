Tuesday, 6 December 2022, 15:16 HKT/SGT Share: 顺丰同城与抖音生活服务达成合作,打造“即享即得 ”本地生活新体验 顺丰同城为抖音生活服务提供即配服务,“一键下单,即刻到家”

香港, 2022年12月6日 - (亚太商讯) - 顺丰同城与抖音生活服务已正式达成“团购配送”合作,逐步实现团购套餐“全城平均1小时达”。



双方将携手打造多元运力融合、覆盖全城的高效弹性配送网络,共建本地生活服务新生态,在满足商家多样化、全渠道配送需求,助力商家提高履约效率的同时,也为用户带来更高效、顺畅的消费体验。



抖音生活服务立足抖音平台,致力于高效链接用户与商家,满足用户线下消费体验、商家线下履约服务的两端需求。同为商户和消费者之间的第三方连接纽带,顺丰同城与抖音生活服务形成了速度与品质的天然结合。



此次合作打造同城“即享即得”的团购新体验,完成了从“到店”到“到家”的进阶服务提升,让用户在全时段全品类及多样化内容种草时都能享受快捷的到家服务,也进一步丰富了抖音生活服务体系。



目前,顺丰同城为抖音生活服务商家提供的“团购配送”服务已在多个城市试点上线。依托坚实的运力网络、专业的精细化流程、开放的系统生态、高效弹性配送网络等优势,顺丰同城助力用户“一键下单”就能“即时到家”,让看得见的美味,即享即得。



在本地消费持续丰富的背景下,即时物流已成为城市运转不可或缺的“毛细血管”、基础设施。作为国内最大的第三方即配平台,顺丰同城“全”面布局,已覆盖全国1900多个市县,在全品类上,持续拓宽覆盖本地餐饮、同城零售、近场电商、近场服务四大核心场景,且针对各个行业都有定制方案;在全时段上,目前已在全国770多个市县实现24小时服务覆盖;在全距离上,凭借差异化的网络能力和产品交付能力,满足长距离、大重量、多点配送等非标配送场景和各类长尾服务需求。



未来,随着消费场景及消费模式的不断创新,顺丰同城还将携手更多合作伙伴,为新消费商业的繁荣发展保驾护航。





