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来源 Gradiant Corporation 全球水处理解决方案供应商戈润（Gradiant）在印度获得价值 2000 万美元的新合同

中国北京, 2022年12月6日 - (亚太商讯) - 新项目为印度的可再生能源和工业客户提供戈润的全技术堆栈解决方案 中国北京, 2022年12月5日 - (亚太商讯) - 先进水和废水处理的全球解决方案供应商 戈润（Gradiant）很高兴地宣布在 2022 年 9 月和 2022 年 10 月获得价值 2000 万美元的新合同。这些客户来源于制造业 光伏电池（或太阳能电池）可再生能源和工业防护设备行业。 所有三个项目的业务模式均为设计建造合同。





印度最大的太阳能公司之一与戈润（Gradiant）在西部地区的一个制造基地合作，进行氨和氟化物去除以及废水处理。 新设施将回收、中和并处理来自光伏电池生产产生的复杂废水，使其达到满足客户可持续发展目标和当地排放限制的水平。 戈润（Gradiant）还与可再生能源行业的领先企业合作，设计建造了两个超纯水和废水处理设施，以支持同样位于西部地区的新光伏电池制造基地。该项目将包括戈润获得专利的 RO Infinity™ 膜技术，用于处理工业废水。零排放 (ZLD) 设施将废水减量为盐和固体废物。 戈润（Gradiant）首席运营官 Prakash Govindan 表示："我们在印度市场的多个战略垂直领域都经历了强劲增长。 "印度已经是世界上增长最快的经济体之一，并且随着全球公司审查其采购和制造足迹以降低供应链风险并实现供应链多元化，印度处于有利地位。我们还见证了印度的清洁能源转型，因为"该国建立了可再生能源基础设施并向世界供应。这个本地市场对印度一直很重要，戈润已准备好在我们的客户转移或扩大其本地制造业务时为他们提供先进的水解决方案。" 除了这些可再生能源项目外，戈润还与一家领先的工业防护设备制造商合作，为其在印度南部的新工厂提供服务。戈润（Gradiant）将提供污水处理和 ZLD 废物最小化系统。该工厂将配备戈润用于零液体排放 (ZLD) 的Carrier Gas Extraction™ (CGE) 和用于人工智能资产性能优化的 SmartOps™，以及用于高级废水处理的膜生物反应器 (MBR)。 戈润（Gradiant）于 2018 年进入印度市场，与国际和国内的主要公司合作，解决他们在水循环、最小和零液体排放以及超纯水方面的高级水和废水挑战。 戈润（Gradiant）位于金奈的印度总部的印度专业团队可为客户提供专业服务，同时戈润可以利用全球技术和工程资源为客户提供服务。 戈润印度团队目前由 80 名专家工程师和员工组成，并计划在全国范围内增加员工人数。 关于戈润（Gradiant） 戈润（Gradiant）是先进水和废水处理的全球解决方案供应商。 凭借一整套差异化和专有的端到端解决方案，由水务领域的顶尖人才提供支持，戈润（Gradiant）为其客户在全球重要行业的关键任务运营提供服务。 戈润（Gradiant）成立于麻省理工学院 (MIT)，在应对工业化、人口增长和水资源紧张给世界带来的日益严峻的挑战方面具有独特的优势。 如今，戈润（Gradiant）拥有超过 450 名员工，其全球总部位于波士顿，区域总部和全球技术实验室位于新加坡，办事处遍布 12 个国家。 如需更多信息，请访问 www.gradiant.com。 公司联系人：

Felix Wang

戈润（Gradiant）营销副总裁

fwang@gradiant.com



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