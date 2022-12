Thursday, 1 December 2022, 15:53 HKT/SGT Share: 阳光保险正式启动招股 创业基因带领公司逐步扩大商业版图

香港, 2022年12月1日 - (亚太商讯) - 11月30日,中国保险行业的“中生代”险企——阳光保险集团股份有限公司(“阳光保险”或“公司”,6963.HK)正式启动招股,此次IPO由华泰国际、中金公司、瑞银集团及建银国际联席保荐,备受市场瞩目。



创业基因与企业文化相得益彰 有效夯实核心竞争力

阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团,具有独特的创业基因和积极的企业文化。二十年前,保险行业与经济社会两者发展存在差距,时任中国保监会广东监管局局长的张维功先生于2004年辞掉公职,踏上了艰难的原始创业之路。



张维功先生带领创业团队从零开始,历时14个多月,以市场化的方式筹建了阳光财险,并在此基础上成立了阳光保险集团。公司的“敢于挑战、坚韧不拔”的创业精神,市场化机制和价值创造原则,奠定了阳光保险的价值主张与企业家精神的基础,成为公司不断发展壮大的基因力量。



与此同时,阳光保险拥有国有、民营和员工共同参与、股权分散且多元化的混合所有制股权结构,以及完善的公司治理结构,也正因此公司获得巨大发展。独特的企业文化也使公司始终保持创业的状态,可以说,创业基因已经深埋在阳光保险的成长历程中,这让公司在激烈的市场竞争中始终拥有核心竞争力,并保持持续高速发展。



成功商业模式创造新盈利增长点 业务发展速度吸睛与市场其他公司的商业模式有所不同,阳光保险致力于做专业领先的家庭保险保障服务提供商与值得信赖的企业风险管理伙伴,围绕个人及企业的全生命週期,实现了保险服务的定制化与一体化,并在多个业务板块形成了相互协同与互通。“聚焦保险主业,强化科技数据、投资资管、健康养老”的佈局理念,让阳光保险产品价值链不断延伸,持续创造新的盈利增长点。



独一无二的创业基因和成功的商业模式,助力阳光保险迅速成长,并始终保持著良好的增长态势。根据招股书,公司的原保险保费收入从2007年的人民币4,153百万元增长至2021年的人民币101,371百万元,年均複合增长率达26%,相较于同期保险行业原保险保费收入年均複合增长率高出11个百分点;资产规模从2007年末的人民币11,146百万元增长至2021年末的人民币441,623百万元,年均複合增长率达30%,相较于同期保险行业资产规模年均複合增长率高出13个百分点。



与同期成立公司相比,阳光保险坚持价值发展,成绩表现突出。以原保险保费收入计,于2020年,阳光人寿的市场份额为1.7%,在中国91家人身险公司中排名第12位,已成为中国保险业的中坚力量。



行业成长空间广阔 此时上市是难得的投资良机

从行业角度来看,近年来,中国保险市场一直是全球发展最快的保险市场之一。根据中国银保监会公佈的数据,2016年至2021年中国保险行业原保险保费收入实现约7.7%的年均複合增长率,其中人身保险业务实现8.4%的年均複合增长率,而财产保险业务实现6.0%的年均複合增长率,行业发展前景良好。



从市场角度来看,今年以来,受资本市场加剧震盪影响,香港新股发行数量及股价表现普遍不及前两年,阳光保险选择在此时上市,一方面意味著公司拥有独特的竞争力、抗风险能力和经营韧性,另一方面,也意味著公司管理层对上市募资及发展前景充满信心。



中长期来看,保险板块经过长时间的调整后,目前已经处于估值底部区域,具备较高的性价比和长期配置价值。未来,随著市场整体回暖及新冠肺炎疫情好转,保险板块上行可期,因而目前配置优质内险股是不错的选择,阳光保险此时在港IPO,对于市场投资人来说是一次难得的良机,值得期待。





