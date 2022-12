Thursday, 1 December 2022, 15:48 HKT/SGT Share: 阳光保险招股进行中:身处优质赛道 业绩稳健增长

香港, 2022年12月1日 - (亚太商讯) - 近年来,在中国经济快速发展、社会财富积累及人口老龄化等因素的驱动下,保险行业快速发展,市场规模不断扩大。根据中国银保监会公布的数据,2021年,中国原保险保费收入达人民币44,900亿元,2016年至2021年中国保险行业原保险保费收入实现约7.7%的年均复合增长率,保险业是公认的蓝海市场。广阔的市场前景及优质的赛道,也为阳光保险这样的中生代险企提供了难得的发展机遇。



丰富的产品组合和良好的布局 坐拥庞大客户群体

据悉,阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团,已于11月30日启动招股,目前正在招股进行中。公司通过遍布全国的分销和服务网络向个人和团体客户提供多样化的保险产品及服务。



截至2022年6月30日,阳光人寿和阳光财险拥有共2,855家分支机构,其中分公司68家,中心支公司、支公司及营销服务网点共2,787家,覆盖了中国全部省、直辖市、自治区、94.3%的地级市及63.0%的区县。



在人身险方面,近年来阳光人寿业务结构持续优化,期缴保费收入贡献度逐渐上升。于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月,阳光人寿期缴保费收入分别为人民币28,657百万元、人民币35,382百万元、人民币40,754百万元及人民币27,835百万元,占阳光人寿总保费收入的比例分别为59.6%、64.2%、67.0%及66.2%。



在财产险方面,阳光财险基于深耕多年的风险定价体系和智能化、差异化的资源分配机制,通过多元渠道布局以及对行业趋势的把握,引领车险业务实现了稳健发展。于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月,车险业务原保险保费收入占阳光财险原保险保费收入的比例分别为62.3%、64.7%、57.2%及60.0%。



丰富的产品组合及优质的服务,让阳光保险拥有庞大的客户群体,数据显示,截至2022年6月30日,公司拥有约3,150万名个人客户和约80万家团体客户。



阳光保险创始人、董事长张维功表示,阳光是一家极具战略定力的公司,坚持专业、专注与价值发展不动摇,这种定力确保了阳光保险快速、健康的可持续发展。同时,他表示,阳光保险有信心成为一家被资本市场充分认可的企业。



优异的投资管理能力 业绩稳健增长争做市场认可优质内险股

除了保险业务,资产管理亦是阳光保险的核心业务板块之一,公司坚持以“资产负债匹配”为核心原则,逐步优化投资管理能力和提高核心竞争力。



数据显示,截至2022年6月30日,阳光保险的总投资资产规模为人民币416,267百万元。于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月,公司的总投资收益率分别为5.8%、6.5%、5.4%及4.2%(经年化),为公司长期稳健经营发展提供了有利的支撑。



财务方面,于2019年、2020年、2021年及2022年6月30日止六个月,阳光保险的收入合计分别为人民币100,837百万元、人民币115,059百万元、人民币119,969百万元、及人民币69,396百万元。归属于母公司股东的净利润分别为人民币5,086百万元、人民币5,619百万元、人民币5,883百万元及人民币1,727百万元,2019-2021年的年均复合增长率为7.6%,运营效能及盈利能力稳步提升。



近年来,中国保险市场一直是全球发展最快的保险市场之一,阳光保险身处优质赛道,拥有多元化的业务布局及业绩优势,在港上市后,有望在资本市场的加持之下,进一步巩固其构筑的竞争壁垒及产品组合,不断扩大市场份额,成为市场认可的优质内险股,值得投资者密切关注。





