Thursday, 1 December 2022, 15:40 HKT/SGT Share: 阳光保险来港上市：综合实力雄厚 数字化与资管能力共筑增长曲线

香港, 2022年12月1日 - (亚太商讯) - 近期，在港股市场持续回暖的背景下，保险板块逐步反弹，估值修复预期发酵。11月30日，又一家重磅保险企业——阳光保险集团股份有限公司（“阳光保险”或“公司”，股份代号：6963.HK）来港上市，目前正在招股进行中，华泰国际、中金公司、瑞银集团及建银国际担任联席保荐人。



品牌影响力与竞争力兼具 数字化建设提升运营效能

阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团。根据中国银保监会及保险行业协会公佈的数据，以原保险保费收入计，于2020年，阳光人寿的市场份额为1.7%，在中国91家人身险公司中排名第12位；阳光财险的市场份额为2.7%，在中国87家财产险公司中排名第7位。



自成立以来，经过十馀年的发展，阳光保险已建立中国保险行业具影响力的品牌，形成了强大的品牌竞争力。截至2022年6月30日，公司已连续11年蝉联中国企业联合会发佈的中国企业500强，连续10年被世界品牌实验室评选为“中国500最具价值品牌”。



近年来，阳光保险实施全面数字化转型战略，不断加大数字化建设投入，在精准化营销、销售培训、提升运营效率、增强风控水平等方面发挥了重要作用。



为进一步提高运营效能与竞争力，后期，阳光保险将进一步提高数字化客户洞察能力，提高客户分群，强化数字化营销，赋能销售队伍和渠道建设，提升销售转化效率，并加强数字化产品创新，形成个性化、差异化、定制化的产品服务。



同时，阳光保险将继续完善数字化运营，优化数字化风控水平，将利用大数据建模和人工智能技术，提升风险识别与定价、理赔与反欺诈、反洗钱等风控能力，加强在数字化合规、智能稽核、风险预警等方面的突破能力，推进数字化组织变革，从而使整个组织运营管理更加高效。



强化资产配置能力建设 激活资管业务能力

资产管理是阳光保险的核心业务之一，公司具备长期资产管理经验，投资能力优异。数据显示，截至2022年6月30日，阳光资管受託管理的投资资产总规模增至人民币769,450百万元。于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，公司的总投资收益率表现稳健，分别为5.8%、6.5%、5.4%及4.2%（经年化）。



未来，阳光保险将持续打造国内一流的保险资管品牌，强化战略投资与保险主业协同，提升投资管理专业能力，保障长期稳定收益。继续强化资产配置能力建设，提升权益资产的主动管理能力，持续优化资产配置结构，保障长期收益的稳定性。



同时，公司将持续完善资产负债管理框架，精细化账户管理，全面升级投资风控体系，强化资产管理能力建设，强化服务意识，提升市场化竞争力。此外，公司亦积极探索财富管理业务，全面激活资管业务能力，提升战略研究能力和格局。强化战略投资与保险主业协同，实现价值提升和共赢发展。



阳光保险凭藉良好的增长态势、全面均衡且具有竞争力的保险业务、持续的创新变革、良好的资产管理能力和科技实力，在港上市后，以迎暖、强基、顺势三大因素为支撑，预期将全面展现发展势能，以点带面，循序渐进，拓宽安全边际，让价值曲线越来越明晰，实现发展“三级跳”。





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