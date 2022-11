达丰设备服务有限公司公布2022/23财年中期业绩

香港, 2022年11月25日 - (亚太商讯) - 达丰设备服务有限公司(「达丰」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」)(股份代号:2153)为在中国成立的首家外资塔式起重机服务供货商,公布其截至2022年9月30日止六个月(「期内」)的中期业绩。



期内,集团的收益为人民币387.4百万元,较截至2021年9月30日止年度下降约6.8%。公司权益持有人应占亏损约人民币41.9百万元,主要由于美元借贷的一次性汇兑亏损及2019冠状病毒病疫情(「疫情」)带来的经济衰退所致。整体毛利及毛利率分别下跌至人民币75.5百万元及19.5%。



集团的使用总吨米由截至2021年9月30日止期间的约1,479,145增加至截至2022年9月30日止期间的1,577,983。截至2022年9月30日,集团有292个在建项目,未完成合约总值约人民币605百万元,手头项目共有37个,预期合约总值约人民币68百万元。其中,集团预期于截至2023年9月30日止完成总值约人民币348百万元的合约工程,显示来年将可录得高水平的盈利。



尽管主要经济体逐渐复苏且疫苗接种率与免疫率激增,但是疫情对集团产业价值链上的每一个环节都添加了具大的压力。为遏制疫情蔓延,各地采取了持续或者间歇性的封控等防疫措施,导致部分项目短暂停工。在2022年4月到6月期间,集团在华东区域的经济活动受到冲击。同时期内,受到美联储加息以及全球经济通货膨胀的影响,全球经济面临大幅波动和压力。在外部环境不稳定的状态下,集团积极调整经营战略,优化内部管理结构,及时做出适当的决策,减少疫情带来的风险。



达丰设备服务有限公司行政总裁邱国燊先生表示:「疫情持续多年后,市场仍然低迷,房地产行业已经受到严重的冲击。幸运的是,集团已经优化了其业务结构,更加重视其他类型业务,令地产相关的分部收益减少至总收益的30%,将减轻行业低迷的负面影响。同时,我们将把重心转移到能源、基础设施和公共建设领域。



随着国家利好政策的不断出台,并在『十四五』规划的发展方向指引下,包括以『两新一重』(新基础设施、新城镇化和重大项目)为中心的举措和碳中和的目标的带领下,我们相信在(能源)基础设施市场会出现意想不到的机遇。凭借我们强大的声誉和专业知识,我们对集团的前景充满信心。」



达丰设备服务有限公司主席黄山忠先生总结:「未来,集团将以疫情为契机以激发并加速转型,并加快采用和完善数字化平台 『爱建通』,从而进一步提升生产过程中各阶段的管理。此外,我们将重点分析疫情对各业务分部及项目的影响,审查及修改策略计划,并与向所有利益相关者(包括供货商、客户及雇员)提供最新情况。集团将继续努力满足客户对中大型塔式起重机装配式建筑日益增长的需求,并建立标准化的塔式起重机后市场服务生态系统,在遵守相关的安全标准及中国的防控政策的同时,为打造绿色、安全及环保的塔式起重机服务产业价值链提供可持续发展的基础。」



有关达丰设备服务有限公司(股份代号:2153)

达丰设备服务有限公司为中国首家外资塔式起重机服务供货商。自2007 年以来,集团主要向中国特级及一级EPC 承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。集团主要参与基建、能源、商业及住宅行业的工程、采购及建筑项目。作为新加坡注册企业Tat Hong Holdings Ltd.的间接附属公司,集团于2021年1月13日在香港联交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心价值观指导下,集团已成功建立领先的市场地位,并保持稳固的客户关系,在员工安全意识、服务质量和技术优势方面树立了良好的声誉。



有关详情,请浏览:http://www.tathongchina.com/。





