香港董事学会举行银禧晚宴暨2022年度杰出董事奖颁奖典礼



香港, 2022年11月25日 - (亚太商讯) - 香港董事学会宣布2022年度杰出董事奖得奖者。「杰出董事奖」是学会的重点项目，为香港商界备受尊崇的奖项之一，同时也是亚洲首个相关奖项。杰出董事奖旨在表扬董事的杰出成就、加强和推动企业管治的公众教育以及董事的专业操守。适逢董事学会及香港特别行政区同于1997 年 7 月 1 日成立，因此今届颁奖典礼特别安排在共贺25 周年的银禧晚宴上举行，饶富意义。

主礼嘉宾财经事务及库务局局长许正宇,GBS, JP (第一排第六位)颁发银禧之星予香港董事学会之长期会员以示褒勉。他们是学会在97年创会之时的首批㑹员。

恭贺一众实至名归的得奖者!

今年的奖项主题为「适应转变，持续发展」。正好反映这25年以来董事们深切领悟到适应力是瞬息万变的世界形势中最应具备的特质；持续发展则是所有企业追求的长远目标。



今年的获奖者无不积极培养企业文化，带领企业未雨绸缪，从容面对变局中的跌宕起伏，展示了沉着应战的韧力。他们同时以持续发展为主轴的卓越领导能力，坚定不移地推动企业迈步向前。



2022年度杰出董事奖各获奖组别的得奖者如下：



上市公司

执行董事

-- 四洲集团 戴进杰先生

-- 登辉控股有限公司 邓美华女士



董事会

-- 碧瑶绿色集团

-- 华润啤酒(控股)有限公司

-- 太兴集团



非上市公司

执行董事

-- 日本命力健康食品有限公司 连舜香女士



董事会

-- 康业控股有限公司



法定／非分配利润组织

执行董事

-- 内部审计师协会(香港分会) 李深女士



非执行董事

-- 香港科技园公司 钟郝仪女士

-- 香港科技园公司 何超平先生

-- KELY Support Group Andrew JONES 先生



董事会

-- 竞争事务委员会

-- 消费者委员会

-- 香港工业总会

-- 香港科技园公司



有关杰出董事奖

杰出董事奖于2001年推出，为亚洲首个同类奖项选举，自此成为企业社群一年一度具影响力的盛事。杰出董事奖选举旨在宣扬良好企业管治的重要性，表扬董事及董事会的优秀董事实务及企业管治，以及提高香港各界对优秀企业管治及董事职能专业化方面的关注。所有奖项均由公众提名。良好的企业管治对各类型组织皆具重要性，为鼓励所有董事实践专业董事守则，此奖项按公司类别及职责划分为不同组别，并从各组别中选出表现卓越的得奖者。公司组别包括上市公司、非上市公司及法定／非分配利润组织，职责组别则包括执行董事、非执行董事及董事会。

有关杰出董事奖详情，请浏览 https://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有关香港董事学会

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是促进所有公司的持久成就；为达成使命，学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准，以及协助董事的专业发展。作为非分配利润组织，凭借由來自上市公司及非上市公司的会员基础，香港董事学会致力于为董事提供教育项目及信息服务，并代表董事发表有影响力的声音。学会具备国际视野及多元文化环境，会务以两文三语进行。学会为「全球董事学会网络」 的成员，该网络为世界性联盟，拥有22家具领导地位的成员学会，代表15万名董事。

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