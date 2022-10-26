Wednesday, 26 October 2022, 17:44 HKT/SGT Share: Nibiru元宇宙助掌握新时代机遇

香港, 2022年10月26日 - (亚太商讯) - 随着科技及网际网络应用的不断发展，网络世界已由单纯网页呈现的WEB 1.0及我们熟悉的社群平台为主的WEB 2.0迈向于元宇宙WEB 3.0的虚拟世界。元宇宙独特的虚拟替身、社交性、沉浸式、低延迟、经济体系、多元化、开放性及永续性等特性让人们的想象得以实现，可以解决意想不到的难题。



为助各用户、开发者及企业紧握新时代机遇，Nibiru元宇宙项目应运而生。Nibiru是一个建基于WEB3.0平台及由现实资产支持的信任网络，致力为WEB 2.0用户及平台构建一个独一无二的Nibiru开放世界元宇宙平台，将WEB 3.0环境与现实世界机遇互相连接。



Nibiru 项目拥三大核心部分 致力创建更美好的元宇宙

Nibiru元宇宙项目由「Nibiru基金会」、「Nibiru Open」及「Nibiru手机元宇宙」三部分为核心。项目于初期阶段已经获得部份 WEB 3.0公司及不同界别的投资者表示支持及进行投资。此外，「Nibiru基金会」更拥有一粒价值1.96亿美元的天然祖母绿 「The Rising Star One」 为基石，以确保能独立及稳定地支持Nibiru项目的开发； 除 「Nibiru基金会」 外，Nibiru更会于全球定期举办公开比赛 - 「Nibiru Open」以邀请全球优质的开发者加入我们的平台并构建在Nibiru中使用的应用程序以助WEB2.0用户轻松过渡至Nibiru的WEB3.0平台；而「Nibiru手机元宇宙」除提供一切有关Nibiru项目的最新消息及为WEB2.0用户在Nibiru购买虚拟房产时提供更方便的途径，更将元宇宙带至手机，让人们能一掌进入Nibiru的元宇宙世界。



Nibiru联合创办人Trevor John De Pattenden表示：「元宇宙是一个将所有人相互关联起来的3D虚拟世界，人们在元宇宙拥有自己的数码身份，可以在这世界内尽情互动，并创造任何想要的东西。随着元宇宙的开发，再配合人工智能、数据分析等技术，元宇宙将成为稳固的经济模式，Nibiru将优先与包括房地产、娱乐、艺术及广告等行业的领导者建立基础设施以助他们顺利过渡由WEB 2.0至WEB 3.0的过程。」



Nibiru 进军三大行业板块 获多家公司肯定及支持

Nibiru元宇宙项目未来将着力房地产、娱乐及市场营销三大版块，透过结合现实及虚拟世界的WEB3.0环境，一方面为用户带来独一无二的新体验，另一方面助企业改善及扩展业务，开拓新机遇。



Nibiru元宇宙项目成立至今已广获市场认可，除早前与知名电竞娱乐公司Cyber Games Arena签订战略合作协议，近日更与北大资源（控股）有限公司（股份代号：618.HK）订立谅解备忘录，根据谅解备忘录北大资源将向Nibiru投资不超过2百万美元，以开发及建设以区块链为基础的元宇宙，作为用户以数码身份体验物业虚拟世界的界面。



Niribu更获邀出席日前于杜拜举行的世界第一家族办公室会议Sir Anthony Ritossa’s Global Family Office Investment Summits 2022 并担任其中一个主讲嘉宾。于会议中，多个中东皇室成员、知名财团及各行业代表均表示对Nibiru项目的高度认可及表达合作意向。



核心团队遍布全球 布局中东顶尖元宇宙项目

Nibiru 的核心团队以香港为据点，成员遍布中东、亚洲、欧美及内地市场并覆盖了营运、技术、美术、营销、社群及设计等不同范畴；团队目标是打造 Nibiru 成为全球第一的元宇宙平台，并以杜拜及大中东地区作为核心市场重点发展，务求与 Nibiru 项目的投资者及用户携手共同建构更理想的世界。



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传媒联络

Damon Kwok

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9542 0218



关于The Nibiru Global Limited

Nibiru为一间于香港注册成立之有限公司，主要从事元宇宙项目。Nibiru旨在建立独一无二之开放世界元宇宙平台，将 WEB 2.0用户、品牌及机构与 WEB 3.0环境互相连接。元宇宙平台之公民将可进入分为4大区域、设有13个地区之世界地图，该等地区被划分成180,000个独特地块，每个地块各自以其独家NFT系列代表。



传说来自Nibiru 的人曾经到地球收集原子金以修补星球因战乱而被破坏的大气层。为答谢人类的恩情，预视到未来地球将受战争及疫症困扰的Nibiru 星人遗下了可以通往 Nibiru 的关键之物 – 名为 The Rising Star One 的宝石，让日后发掘出宝石的持有者可以带领人类走入 Nibiru 并创建更美好的人生。





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