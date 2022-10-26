Wednesday, 26 October 2022, 12:32 HKT/SGT Share: 巨子生物已进入招股阶段：中国皮肤护理领军企业 年利润超8亿

香港, 2022年10月26日 - (亚太商讯) - 随着人们消费水平的提升以及消费观念的转变，美容护肤已经成为人们的日常刚需，美容与健康行业迎来了高速发展阶段。尤其是近几年，不少中国本土品牌快速崛起，成为备受年轻消费者欢迎的品牌。



其中，巨子生物位居中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的领军者地位，按2021年零售额计，是中国第二大专业皮肤护理产品公司。公司已经正式进入港股招股阶段，为生物科技领域再添一枚优质投资标的，胶原蛋白第一股。



专有重组胶原蛋白技术奠定核心优势 业绩强劲增长



在护肤领域，胶原蛋白凭借其良好的皮肤修复以及抗衰老功效，市场份额不断扩大。由于重组胶原蛋白比动物源胶原蛋白具有明显的优势，基于重组胶原蛋白的功效性护肤品的市场规模预计到2027年达到645亿元（人民币，下同），超过透明质酸，成为功效性护肤品之首。



巨子生物于2000年开发了专有的重组胶原蛋白技术，在中国获得了行业内的首个发明专利授权。随后公司将该技术成功产业化，成为全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司。专有的重组胶原蛋白技术，令其在胶原蛋白皮肤护理市场构筑起坚实壁垒，得以在激烈的市场竞争中脱颖而出。按零售额计，巨子生物从2019年起连续三年一直是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司。



招股书数据显示，2019-2021年，巨子生物分别实现营收人民币9.57亿元、11.91亿元、15.52亿元，复合年增长率为27.39%；2022年前5个月，实现营收人民币7.23亿元，同比增长38.9%，继续保持加速增长态势。盈利方面，巨子生物表现同样亮眼，2019年、 2020年、 2021年及2022年前五个月，公司净利润分别为人民币5.75亿元、8.26亿元、8.28亿元、3.14亿元，增长稳健。



坚持重组胶原蛋白技术为主线 持续扩充产品组合



以专有重组胶原蛋白作为贯穿其产品品牌推广的共同主线，巨子生物建立了行业领先的大量专业皮肤护理产品组合，并对其他非胶原蛋白产品产生了溢出效应。目前公司旗下拥有可复美、 可丽金、 可预、 可痕、 可复平、 利妍、 欣苷及参苷8个品牌，涵盖功效性护肤品、医用敷料和保健食品领域。



「可丽金」和「可复美」是巨子生物重组胶原蛋白产品的旗舰品牌，分别位列2021年中国专业皮肤护理产品行业最畅销品牌的第三和第四位。截至2022年5月31日，可复美产品销售额达4.28亿元，可丽金产品销售额达2.38亿元，较2021年同期分别增长62.9%及18%，占总收入的比重分别为59.2%以及33.0%。



除了重组胶原蛋白技术外，巨子生物利用其专有的生物制造技术，自主开发和生产多种类型的稀有人参皂苷，且目前是全球拥有重组胶原蛋白和稀有人参皂苷的最高产能的公司之一。公司旗下的「欣苷」就是基于稀有人参皂苷技术研发的高端肌肤年轻化护肤品品牌。



此外，巨子生物通过扩充产品类型，将其技术应用到新的产品类别当中，以扩大消费者范围。公司的在研管线产品中，已有三款进入临床试验阶段的Ⅲ类医疗器械产品，并预计会在2024年第一季度取得Ⅲ类医疗器械注册证。从目前的临床实验结果来看，这些产品效果优于对照组产品，有望推动注射类产品成为公司未来主要的成长领域之一。



中长期看，中国护肤品市场仍将高速增长，消费者对产品的功效性更加关注，巨子生物依托独有的技术优势，已经占据市场先机。随着产品矩阵的持续扩充，公司将会把握功效性护肤市场的增长机遇，推动市场份额继续提高，支撑业绩长期高速增长，充分释放长期价值。





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部门 制药及生物技术, 美容/护肤

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