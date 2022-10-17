Monday, 17 October 2022, 08:50 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康料23上半财年销售额创新高至不少于18亿港元 按年升不少于17% 恢复态势明显 迈向疫情新常态

香港, 2022年10月17日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团预计截至2022年4月至9月（「期内」）之销售额创新高。



市场对集团提供的医疗服务的需求维持强劲，集团业务日益多元化亦呈现出韧性及良好动能。董事会预计，期内集团将录得不少于18亿港元的创新高整体销售额，按年上升不少于17%；期内医疗服务销售额按年上升不少于30%。受益于集团早前收购之兽医业务，其他服务分部销售额按年上升不少于95%。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「集团一直致力于打造多样化的大健康生态系统，最大化客户的生命周期价值。第五波疫情以来累计已有约181万宗呈报个案，截至10月13日已有80.2%的市民接种三针疫苗，现时香港市民已逐步构筑免疫屏障。市民消费意愿亦逐步回升，预计将有利于集团的业务拓展。 展望未来，集团对业务发展持乐观态度，香港政府持续推动社会复常，早前已进一步放宽海外抵港人士的检疫安排，市场情绪进一步回暖。集团将持续通过内生增长及并购双策略并行，配套资讯科技，品牌和服务，不断丰富多样化的闭环式的大健康生态系统，提升业务韧性及抗周期性，进一步进行大健康市场的整合。 」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



若有进一步垂询，请联络：

iPR奥美公关

刘丽恩 / 陆咏诗 / 田野 / 胡心怡

电话：(852) 2136 6952 / 2169 0467

传真：(852) 3170 6606

电邮：ech@iprogilvy.com





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

