Wednesday, 12 October 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech India 被全球工作标准局评为“2022 年女性最佳工作场所”

澳大利亚悉尼, 2022年10月12日 - (亚太商讯) - 亚太地区领先的生物技术合同研究组织 Novotech 再次获得领先的工作场所文化组织 Great Place to Work Institute 颁发的“最佳工作场所”认证。 Novotech 的印度团队获得了 2022 年女性最佳工作场所的认可,并在印度排名前 75 位的组织中名列前茅,这些组织因其出色的人事实践、对反馈的响应能力以及开放和多元化的文化而获得认可。 Novotech 还在澳大利亚和韩国获得了 Great Place to Workplace 的认可。



为了确定 2022 年印度最佳女性工作场所,Great Place to Work India 研究了 1122 个组织,这些组织具有:

- 女性雇员至少占其劳动力的 10%

- 女性员工对卓越工作场所信任指数的积极反馈至少有 70% 代表性别平等的组织



根据 Great Place to Work India 的说法:“我们观察到,最佳工作场所已经超越了创建和维持有抱负的组织的能力。我们祝贺 Novotech 通过培养平等和公平的工作场所文化成为印度的榜样。”



Novotech 首席执行官 John Moller 博士说:“作为印度领先的女性雇主,我们非常高兴能够跻身 2022 年印度最佳女性工作场所之列。这对于留住和吸引顶尖人才尤为重要。”这一认可表明了文化、多样性和工作生活平衡的重要性,因为我们努力成为领先的雇主之一,以便我们能够在印度提供世界一流的 CRO 服务。”



Novotech 的首席人事官 Angela Edwardson 说:“我们很高兴 Novotech India 被公认为女性的主要雇主。这是对我们所有亚太和北美团队的驱动力的工作场所文化和领导力的真正功劳。 Novotech 吸引了大量有才华的女性员工,因此我们非常自豪地使用 Great Place to Work Institute 的信任指数和经验与代表中的性别平等标准来认可我们的工作场所。我们继续专注于打造领先的工作场所,这意味着团队成员可以在生活的各个阶段平衡他们的个人责任和工作。”



Novotech 全球临床服务副总裁 Yooni Kim 表示:“员工是公司最宝贵的资产。 Novotech 致力于改善我们的工作环境并提高员工的健康和福祉。我们非常感谢能获得这种认可。”



Novotech 集中式文档管理经理 Sridevi Gubbala 说:“Novotech 是一个工作的好地方。在工作中拥有灵活性真是太好了,因为它可以帮助我平衡我的工作和个人生活。”



项目支持经理 Vandana Jaising 在延长职业生涯后加入 Novotech,并表示:“女性应该考虑回归,即使已经有一段时间了。在加入 Novotech 之前,我中断了8年的职业生涯,现在我很高兴 Novotech 对我说‘是的!你能行的!”



Novotech 在亚太地区和美国拥有丰富的临床研究机构运营经验,为早期至晚期生物技术临床研究提供独特且无与伦比的服务套件。



Novotech 最近被评为世界领先合同研究组织中的前十名合同研究组织,是著名的 Scrip 奖的决赛入围者,并且刚刚获得了基因与细胞治疗卓越奖。在亚太地区,Novotech 与主要医学研究机构签订了 50 多项领先的合作伙伴协议,为赞助商提供独家优惠。



关于Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司(“Novotech”)是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO,拥有综合实验室和 I 期设施,提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势,可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



媒体联系人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国: +1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network