香港, 2022年10月10日 - (亚太商讯) - 「脚踏实地做实业、仰望天空谋发展」是中国万天控股有限公司(「中国万天控股」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1854.HK)一直以来坚持的发展理念。作为一家主营环保科技、零售餐饮及生鲜供应链的绿色企业,中国万天控股近年来积极配合国家大湾区发展计划及零炭排放愿景,布局大湾区发展路径,致力成为湾区绿色企业的龙头品牌。在昨日举行的「第十七届世界杰出华人奖」和「第三届世界杰出华人青年企业家奖」颁授典礼,粤港澳大湾区工商联合创会会长、完美集团副董事长、中国万天控股有限公司董事局主席许国伟博士及粤港澳大湾区工商联合创会主席、万谷集团联席董事长、中国万天控股有限公司行政总裁兼执行董事钟学勇先生分别荣获「世界杰出华人」及「世界杰出华人青年企业家」奖项,以表彰他们于业界的卓越表现及成就,以及多年来积极投身公益事务,为社会的经济及美好生活作出贡献。

中国万天控股董事局主席许国伟博士荣获「第十七届世界杰出华人奖」。

中国万天控股行政总裁兼执行董事钟学勇先生荣获「第三届世界杰出华人青年企业家奖」。

中国万天控股董事局主席许国伟博士(左)获授林肯大学荣誉博士学位后合影留念。

作为中国万天控股董事局主席和完美(中国)有限公司副董事长,荣获「世界杰出华人」奖项的许国伟博士拥有三十多年丰富的实战管理和市场拓展经验,是深度耕耘民生领域的华裔著名企业家。许国伟博士于1980 年起开始创业,后获好友马来西亚第三代华裔古润金先生邀请,一同回国考察广东中山,并于1993 年在中山市共同创办完美日用品有限公司(「完美公司」)。多年以来,完美公司规模不断壮大,已成长为集科研、生产、销售和服务于一体的现代化企业,累积交税388亿人民币,成为中山市第一纳税大户。在积极乐观、努力拼搏的人生价值观影响下,许国伟博士萌生了第二次创业的念头,联合钟学勇先生共同领导中国万天控股,推动中国万天控股成为保障市民食品安全及推动城市经济的企业,以践行帮助他人获得美好生活的人生梦想。近年来,中国万天控股积极响应国家提升全民健康的号召,秉持绿色发展理念,以「让千家万户吃好每一天」为企业使命,致力使中国万天控股成为中国领先的美好生活服务商。



荣获「世界杰出华人青年企业家」奖项的集团行政总裁钟学勇先生是80 后的青年企业家、社团领袖及慈善家。凭借勤奋、创新及务实的客家精神,钟学勇先生于 2012 年创办了万谷集团,在立心创业的同时累积力量回馈社会。与此同时,钟学勇先生又于 2015 年在中山打造内外兼备的菜篮子地标工程—万谷菜篮子广场,以建立提供空气与水源净化的五星级安全食品菜市场,使其成为了中山市政府重点建设的大型民生工程项目之一。于 2018年,钟学勇先生联同许国伟博士创立万谷天空农场国际集团,善用学校、政府机构、医院及工厂等建筑物的天台,辟建别具特色的天空农场,种植有机蔬菜,达到健康、环保及绿化等多重成果。除了在创业中展现青出于蓝的新一代企业家风采外,钟学勇先生仍不忘「饮水思源」的良好美德,倾强制反馈社会,帮助弱势社群、热心参与公益慈善。截止 2021 年,他已举办超过 100 项公益活动,为弱势社群捐赠数千万元人民币,直接受惠者逾 10 万人。



此次荣获「世界杰出华人」及「世界杰出华人青年企业家」荣誉,是对许国伟博士和钟学勇先生多年来营商理念和社会影响力的充分认可。正是这种炽热的善心和高度的社会责任感,使集团的两位领军人物获授卓越不凡的嘉许。「厚积薄发,天道酬勤」是许国伟博士的座右铭,在许国伟博士看来,作为公司管理者,他必须要身体力行为员工做出榜样,更要懂得饮水思源和成就他人,在企业发展道路上不断突破,超越自己。钟学勇先生亦直言,他心里始终有一份信念,就是透过创业,为国家的民生事业尽一分力,更默默期盼有朝一日能让中国人品尝到最优质的食材,不断升级和扩展集团业务,继而为社会民生作出更多贡献。



中国万天控股以「让千家万户吃好每一天」为企业使命,致力成为中国领先的美好生活服务商。藉两位领导人多年的营商经验及国内的人脉资源网络,中国万天控股也将积极配合国家「现代农业科技及绿色环保」的发展理念,在天台闲置空间缔造良田以增加城市绿化面积,从而将绿色环保教育推动到各企业及学校,以支持大湾区的可持续发展。未来,以许国伟博士和钟学勇先生所获得的荣誉为良好契机,配合国家大湾区发展计划及零炭排放愿景,积极布局大湾区发展路径,致力成为湾区绿色企业的龙头品牌。



早前,由中国万天控股协办和赞助的「第三届粤港澳大湾区杰出青年企业家评选活动」颁奖典礼于9月21日在香港、澳门及深圳三地顺利同步举行,合共选出102位来自半导体、自动驾驶、医疗健康、家政及物联网等领域的得奖者,以表彰他们于大湾区之贡献和杰出成就。该活动获香港特区政府选为庆祝香港回归25周年系列活动之一,而香港特别行政区行政长官李家超先生亦出席「第三届粤港澳大湾区杰出青年企业家评选活动」颁奖典礼,并在典礼上致辞。活动上,钟学勇先生获邀上台与香港特别行政区行政长官李家超先生握手及合影留念。



评选活动旨在发掘大湾区内最具潜力及具有代表性的青年企业家,表扬他们在促进大湾区之融合发展的杰出表现,同时期望透过他们的成功经验,鼓励更多青年在新时代抓紧机遇,投入大湾区发展。中国万天控股积极布局大湾区发展,致力成为大湾区绿色企业的龙头品牌,为社会的经济及美好生活作出更多的贡献;而集团管理层亦一直希望更多具潜力的年轻人把握大湾区蓬勃的发展机遇,在大湾区大展拳脚,与「粤港澳大湾区杰出青年企业家评选活动」的理念不谋而合。



关于中国万天控股有限公司

中国万天控股有限公司(1854.HK)为一间投资控股有限公司,集团主要从事采购、加工及供应食材,专为香港餐饮服务经营商提供蔬菜及水果等业务。集团提供逾1,300种食材给逾480家客户。2022年5月,中国万天控股在深圳设立大湾区总部,标志着集团正式进军潜力庞大的大湾区市场,将发展零售及餐饮、上游现代农业及相关绿色环保推广三大重点业务,积极打造大湾区绿色龙头品牌,为客户提供新鲜健康食品,致力成为中国领先的美好生活服务商。



有关更多资料,请浏览:chinawantian.etnet.com.hk





