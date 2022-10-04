Wednesday, 5 October 2022, 18:46 HKT/SGT Share: 多宁生物拟赴港上市：先发优势显著 业绩增长强劲

香港, 2022年10月5日 - (亚太商讯) - 9月29日，国内生物医药行业生物工艺解决方案提供商——上海多宁生物科技股份有限公司（「多宁生物」或「公司」）正式向港交所递交A1招股书，拟赴港上市，摩根士丹利、美银美林及华泰国际担任联席保荐人。



深耕生命科学行业 提供全方位生物工艺解决方案



公开数据显示，多宁生物成立于2005年，专注于提供全面且优质的生物工艺解决方案。公司深耕生命科学行业，通过内部增长及战略收购扩大产品组合，建立涵盖生物工艺所有主要步骤的全面性生物工艺解决方案平台。



根据弗若斯特沙利文，公司是中国国内最早建立比较成熟生物工艺技术平台的生物工艺解决方案提供商之一，亦是中国国内唯一一家产品及服务涵盖生物工艺所有主要步骤的生物工艺解决方案提供商，先发优势显著。



多宁生物能够为客户提供生物制剂产品从开发到商业化的全方位解决方案及一站式服务，同时能够为客户提供定制解决方案。公司的产品及服务从上游步骤到下游步骤涵盖生物工艺的所有关键步骤。同时，公司的技术及服务可应用于所有主要类型生物药的商业化，包括抗体药物、疫苗及CGT。



此外，公司还能够提供覆盖生物工艺所有步骤且包含多种产品及服务的综合生物工艺解决方案，此举已使公司成为众多主要生物制药公司、CRO/CDMO及科研机构的首选提供商之一。招股书数据显示，截至2022年6月30日，多宁生物提供约200多种产品，以及超过70种服务，服务主要分为三个服务类别，分别为技术开发服务、检测服务及验证服务。



多样性的产品及服务，让多宁生物能够在不同业务单元交叉销售产品及服务，并产生显著的业务协同效应，有助于公司通过一体化研发工作打造具有应用优势的产品，获得客户的高度认可。招股书数据显示，于2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止六个月，约60%至70%的主要客户向公司购买两种或以上的产品及服务。



产品技术中国领先 客户群优质广泛



多宁生物提供一站式生物工艺解决方案的能力使公司能够为客户提供具成本效益的产品、服务及提高客户运营效率，并可在整个商业化周期全程陪伴客户。丰富的产品组合及优质的服务，让公司从竞争对手中脱颖而出，进一步巩固了公司在生物工艺解决方案市场中的领先地位。



同时，多宁生物拥有精干的研发人员及集中管理研发团队架构，公司的部分产品拥有中国领先技术，截至2022年6月30日，公司共有约100名研发人员，占全职员工14.1%。截至最后实际可行日期，公司共有265项专利及专利申请。强劲的制造及服务能力，以及高标准的质量体系，让公司持续受到客户的追捧及青睐，同时亦为公司的持续的创新、发展奠定了坚实的基础。



全方位及定制化解决方案的能力，让多宁生物获得了优质及广泛的客户群。客户主要包括领先的生物制药公司、CRO/CDMO及科研机构。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分别合共拥有928家、1,178家及1,682家客户。根据弗若斯特沙利文，截至最后实际可行日期，中国按2021年收入计前十大生物制剂公司全部均为公司的客户。



业绩高速增长 多家知名投资机构积极参与



财务方面，于往绩记录期间，多宁生物的收入及利润录得强劲增长。招股书数据显示，2019年、2020年、2021年及2022年上半年，公司的收益分别为人民币99.7百万元、人民币193.3百万元、人民币596.1百万元及人民币271.8百万元；经调整净利润分别为人民币6.6百万元、人民币22.7百万元、人民币139.7百万元及人民币49.2百万元。



值得一提的是，2019年至今，多宁生物已先后完成三轮融资，陆续引进药明生物、清池资本、红杉资本、洲岭资本、石药集团、荣昌创投、康方生物、康诺亚等为投资者，并陆续并购了广州齐志、亮黑科技、金科过滤、上海熙迈、ATS安拓思等公司，多家知名企业及专业投资机构的积极参与，一方面充分反应了专业机构对于多宁生物的综合实力及发展潜力的高度认可，另一方面，公司也将在多重利好的助力下，继续扩大竞争优势，提升盈利能力。



近年来，全球及中国生物工艺解决方案市场稳步增长，根据弗若斯特沙利文报告，预计到2026年，全球及中国生物工艺解决方案市场规模将分别达42.8十亿美元及14.1十亿美元，行业空间十分广阔。



多宁生物作为该领域中的领先企业，有望凭借全面的生物工艺解决方案的能力、强劲的制造及服务能力、优质及广泛的客户群，持续享受行业高速增长带来的红利，加速进阶，未来成长空间值得期待。





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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