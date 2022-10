Monday, 3 October 2022, 15:00 HKT/SGT Share: Global Web3.0游戏平台ITSBLOC在全球加密资产交易所MEXC上市

韩国首尔, 2022年10月3日 - (亚太商讯) - 据悉,Global Web3.0游戏平台ITSBLOC的ITSB将于10月4日在大型交易所MEXC上市。



根据Coin Market Cap的数据,MEXC的规模位列前15名。MEXC交易所向全球170多个国家的超过1000万名用户提供加密资产交易服务。平台支持韩语及韩币交易,被韩国国内的投资者所熟知。



此次MEXC上市是继9月19日在全球大型虚拟资产交易所Gato.io上市之后的第二个上市操作。9月20日,ITSBLOC还在Meshswap中建立了额外的流动性矿池。



9月初,ITSBLOC成功结束了750万美元规模的全球融资轮次。为了在全球范围内扩张P2E生态体系,按照规划,随后又进行了全球交易所Gate.io上市等一系列操作。最近,在ITSBLOC平台的第一款链上(on-chain)游戏《DK Mobile: Genesis》于10月问世之前,9月22日开启全球预约服务,市场反应热烈。



ITSBLOC解释道:"Governance Token ITSB是ITSBLOC的游戏平台ITSBLOC Web3.0游戏生态中唯一的支付方式。《DK Mobile: Genesis》加入之后,随着许多全球的游戏玩家流入ITSBLOC平台,ITSB的P2E生态体系将正式焕发生机。"



ITSBLOC指出:"本月确定在MEXC交易所上市之后,为了实现ITSBLOC的Global Web3.0游戏平台构建计划,公司将创造更多的成绩。我们将竭尽全力,争取在年末到来之际公布在全球顶尖交易所上市的消息及Web3.0专用MMORPG大作的消息,以展示本项目的雄厚实力。"



Social Links

Twitter: https://twitter.com/itsblocofficial

Discord: https://discord.com/invite/itsblocofficial

Medium: https://medium.com/@itsblocofficial

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itsbloc.wallet&hl=ko

App Store: https://apps.apple.com/kr/app/itsbloc/id1632866346



Media Contact

Brand: ITSBLOC

Contact: Yoonsang Lee

Email: tony@itsbloc.io

Website: https://www.itsbloc.io

SOURCE: ITSBLOC





话题 Press release summary



部门 Crypto, Exchange, Blockchain Technology, Metaverse, Games

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network