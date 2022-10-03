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来源 EC Healthcare 医思健康收购香港连锁多专科医疗中心 深化医疗服务布局 进一步拓展大健康市场份额

香港, 2022年10月3日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布与卖方订立协议，收购Pioneer Evolution Limited（「目标公司」）60%已发行股本，总代价将以现金支付，总计3,640万港元。



目标公司为香港历史悠久的多专科医疗服务供货商的母公司。该多专科医疗服务供货商自2002年起于香港提供医疗服务，并以信康医健网络的商业名称于香港经营9间医务中心。信康医健网络的医务中心遍布九龙、新界及香港岛，覆盖地区包括旺角、大埔、铜锣湾、荃湾及佐敦并拥有由逾23名注册医生组成的专业医疗团队，提供覆盖8个专科的医疗服务及全科医疗服务。根据未经审核综合财务资料，截至2022年6月30日止六个月及截至2021年12月31日止年度，目标公司的除税后溢利分别为约590万港元及约1,210万港元。交易完成后，目标公司的财务业绩将于集团综合财务报表综合入账。卖方就其纯利向集团提供保证，截至2027年12月31日共五个财政年度，目标公司的累计保证纯利额应不少于7,000万港元。



是次收购将会深化医思健康多个专科医疗布局，进一步拓展市场份额。交易完成后，集团全职注册医生团队将进一步扩大，于香港尤其是新界东的医疗服务能力将有所提升，并有望创造更多交叉转介。凭借本集团的营运优势及效率，集团将赋能信康医健网络，持续进行企业化，提高医疗资产效能。



医思健康执行董事兼首席财务官李向荣先生表示︰「医思健康一直致力于打造以客户为中心的大健康生态死循环，通过多品牌多专科的协同，为客户提供一站式的优质服务。是次收购符合集团的扩张策略，将进一步巩固集团于香港大健康市场的领导地位，并最大化整体股东的回报。集团将致力于成为领先的市场整合者，通过内生增长及并购双策略并行，致力成为亚洲领先的健康服务供货商。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供货商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



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