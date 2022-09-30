Thursday, 29 September 2022, 14:28 HKT/SGT Share: 零跑汽车今日登陆港交所：业绩增速强劲 五大基石助阵

香港, 2022年9月29日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，9月29日，中国领先的智能电动汽车企业——浙江零跑科技股份有限公司（「零跑汽车」或「公司」，股份代号：9863.HK），正式在港交所挂牌上市，摩根大通、中金公司、花旗及建银国际担任联席保荐人。



全域自主研发及垂直整合能力 产品竞争力强悍



公开资料显示，零跑汽车创办于2015年，为一家中国智能电动汽车公司，主要聚焦于价格介于人民币15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场。



公司自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件，根据弗若斯特沙利文的资料（下同），其是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司。



零跑汽车是中国垂直整合程度最高的新兴电动汽车公司，实现了智能电动汽车所有核心系统和电子部件的自主研发设计与生产制造，打造了智能动力系统(Leapmotor Power)、自动驾驶系统(Leapmotor Pilot)及智能座舱系统(Leapmotor OS)。



与此同时，零跑汽车构建了丰富且持续扩展的智能电动汽车产品组合。公司于2019年7月开始交付第一款量产车型－智能纯电动轿跑S01，其后于2020年5月开始交付智能纯电动微型车T03，于2021年10月开始交付中型智能纯电动SUVC11，于2022年5月推出一款智能纯电动中大型轿车C01，C01在诸多方面配置均超越同价位区间竞品电动车型，C01 Pro+高性能版拥有同价位区间竞品电动车型中最快的加速能力，百公里加速在3.7秒内。C01超长续航版配备Leapmotor Power，CLTC续航里程最高可达717公里，为截至目前中国电动汽车市场同价位区间电动车型中续航里程最长的车型之一，相当具有竞争力。



产品组合丰富知名机构加持 业绩高速增长



在产品交付方面，2021年全年，零跑汽车合计交付43,748辆电动汽车，较2020年增长443.5%。按交付量计，公司是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。公司于2022年上半年交付51,994辆智能电动汽车，较2021年同期增长265.3%。2022年交付量连续四个月创新高，7月与8月超过“蔚小理”，站稳造车新势力第一阵营。 2022年7月，交付量达到12,044台，同比增长超177%，1-7月累计交付新车64,038台，同比增长244.8%；2022年8月，交付量达到12,525台，同比增长超180%，1-8月累计交付新车76,563辆，同比增长222.8%，交付实力逐步稳定于新势力第一梯队。强大的交付能力为公司业绩增长提供了有力保障。



据了解，零跑汽车计划未来以每年一到三款车型的速度，于2025年底前推出七款全新的纯电动车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。作为现有产品的补充，零跑汽车亦计划基于自研增程式技术，同期或之后推出该等新车型的增程式版本，扩展目标受众，逐步渗透中国中高端主流新能源汽车市场，以满足丰富多样的用户需求。



财务方面，于往绩记录期间，零跑汽车业绩实现了迅猛增长。该公司的收益由2019年的人民币1.17亿元增加439.7%至2020年的人民币6.31亿元，并于2021年进一步增加396.1%至人民币31.32亿元。收益由截至2021年3月31日止3个月的人民币2.78亿元增加616.4%至2022年同期的人民币19.92亿元，并由截至2021 年6月30日止6个月的人民币8.77亿元增加479.4% 至2022年同期的人民币50.82亿元。



除了靓丽的业绩，零跑汽车颇受关注的是引入5名基石投资者，包括浙江省产业基金、金华市产业基金、金开引领基金、广发基金及国泰东方，基石投资者已同意按发售价认购总额3.085亿美元可购买的有关数目的发售股份。可以预期，在五大基石投资者的助阵及赋能下，零跑汽车有望获得强劲的发展动力。



中长期来看，在国家政策的大力扶持、技术支撑的背景下，新能源汽车越来越受市场关注，未来发展前景十分广阔。零跑汽车作为行业中的佼佼者，凭藉其独特的核心竞争力、强大的研发实力及良好的口碑，有望在资本市场的助力下，加速成长并进一步实现蜕变，值得期待。





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