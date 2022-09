Tuesday, 6 September 2022, 17:56 HKT/SGT Share:

来源 YEAHKA LIMITED 移卡(09923.HK)涨4.45% 多家大行给予“买入”评级

香港, 2022年9月6日 - (亚太商讯) - 中国领先的以支付为基础的科技平台——移卡有限公司(「移卡」或「公司」,股份代号:9923.HK)涨4.45%,报收于17.86港元/股。近五个交易日累计涨约30%。



日前,移卡公布2022年中期业绩:截至2022年6月30日止6个月,公司收入为人民币16.42亿元,同比增长17.07%;毛利为人民币5.29亿元,同比增长52.05%。其中,公司GPV同比增长7.4%至约人民币1.06万亿元;到店电商业务GMV及付费消费者数目于报告期内分别达到近人民币14亿元及970万,较2021年同期分别增长1,789.7%及578.9%,而于报告期内月活跃用户(MAU)超过1900万名。



同时移卡也披露了股权回购消息,称根据公司股东于2022年6月24日举行的股东周年大会上通过的决议案,董事获授予一般无条件授权,可购回最多4519.03万股股份。9月5日,移卡耗资495.5万港元回购29.2万股,回购价格每股16.74-17.08港元。此举在中小科技企业中颇为少见,这也说明移卡管理层对公司未来业绩的增长极具信心。



鉴于移卡亮眼的中期业绩及管理层对公司未来发展的预期,野村、CLSA分别上调移卡评级至“买入”。野村发表研究报告表示,其中期业绩稳固,收入按年增长17%,主要受支付业务及店内业务强劲增长所推动。截至今日收盘,中金、国盛、广发、中信建投等十余家机构均给予“买入”评级,移卡投资价值进一步彰显。



关于移卡有限公司(股份代号:9923.HK)

移卡是一家基于支付的领先科技平台,专注为商户和消费者创造价值。我们的目标是建立一个独立可扩展的商业数字化生态系统,以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易,并延展到为商家和消费者提供丰富多样的产品组合,目前包括(i)到店电商服务,为消费者提供一站式的超值本地生活服务;以及(ii)商户解决方案,帮助商户更好的管理及推动业务增长。





