亚太地区吸引了50%的全球临床试验 根据新的GlobalData报告

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澳大利亚悉尼, 2022年9月2日 - (亚太商讯) - 亚太地区领先的生物技术临床研究机构 Novotech 在一份题为“亚太地区临床试验的演变”的报告中发布了新的市场数据。 该报告由 GlobalData 编写，并确认“亚太地区 (APAC) 地区是 2017 年至 2021 年全球临床试验格局的最大贡献者，占分析期间进行的试验的 50% 以上。”
点击下载报告 https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5
此外，GlobalData 研究发现，该地区所有临床试验阶段的增长均高于美国和欧盟5。
在中枢神经系统疾病、心血管疾病、胃肠道疾病和传染病等所有分析治疗领域，该地区的增长率均显着高于美国和欧盟五国，其中后者的增长率最高。 同期肿瘤学试验也有 100% 的增长。
GlobalData 对这一强劲增长的分析与一系列因素有关，包括：
- 与美国和欧洲相比，站点可用性——尤其是肿瘤学试验
- 降低运营成本
- 亚洲人群的药物基因组学特征是需要当地人群 I 期数据的关键因素。
GlobalData 表示：“再加上监管合规的便利性和所需的高标准，海外制药商从未如此热衷于进入这个新兴市场。最近在国家卫生健康委员会（NHC）和国家药品监督管理局（NMPA）的指导下，政府简化了药品审批流程，也导致了基于全球标准的更高效、更清晰的药品审批系统。”
据 Novotech 全球临床服务副总裁 Yooni Kim 所说：“亚太地区以其庞大的患者群体、竞争力较弱的临床试验环境和世界级的 KOL 为加快临床试验提供了一个令人信服的解决方案，此外，监管改革加快了审批流程。Novotech 的服务交付模式是根据生物技术客户的需求量身定制的。我们的本地团队拥有卓越的现场和研究人员访问权限，我们的项目管理方法强调解决问题、所有权和灵活性，我们对数据和技术的投资确保客户能够实时访问试验绩效。此外，亚太地区和美国经验丰富的 CRO 业务为早期至晚期生物技术临床研究提供了一套独特且无与伦比的服务。”
Novotech 最近被评为全球领先的 CRO 中的前 10 名 CRO，并在过去 3 年中签署了 45 份领先的网站合作协议。
关于Novotech健康控股
Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact
媒体联系人
David James
E: communications@novotech-cro.com
澳大利亚: +61 2 8218 2144
美国: +1 415 951 3228
亚洲: +65 3159 3427
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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