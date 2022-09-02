Friday, 2 September 2022, 13:41 HKT/SGT Share: 百奥赛图今日登陆港交所 硬核技术打通新药研发全链条

香港, 2022年9月2日 - (亚太商讯) - 近年来，随着人口老龄化程度加深及慢性病人数的不断增长，社会对医疗保健的需求不断增加，在中国政府鼓励创新的系列政策支持下，底层创新生物医药领域已成为资本市场公认的风口。



今日，作为临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司，百奥赛图正式登陆港交所主板，股份代号：02315.HK，由高盛与中金公司联席保荐。据悉，百奥赛图以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及高通量体内抗体发现平台为依托，经过多年的发展，已经建立涵盖早期靶点认证及抗体生成到临床开发的全链条综合研发实力。



硬核技术加持 底层创新能力助力多元服务创收



根据招股书，百奥赛图依托自主研发的ESC/HR、EGE系统和SUPCE三大基因编辑核心技术，近乎实现任意长度、任意位点的精确基因组编辑，处于国际领先水平。公司不仅通过基因编辑服务获得商业回报，亦在此基础上开发了专有全人抗体RenMice平台及基因模式动物平台。



百奥赛图的RenMice平台涵盖两个全人源转基因小鼠系列（RenMab及RenLite），在全球拥有多元化客户群。营业纪录期间，公司已与14家知名制药企业（例如德国默克、美国Xencor、百济神州、君实生物、信达生物等）达成授权及试验合作协议。



基因编辑技术驱动双业务线并举 不断扩宽收入来源



百奥赛图凭藉专有基因编辑技术、转基因小鼠平台和高通量体内抗体发现平台为依托,生成综合动物病患模型，进而以动物模型为基础为国内外客户提供模式动物以及临床前药理药效CRO服务。



根据弗若斯特沙利文的资料，营业纪录期间，百奥赛图与全球前10大制药公司中的9家建立长期的合作关系，并为全球200多家合作伙伴完成了500多个药物评价项目。于2021年,公司海外销售收入占比高达36%。2022年前4个月,该比重进一步提升至超过45%。可以预期，该等模式有望不断拓宽公司的盈利渠道，为其带来源源不断的收入。



基于自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice平台，百奥赛图将单抗和双抗开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发体系。



百奥赛图致力于与全球合作伙伴一起通过技术与思路的创新实现新药开发的目标，公司启动了大规模体内抗体发现和筛选计划-“千鼠万抗”计划并建立起强大的临床及临床前产品管线，通过合作开发/转让开发大大加速药物研发进程。截至2022年4月底，已对外转让/合作24个抗体分子，合作方包括荣昌生物、华润生物、日本Liberothera等。同时，自主研发的YH003和YH001创新药物分子进入国际多中心临床II期，优异的临床数据很好的验证了其体内药物筛选模式，极具行业壁垒。



盈利能力稳健持续提升 在港上市有望继续扩大市场份额



财务方面，百奥赛图的收益主要来自于提供基因编辑服务、临床前药理药效评价、模式动物销售及抗体开发。于2021年，该公司实现收入3.55亿元，较2020年增长40%；2022年前4个月，实现收入1.17亿元，较2021年同期增长达到67%。公司毛利率持续稳定增加，在2020-2021年期间分别为65.9%及69.8%，接近70%的高毛利率远超同业。特别是抗体发现业务发展迅猛，2021年度百奥赛图的抗体业务同期增速达115%，数据十分亮眼。



作为市场中掌握着基因编辑独特技术且有营收的生物技术公司，百奥赛图具备世界一流的服务、技术及产品，此次登陆港交所，有望在香港资本市场的强大助力下，深入推进全球化布局，进而扩大业务规模及市场份额，实现更高的战略目标，创造更丰厚的商业回报。





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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