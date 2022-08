Wednesday, 31 August 2022, 16:22 HKT/SGT Share: 零跑汽车通过港交所聆讯:研发及产品力强悍 行业新星正冉冉升起

香港, 2022年8月31日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道,近年来,新能源汽车产业蓬勃发展,以比亚迪、蔚小理为代表的造车势力不断推出重磅产品,使得新能源汽车成为各大车企在新形势下争夺市场份额的重要赛道。8月29日,智能电动汽车行业中的领先企业——浙江零跑科技股份有限公司(「零跑汽车」或「公司」)正式通过港交所聆讯,预计将于近期登陆港股市场,中金、花旗、摩根大通及建银国际担任联席保荐人。



据了解,零跑汽车采用以智能化及快速迭代为特性的电子产品的开发思路,设计及打造智能电动汽车,能够自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司。



从研发到制造形成垂直整合 产品组合极具竞争力



在业务模式方面,零跑汽车在中国新兴电动汽车公司中实现了最高程度的从研发到制造的垂直整合。公司自主设计、开发及制造包括电驱系统、电池系统、自动驾驶系统和智能座舱系统在内的核心系统及电子部件,同时公司的工厂具备从电动汽车核心部件到整车的完整生产能力。



该等业务模式大幅简化了供应链,并可以在生产流程中降低采购成本,实现供应链稳定以及严格的质量控制。此外,自主研发与自主生产相辅相成、相互赋能,形成良性循环,进而优化公司的产品性能和质量。



在产品方面,零跑汽车的产品具备卓越的驾驶性能、沉浸式的智能交互体验及优越的车内空间及配置,公司最新的旗舰车型C01提供同价位区间电动车型中最丰富的自动驾驶功能,包括自适应巡航、自动泊车以及自动紧急制动等23种自动驾驶功能。



公司在过去三年内成功交付了三款车型,今年三季度将量产新中大型纯电轿车,同时,计划以每年推出一到三款全新车型的速度,于2025年底前共计推出七款新车型,涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。



在推出新车型的同时,公司还将持续推出现有畅销车型的新版本。公司于2021年4月、8月和12月发布了T03的三个改款车型,2021年11月推出C11四驱性能版,并计划于2022年推出C11的增程式版本。强大的交付能力及丰富的产品组合,令其在竞争者中脱颖而出,进而实现规模的快速扩张。



收入高速增长盈利前景向好 充分享受行业发展红利



财务方面,根据招股书,零跑汽车的收益由2019年的人民币117.0百万元增加439.7%至2020年的人民币631.3百万元,于2021年进一步增加396.1%至人民币3,132.1百万元,并由截至2021年6月30日止六个月的人民币877.0百万元增加479.4%至2022年同期的人民币5,081.5百万元。2019-2021年,毛利率分别为-95.7%、-50.6%、-44.3%。2022年上半年,毛利率已进一步改善至-26.0%。可以预期,伴随着新品的不断推出及销量的增加,公司的盈利能力将会稳步提升。



中长期来看,随着中国「双碳」目标的提出及行业利好政策的陆续发布,中国的新能源汽车市场规模逐步扩大。按2021年销量计,中国拥有全球最大的新能源汽车市场,大致约为整个欧洲市场规模的两倍,约为美国市场规模的五倍。于2026年,中国新能源汽车销量预计将达10.6百万辆,自2021年的复合年增长率为26.0%,占全球新能源汽车市场的43.9%。



在此背景下,零跑汽车有望凭借强大的自主研发能力、越级的产品力、优异的业务模式及独特的竞争优势,充分享受行业高速增长的红利,发展成为行业中闪耀的一颗新星,值得期待。





