Wednesday, 31 August 2022, 12:15 HKT/SGT Share: 为实体经济发展“输血造氧” 海通恒信交出优异中报成绩单

香港, 2022年8月31日 - (亚太商讯) - 星光不负赶路人，江河眷顾奋楫者。



8月26日，海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”，股票代码1905.HK）发布2022年半年度报告，向广大投资者交上了一份令人满意的业绩答卷。



2022年上半年，海通恒信积极应对疫情冲击，强化企业责任担当，立足大局、主动作为、超前谋划，精准统筹疫情防控和经营发展“两手抓、两促进”，紧跟国家战略及政策导向，切实立足租赁本源，充分运用金融科技手段，全力保障公司业务运转不间断，为打赢疫情防控攻坚战和助力实体经济稳步发展贡献金融力量，持续推动公司高质量发展，实现规模与收益的双增长。



截至2022年6月末，海通恒信资产总额达1161.92亿元，权益总额达178.70亿元。2022年上半年，海通恒信实现收入总额40.92亿元，实现期间溢利7.65亿元，期间溢利同比增长11.7%，加权平均净资产回报率增加0.41个百分点，达9.05%。



根据董事会建议，海通恒信将向全体普通股股东派发截至2022年6月30日止六个月间的中期现金股息，以82.353亿股为基数，派发中期股息每10股人民币0.40元（含税），派息总额达人民币3.29亿元（含税）。



规模效益双增长 经营质效持续提升



2022年上半年，海通恒信秉持服务实体经济宗旨，适时调整优化资产配置：继续保持对城市公用、能源环保、医疗健康等行业的项目投放力度，鼓励高端装备制造、数字经济、绿色租赁等战略新兴行业的项目导入，加强公司产业化发展力度，立足租赁本源，持续加大对中小微企业客户的业务投放，开发并上线多款适用于小微企业及零售客户的在线融资工具，运用金融科技手段提升普惠金融服务质效，促进中小微企业稳定发展。2022年上半年，海通恒信共实现业务投放310.95亿元，同比增长6.58%。



与此同时，海通恒信持续优化融资渠道，不断创新融资工具，有效降低融资成本。截至2022年6月末，海通恒信与75家金融机构建立授信关系，累计授信额度约为1143.2亿元，其中未使用的授信余额约为550.3亿元。在创新融资工具方面，2022年4月，海通恒信成功发行融资租赁行业首单科技创新公司债券，募集资金专项用于支持专精特新与製造业单项冠军企业，该债券的发行有力支持集团对科技创新与先进制造领域的业务拓展，在融资租赁行业具有重要的示范和引领作用；同时，海通恒信成功发行公司首单先进制造双原始权益人小微储架资产支持证券，以促进集团持续助力中小微企业可持续发展。



中报显示，2022年上半年，海通恒信共实现融资提款358.2亿元，其中，通过银团贷款、银行双边贷款及银行承兑汇票等渠道，实现间接融资提款180.8亿元，占比50.5%；实现直接融资合计177.4亿元，占比49.5%，直接融资渠道主要包括：公司债券、固定期限中期票据、超短期融资券、境外美元债、资产支持债券与资产支持票据等融资工具。通过多元化的融资渠道，海通恒信融资成本得到有效降低，2022年上半年计息负债平均付息率为3.82%，较上年同期下降0.13个百分点。



坚守初心使命 彰显金融抗疫责任担当



2022年上半年，海通恒信秉承金融服务实体经济的初心使命，及时制定并落实“支持抗疫十五条举措”，坚持金融服务不停滞。疫情期间，海通恒信为大力支持专精特新、数字经济、绿色低碳等行业领域的优质客户，适时推出专项支持审批政策；为疫情防控相关的医疗、公共卫生等客户开启绿色审批通道，重点扶持医疗抗疫力量，及时满足其资金需求；并针对性实施租金延期支付、减免手续费等措施，帮助受疫情影响较严重但信用资质良好的中小微企业、物流保障类客户平稳渡过难关， 充分体现了海通恒信的“速度”与“温度”，以高度的责任感为实体经济发展筑牢疫情防控的金融屏障。



海通恒信积极履行企业社会责任，通过上海金融系统“社会公益基金”统一捐赠平台向防疫抗疫一线捐赠30万元，向所在辖区街道多次捐赠抗疫物资及生活必需品，并号召公司广大员工积极投身各社区抗疫志愿服务，以实际行动为疫情防控贡献海通恒信力量，彰显金融抗疫的责任担当。



在推动高质量、可持续发展的同时，海通恒信亦持续强化ESG管理理念、提升ESG管理水平，努力实现经济效益与社会价值的有机统一。2022年一季度，海通恒信获商道融绿给予的ESG评级为A-。



发展战略清晰 可持续发展蓝图可期



发展蓝图已绘就，乘风破浪正当时。2022年下半年，海通恒信将密切关注国内国际经济形势与疫情演化等情况，继续秉持金融服务实体经济的宗旨，精准统筹推进疫情防控常态化管理和经营发展并行，坚持贯彻发展战略，推进数字化转型，强化区域佈局，整合与优化资源分配，加强风险防控与资产管理，继续夯实资产质量。



海通恒信将继续践行“一大一小”客户发展战略，优化公司资产结构。坚持立足租赁本源，构建以租赁物为核心的服务模式，持续优化资产结构， 打造租赁资产流转服务生态圈，构建结构化高效流转体系，为大中型企业、小微企业及个人客户提供多元化的综合金融服务，保持规模与利润持续增长，并有效分散信用风险。



海通恒信将继续秉承“服务地方经济、服务实体企业、服务区域特色”的宗旨，优化“一体两翼”的营销网络布局，加强属地化营销服务体系建设，以区域特色创新为渠道，聚焦区域融资租赁市场，支持区域经济发展；进一步推进分公司深化改革，合理分配公司资源，发挥“两翼共振”效能和属地协同优势，支持业务长期发展与突破。



海通恒信将围绕“一个海通”理念，积极践行“一个海通恒信”精神，促进各分子公司、事业部、业务总部等在产品研发、渠道营销、客户资源方面的整合赋能，不断深挖内生动力，充分发挥协同作用，以客户需求为导向，助力实体经济发展；同时将继续推广与海通证券及其各分支机构开展全方位联合营销策略，深度共享客户资源，不断提升“租赁+投行+投资”的综合金融服务产品的营销能力和客户服务能力，共同服务客户全生命周期，夯实海通客户全产业链服务价值。



海通恒信将积极探索高端装备制造、数字经济、绿色租赁等战略新兴领域的业务机会，加大业务模式创新力度，不断开发适租场景、拓展宜租领域；进一步挖掘先进制造领域的企业融资租赁需求，沿着材料升级、技术升级、装备升级、消费升级、能源消费结构升级的五大方向，深耕新能源、新材料、半导体、重大装备等细分市场，致力于推动制造业绿色化、自动化及智能化升级。



作为一直扎根上海、国资控股的融资租赁行业头部公司,未来,海通恒信还将进一步融入上海以及长三角地区实体企业发展,推动长三角地区乃至全国融资租赁行业稳健发展,持续为实体经济发展“输血造氧”,以金融国企力量助力支持实体经济腾飞。





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