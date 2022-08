Tuesday, 30 August 2022, 20:50 HKT/SGT Share:

来源 YEAHKA LIMITED 移卡公布2022年中期业绩 收入增长17.1%, 毛利率提高7.4百分点

到店电商MAU超1,900万

香港, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的以支付为基础的科技平台——移卡有限公司(“移卡”或“公司”,股份代号:9923.HK)欣然宣布截至2022年6月30日止六个月(“期内”或“2022年上半年”)中期业绩。



财务摘要

-- 期内,公司总收入达人民币1,641.8百万元,同比增长17.1%。

-- 期内毛利同比提高52.1%至人民币529.3百万元,毛利率由24.8%提高至32.2%,非支付业务毛利贡献为50%。

-- 经调整EBITDA达人民币69.7百万元,环比增长39.7%。

-- 到店电商服务毛利达人民币92.3百万元,环比增长76.9%,毛利率达57.1%,环比增长6.6个百分比。



经营摘要

一站式支付服务用户数量及规模持续增长:

-- 总支付交易量 (「GPV」) 同比增长7.4%至人民币1.06万亿元;

-- 活跃支付服务商户数目同比增长24.1%至历史新高760万;

-- 覆盖全国超过300个城市;

-- 与近100家银行合作;网络中的独立销售代理人数达到近16,000名;云支付平台上的应用程序编程接口(API)合作伙伴已增至3,000多个。



到店电商服务增长迅速、成绩优异:

-- 总商户交易量 (「GMV」) 达近人民币14亿元,同比增长17.9倍,环比增长3.2倍。

-- 月活跃用户 (「MAU」) 达1,900万名

-- 付费消费者数目达970万,同比增长5.8倍,环比增长1.4倍;

-- 存货单位(SKU)超过20.53万个,同比增加1,570.2%,较二零二一年下半年环比增加39.6%;

-- 超过300个区域性站点。



商户解决方案稳健增长:

-- 活跃商户解决方案商户数目同比增长25.8%至近150万。



公司董事会主席、行政总裁兼执行董事刘颖麒先生表示:“2022年上半年因疫情地区性反弹而充满挑战,令零售消费品销售放缓,并严重干扰线下商业活动。受惠于我们超过300个城市的广泛地域覆盖及低集中度,我们继续在商业数字化生态系统的扩张及变现方面取得进展。我们上半年的财务表现显示我们通过更谨慎地管控成本及提升盈利能力,主动适应中国互联网行业新常态,期内收入及毛利均呈现令人鼓舞的同比上升,尤其毛利同比增长52.1%,至人民币529.3百万元、毛利率同比提高7.4百分点,而经调整EBITDA环比增长39.7%至人民币69.7百万元。”



“我们坚信,加速发展本地生活市场能够为消费者及商户带来可量化的真正价值,因消费者可通过使用我们的服务找到有趣体验及得到实实在在的优惠,而商户则可通过我们短时间内集中的流量加强其收入以及知名度。到店电商业务GMV 于上半年强劲增长、MAU达超过1,900万名,加上我们有效的营运优化,其亏损已大为收窄。未来,我们将持续专注于创造用户价值、推动科技创新,及承担更多社会责任。”



“此外,基于对我们基本面及未来策略的信心,我们通过受限制股份单位计划合共购买25,533,600股公司股份,占已发行股份的5.65%。此外,于2022年8月30日,我们公布了额外70百万美元的股份购买计划,反映我们对移卡增长潜力的持续信心。”



展望

在一站式支付服务方面,移卡将继续加强其销售网络,特别是加强与开放API SaaS合作伙伴与银行合作伙伴的关系。移卡亦将探讨采用新的支付标准,例如DC/EP。在到店电商服务方面,移卡将全力提升用户体验,并通过不断优化成本结构和运营效率,着力减少亏损。基于过去几个月的强劲业绩,移卡有信心继续实现GMV的巨大增长并提升市场份额。商户解决方案方面,凭借强大的支付商户网络,移卡将继续赋能商户优化数字化运营和提升效率。移卡于二零二二年七月募集了7,000万美元资金,以加强离岸资产负债表,而随着跨境旅行在中国逐渐放开,公司将探索相关海外商机。



整体上,赋能实体经济,及为商户及消费者创造价值,自二零一一年成立以来已成为移卡的核心价值。随着二零二二年下半年的到来,移卡或将仍然面临因疫情导致的消费疲软。然而,正如上半年的业绩所示,移卡将继续迎难而上,充分利用生态系统内的数据及流量,以达致健康增长。移卡将继续投入研发,丰富产品组合,加强用户体验,增加多元化收入来源,扩展业务边界,及为股东、员工及社会创造可持续发展价值。



关于移卡有限公司(股份代号:9923.HK)

移卡是一家基于支付的领先科技平台,专注为商户和消费者创造价值。我们的目标是建立一个独立可扩展的商业数字化生态系统,以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易,并延展到为商家和消费者提供丰富多样的产品组合,目前包括(i)到店电商服务,为消费者提供一站式的超值本地生活服务;以及(ii)商户解决方案,帮助商户更好的管理及推动业务增长。



