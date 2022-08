贝康医疗公布2022年中期业绩 做强技术创新

香港, 2022年8月29日 - (亚太商讯) - 中国辅助生殖基因检测解决方案的创新平台苏州贝康医疗股份有限公司(“贝康医疗”或“公司”,及其子公司,统称“集团”;股份代号:2170) 公布截至 2022 年 6 月 30 日止六个月(“期内”)之未经审核综合业绩。



期内,集团录得收入人民币68.6百万元,较2021年同比增长 36.7%,主要是由于与PGT实验室有关的收入由人民币26.6百万元增加53.4%至人民币40.8百万元,及与男科实验室有关的收入由零增加至人民币354,000元,主要为销售流式细胞仪所致。期内毛利率表现良好,集团录得毛利人民币30.2百万元,较2021年同比增加36.0%,其中PGT-A的毛利率为67.9%。贝康医疗已由单一产品公司转变为一家辅助生殖领域全场景方案的供应商,提供包括PGT实验室、男科实验室、冷冻存储室等多场景方案。通过研发和营销并行的模式,以临床实际需求为核心打造业务链闭环,为客户提供场景化的定制解决方案,从而赢得较高的客户满意度。



聚焦技术创新 满足辅助生殖市场不断迭代需求



贝康医疗秉承“做产品”的理念,截至2022年6月30日,公司研发开支同比增加99.5%至45.5百万元。在基因检测试剂盒管线,基于二代测序(即NGS)技术,贝康医疗已建立完整的检测试剂盒系列,其中贝康医疗PGT-A试剂盒是国内首个已获国家药监局批准的三代试管婴儿基因检测试剂盒。截至2022年6月30日止六个月,PGT-A试剂盒销售收入16.4百万元,毛利率为67.9%。同时,公司正在开发另外两款PGT产品,即PGT-M和PGT-SR试剂盒。其中,PGT-M试剂盒是中国同类产品中首个也是唯一已完成注册检验的产品;PGT-SR试剂盒是全球首个在高通量测序平台上实现染色体平衡易位有效检出的原创技术,申请获得了国家发明专利技术,可能成为中国此系列产品中第一个具有大规模临床应用潜力的标准化商业产品。贝康医疗预期,在PGT-M及PGT-SR试剂盒分别获得国家药监局的注册批准后,将进一步巩固其在中国三代试管婴儿基因检测试剂盒市场的主导地位,于潜在竞争中领先其他对手。



除检测试剂盒外,贝康医疗已开发多种创新设备及仪器,能改善使用其试剂盒的分子遗传实验室的工作流程,并开展胚胎冷冻保存设备产业链布局,为临床试验提供智能化、自动化综合解决方案,以提升贝康医疗的竞争力。



研发与营销并进 商业化进程展稳定向上态势



贝康医疗大部分产品直接售向医院及检测机构。其次,公司亦向经销商出售试剂盒,而经销商再将其产品出售予医院。贝康医疗拥有一支优秀的营销团队,向获三代试管婴儿许可证的医院及检测机构等关键客户提供服务,此类客户是其客户的主要组成部分。公司的营销团队亦负责通过学术营销活动,与KOL及其他行业专业人士交流,向医院推广产品。当前,贝康医疗已合作覆盖全国200多家医疗机构,包括60家领先辅助生殖中心。



由于拥有中国首个获国家药监局批准的PGT试剂盒,贝康医疗在打造及巩固销售渠道及客户基础方面享有先发优势。公司计划将商业化战略重点放在各大医院,扩大对持牌进行PGT业务的医院的覆盖面及渗透率,并与其建立更稳固的关系,以增强客户粘度并为日后向其提供其他产品奠定基础。此外,贝康医疗计划通过提供全面的解决方案,提高公司在这些医院的销售额比例,并针对该等机构中的其他医学需求提供新产品。



布局整个生殖周期 向成为全球领先的医疗科技公司迈进



贝康医疗为实现成为全球领先的医疗科技平台的愿景,将继续拓展及巩固PGT-A的销售渠道并维护已建立的客户关系,同时加速PGT-M和PGT-SR试剂盒的临床注册进程,以快速构建完整的三代辅助生殖三代产品管线。拓宽产品组合、以涵盖整个生殖周期。此外,在仪器管线,将开发自动及智能硬件、升级行业基础设施,通过利用全球领先公司的技术发展,保持技术领先地位。



预计未来两到三年,贝康医疗将会迎来在研产品和管线获批及规模化交付的爆发期, 并将能够满足辅助生殖市场不断迭代的需求,为客户拓展辅助生殖领域产品的应用场景,更好地服务于广大不孕不育及优生优育患者,帮助客户创造更多的价值。



关于苏州贝康医疗股份有限公司



苏州贝康医疗股份有限公司是国内三代试管婴儿临床解决方案提供商,是辅助生殖领域第一家上市的IVD公司(股票代码:2170HK),致力于基因科技在生育健康领域的产品研发和临床应用,帮助不孕不育的家庭“能生”,让携带遗传病基因的家庭“优生”。



贝康医疗一直秉承“做产品”的理念,坚持走自主研发和国产化替代的产业化道路,打造了覆盖PGT实验室、男科实验室、冷冻存储室的辅助生殖领域多场景解决方案。其自主研发的PGT-A试剂盒是国内首个获得“创新医疗器械特别审批”的三类医疗器械产品,填补了我国三代试管基因检测试剂盒的临床空白。







话题 Press release summary



部门 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network