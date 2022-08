田中贵金属工业开始接受100％应用贵金属回收材料“RE系列”的金（Au）键合丝的订单

东京, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 东京, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 田中贵金属集团旗下经营制造事业的田中贵金属工业株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中 浩一朗)的子公司——从事各种键合丝制造的田中电子工业株式会社(总公司:佐贺县神埼郡、执行总裁:山本俊哉)宣布除了原料中含有从矿山直接生产出来的金的原有产品之外,还将开始接受100%使用贵金属回收材料"RE系列"制造的金(Au)键合丝的订单。 田中贵金属工业提供的RE系列原料的产品作为第一波已率先应用于电镀液用化合物,此次作为第二波还将开发产品以应用于田中电子工业制造的"Au键合丝"(*1)。 供应量世界排名靠前(*2)的田中电子工业的Au键合丝支撑着整个世界半导体产业,此次的RE系列也在日本、新加坡、马来西亚和中国等4个据点开展生产,并均已获得第三方检验,所以可在全球范围内实现稳定供应。 Au键合丝 田中贵金属集团认为,通过供应RE系列,可为循环型社会的形成和对可持续材料及产品需求的增加作出贡献。贵金属作为储量有限的自然资源之一,我们旨在今后进一步在世界范围内扩大贵金属的回收事业,并确保贵金属的稳定供应。 ■ 关于金(Au)键合丝 键合丝是指对半导体芯片与外部电极进行电气连接的金属线。主要使用的是将金、银、铜、铝细线化到十几微米的金属线。特别是使用金制作的键合丝,与其他金属相比,在耐腐蚀性、加工性、连接性、化学稳定性等方面表现较好。半导体不仅广泛应用于计算机、手机等电子产品,还应用于家电及汽车领域。而且,在为实现碳中和社会作出贡献的电动汽车和数字化转型领域,半导体也作为重要零部件越来越受到关注。 ■ 关于RE系列 RE系列是不使用来自矿山的铸块等,而仅精制使用贵金属回收材料的再生贵金属材料。田中贵金属工业自1885年(明治18年)创业以来就一直从事贵金属再利用事业,从2022年开始,通过扩充RE系列生产线,推进了100%使用再生贵金属材料的产品供应。 此外,田中贵金属工业通过将从产品的回收及精制到再产品化的所有流程均在集团内进行管理的综合性体制开展服务。我们拥有长年在贵金属研究开发中积累的、较高水平的贵金属分析技术(※),所以能在贵金属再利用中,对重要的回收品的贵金属含量进行正确的评价。 ※作为衡量贵金属的分析能力之一,田中贵金属集团被世界权威机构的LBMA及LPPM认定为公认审查公司(Good Delivery Referee),这在世界仅有5家,包括日本在内的亚洲目前只有1家。而且,关于金铂(白金)、金、银、钯的分析技术,我们在日本率先取得了ISO/IEC17025认证。 ■ 关于田中电子工业的键合丝 田中电子工业自创业以来50多年,制造各种键合丝,拥有全球较大的市场占有率。此外,自1978年于新加坡设立第一个海外生产据点以来,在马来西亚、中国与台湾展开生产据点,对进行半导体制造的世界各国厂商供应产品。 新闻稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20220830_CH.pdf ■ 关于田中贵金属集团 田中贵金属集团自1885年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。在日本国内,以高水准的贵金属交易量为傲,长年以来不遗余力地进行产业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。2021年度(2022年3月期)的连结营业额为7,877亿日元,拥有5,225名员工。 ※因从本合并会计年度开始采用收入确认相关会计准则,在部分交易中销售额显示为净额。 ■ 产业事业全球网站

