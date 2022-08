Monday, 29 August 2022, 09:24 HKT/SGT Share:

来源 Inkeverse Group Limited 映宇宙2022年中期业绩发布 营收保持稳定 全面向元宇宙进军

香港, 2022年8月29日 - (亚太商讯) - 映宇宙集团有限公司(「映宇宙」或「集团」;股份代号:3700.HK)公布截至2022 年6月30日止六个月(「报告期」)之中期业绩。



2022年上半年, 集团继续深耕互动社交领域,不断丰富业务场景,提高运营效率,通过多样化的矩阵式创收的策略,实现总收入40.6亿元人民币。在收入保持平稳的情况下,倘不计及以股份为基础的非现金薪酬开支和商誉减值损失的影响,集团经调整净利润达4.0亿人民币,较去年同期增长150.8%。集团的毛利增加22.8%至17.3亿元人民币;毛利率从去年同期34.9%大幅提升至42.6%,主要得益于高利润率的分成业务产品收益占比增加以及分成结构得到优化。



具体来看,社交产品营收占总营收69.6% ;直播产品与相亲产品营收占总营收分别为22.2%和5.5%,展现出集团发展策略显著成效,并推动未来的增长机遇。



集团董事长兼首席执行官奉佑生先生表示:「2022年上半年,尽管受到宏观环境及短期疫情反覆的影响,我们依然以创新驱动技术革新,实现了健康稳健的现金流,这为集团进一步拓展商业版图提供了强劲的支撑。如今web3.0全新时代兴起,我们依托丰厚的运营经验,不断沉淀的社交关系,持续吸纳新兴技术。同时,集团在6月进行品牌升级,更名为映宇宙集团有限公司(Inkeverse Group Limited),宣布全面向元宇宙进军。我们已准备就绪,把握时代与行业赋予的新增长机遇,致力为各股东带来更佳回报。」



业务回顾



直播持续赋能

直播生态发展至今,已经不再是单一场景下的一个工具,而是赋能给其他业务板块的坚实基础。元宇宙时代的兴起推动了虚拟现实等先进技术的发展,「映客」APP作为集团最成熟的产品,凭借新技术对传统直播模式进行创新,在2022年5月推出沉浸式KTV功能「全景K歌」,将炫酷3D空间与虚拟形象融合,打造多元的直播新场景,不断为拓展更多业务板块持续赋能,实现业务价值的高效转化。



社交精细化运营

集团不断对现有社交产品进行精细化管理,持续打磨商业模型,积极发掘更多细分场景,快速把握市场新风向。一方面,集团继续以社交为核心,为不同圈层、不同年龄、不同地域文化、不同兴趣爱好的人群,搭建多赛道、全场景融合的产品矩阵,以持续出新、不断迭代的产品方式打造护城河。此外,集团也在积极探索元宇宙社交新生态,多元的变现形式推动盈利能力进一步提升。



相亲匹配效率提升

集团持续保持市场敏锐度,创新婚恋模式。不断优化用户匹配策略,以“云相亲”模式快速渗透,充分改善相亲信息不对称问题,凭借专业而丰富的产品运营及用户服务,稳坐在线相亲行业第一梯队。「红娘」在提供专业的情感指导的同时,也为下沉市场创造了上万就业岗位,促成超过2500万次匹配相亲。2022年5月,集团推出专属情侣互动的恋爱元宇宙产品「情侣星球」,打造恋爱社交新生态。通过触达各地区、各年龄段男女用户,相亲品牌满意度与影响力进一步提升。



中台价值加速释放

随着业务发展的多样化,集团中台系统的价值也在加速释放。除加大对元宇宙、Web3.0等前沿技术的投入外,集团针对海外搭建了高效智能投放体系,升级完善海外多云架构,结合HTTP 3等技术的运用,提升了全球主要国家和地区的服务访问质量,为集团拓展海外业务、打造元宇宙生态提供了强大的支撑。



展望

未来,集团将重点拓展海外市场,以互动社交领域为核心,将积累的运营经验推广复制到多个国家和地区,深度挖掘本土化需求,在全球更多市场实现突破。同时,集团将把握多元发展机遇,持续丰富和升级产品中的元宇宙元素,快速切入新兴Web3.0领域,尝试将前沿元素与社交体验相融合,在保证利润的同时实现高质量增长。此外,集团将持续关注产业链上下游,充分考虑业务协同效益,挖掘与集团基因相符合的赛道,在全球范围内拓展和分析新增长机会,打开多维增长空间。



有关映宇宙集团有限公司(股份代号:3700.HK)

映宇宙是中国领先的互动社交平台。2015年5月,映客直播上线开创了国内移动直播潮流。2018年7月,成立仅3年在香港成功上市。上市后基于成熟的中台系统,针对众多垂类市场和人群需求,陆续孵化出积目、对缘、超级喜欢等多款现象级产品,业务覆盖直播、相亲、社交三大板块,同时积极布局海外市场,升级为矩阵式产品带动业绩增长的公司。2022年,映客更名为映宇宙,旨在基于全新技术形态,创建现实与虚拟相结合的多维社交矩阵。

集团网站:https://www.inkeverse.com/index.html



