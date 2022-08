王朝酒业2022年上半年白葡萄酒销售收入首次超越红葡萄酒

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号:00828)今日公布截至2022年6月30日止未经审核之中期业绩。



期内,由于疫情反复,导致国内各地城市对消费场所实施管控及封控措施,且令民众消费意欲产生负面影响。因此2022年上半年集团收入较上年同期减少44%至101百万港元,本公司所有者应占溢利为10.7百万港元,同比下跌45%,不过毛利率由去年同期的38%上升至40%。



随着国内消费者对集团白葡萄酒产品的兴趣日益浓厚,尤其中国沿海地区,2022年上半年白葡萄酒产品销售收入首次超越红葡萄酒产品,成为集团收入主要贡献来源,占集团整体收入约52%(2021年上半年为41%),而红葡萄酒占比为45%(2021年上半年为58%)。期内,白葡萄酒产品及红葡萄酒产品的毛利率分别为44% 及35%(2021年上半年分别为35%及39%)。



集团以「王朝」品牌产销超过100 种葡萄酒产品,并积极求新,聚焦「5+4+N」产品战略,即5大主线系列,包括:干化系列、七年藏系列、梅鹿辄系列、经典系列及畅销系列,覆盖全主流价位段;4大优势品类,包括: 干红葡萄酒、干白葡萄酒、白兰地及起泡酒,增加市场的纵向占有率;N 项需求定制产品,以满足中国不同类型消费群体的多元化需求。



期内, 集团推行新一轮产品升级,推出小容量的 373 毫升及 180 毫升王朝老干红葡萄酒及半干白葡萄酒,以创新小瓶装设计及采用螺旋盖设计,提供更加便捷品尝、更年轻化的新品,打入年轻消费者市场。180 毫升系列以一盒六瓶的包装亮相,剑指啤酒市场,为年轻人聚会提供除畅饮啤酒外的另一选择。而373 毫升容量,通过线上线下「 O2O 」平台结合,消费者扫描二维码后即可获得奖赏。此外,集团亦推出了针对年轻消费者的「怡色」系列葡萄酒,期内更增加了礼盒版包装,为亲朋好友聚会及佳节喜庆提供最佳送礼选择。推出新产品及产品升级不仅提升消费者与品牌的互动,更把王朝产品推广给更广泛的消费者人群。



另一方面,集团亦透过于中国的现有分销网络,销售来自法国酒庄葡萄酒及其他外国进口品牌葡萄酒,以带入传统「旧世界」及「新世界」品种,迎合偏爱外国高档葡萄酒口味的消费群。



集团的电商团队于京东商城、天猫商城及拼多多等传统电商平台开始内部自营在线商店销售产品,并通过微博、RED(小红书app)、Kuai(快手app)及TikTok(抖音app)此类新零售平台,全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式,从而取代与分销商的合作。同时,电商团队积极培养电商直播人才,以进一步扩大销售渠道及建立新客户群。



集团于今年二月及六月举行了招商品鉴会,期间大力推广其全系列的最新产品矩阵,获得市场的积极反应。2022年上半年末,中国各地疫情已见有所缓和,集团的业务及销售也逐步恢复正常。未来集团将持续实施营销改革,随着管控及封控措施放宽后,集团进一步落实「万千百工程」,目标在20,000家商店中展示,举办1,000 次品酒活动并组织100 次回厂游,持续推进终端网络建设工作。



王朝主席万守朋先生总结︰「展望2022年下半年,王朝将进一步加强于宁夏及新疆的布局,以获取优质葡萄及葡萄汁供应,并计划于该等地区长远发展当地原酒生产基地。于2022年第二季度末,疫情逐步得到控制以及管控和封控措施放宽,加上利好经济复苏政策的支持,董事会目前仍对2022年下半年业务持审慎乐观态度,并继续做好应对疫情不确定的预案,积极拓展市场,提质增量。」





话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network