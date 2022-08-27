王朝酒业2022年上半年白葡萄酒销售收入首次超越红葡萄酒



香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司（「王朝」或「集团」）（股份代号：00828）今日公布截至2022年6月30日止未经审核之中期业绩。



期内，由于疫情反复，导致国内各地城市对消费场所实施管控及封控措施，且令民众消费意欲产生负面影响。因此2022年上半年集团收入较上年同期减少44%至101百万港元，本公司所有者应占溢利为10.7百万港元，同比下跌45%，不过毛利率由去年同期的38%上升至40%。



随着国内消费者对集团白葡萄酒产品的兴趣日益浓厚，尤其中国沿海地区，2022年上半年白葡萄酒产品销售收入首次超越红葡萄酒产品，成为集团收入主要贡献来源，占集团整体收入约52%（2021年上半年为41%），而红葡萄酒占比为45%（2021年上半年为58%）。期内，白葡萄酒产品及红葡萄酒产品的毛利率分别为44% 及35%（2021年上半年分别为35%及39%）。



集团以「王朝」品牌产销超过100 种葡萄酒产品，并积极求新，聚焦「5+4+N」产品战略，即5大主线系列，包括:干化系列、七年藏系列、梅鹿辄系列、经典系列及畅销系列，覆盖全主流价位段；4大优势品类，包括: 干红葡萄酒、干白葡萄酒、白兰地及起泡酒，增加市场的纵向占有率；N 项需求定制产品，以满足中国不同类型消费群体的多元化需求。



期内, 集团推行新一轮产品升级，推出小容量的 373 毫升及 180 毫升王朝老干红葡萄酒及半干白葡萄酒，以创新小瓶装设计及采用螺旋盖设计，提供更加便捷品尝、更年轻化的新品，打入年轻消费者市场。180 毫升系列以一盒六瓶的包装亮相，剑指啤酒市场，为年轻人聚会提供除畅饮啤酒外的另一选择。而373 毫升容量，通过线上线下「 O2O 」平台结合，消费者扫描二维码后即可获得奖赏。此外，集团亦推出了针对年轻消费者的「怡色」系列葡萄酒，期内更增加了礼盒版包装，为亲朋好友聚会及佳节喜庆提供最佳送礼选择。推出新产品及产品升级不仅提升消费者与品牌的互动，更把王朝产品推广给更广泛的消费者人群。



另一方面，集团亦透过于中国的现有分销网络，销售来自法国酒庄葡萄酒及其他外国进口品牌葡萄酒，以带入传统「旧世界」及「新世界」品种，迎合偏爱外国高档葡萄酒口味的消费群。



集团的电商团队于京东商城、天猫商城及拼多多等传统电商平台开始内部自营在线商店销售产品，并通过微博、RED（小红书app）、Kuai（快手app）及TikTok（抖音app）此类新零售平台，全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式，从而取代与分销商的合作。同时，电商团队积极培养电商直播人才，以进一步扩大销售渠道及建立新客户群。



集团于今年二月及六月举行了招商品鉴会，期间大力推广其全系列的最新产品矩阵，获得市场的积极反应。2022年上半年末，中国各地疫情已见有所缓和，集团的业务及销售也逐步恢复正常。未来集团将持续实施营销改革，随着管控及封控措施放宽后，集团进一步落实「万千百工程」，目标在20,000家商店中展示，举办1,000 次品酒活动并组织100 次回厂游，持续推进终端网络建设工作。



王朝主席万守朋先生总结︰「展望2022年下半年，王朝将进一步加强于宁夏及新疆的布局，以获取优质葡萄及葡萄汁供应，并计划于该等地区长远发展当地原酒生产基地。于2022年第二季度末，疫情逐步得到控制以及管控和封控措施放宽，加上利好经济复苏政策的支持，董事会目前仍对2022年下半年业务持审慎乐观态度，并继续做好应对疫情不确定的预案，积极拓展市场，提质增量。」





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