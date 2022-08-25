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来源 VCREDIT Holdings Limited 维信金科2022中期实现稳健业绩 在应对不稳定的市场环境下仍实现经调整净利润人民币331.5百万元

董事会宣派中期息每股10港仙

香港, 2022年8月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的独立在线消费金融供货商维信金科控股有限公司（「维信金科」或「集团」; 股票编号：2003.HK）欣然公布截至2022年6月30日止六个月（「期内」）未经审核之中期业绩。期内，集团即使在国家应对COVID-19疫情间歇性爆发令中国上海及其他地方实施封城措施，以及中国房地产市场恶化的重重挑战下，仍取得稳健业绩。总收入录得人民币1,582.5百万元，而经调整净利润录得人民币331.5百万元。董事会建议派发中期股息每股股份10港仙。



财务摘要



2022年上半年（人民币百万元）

总收入：1,582.5

经营利润：430.4

净利润：328.0

经调整净利润：331.5

建议中期股息：10港仙



集团在期内取得符合预期的稳健业绩。是由于集团对业务策略和模式进行了调整，让产品符合消费金融利率的监管限制，以及应对来自COVID-19疫情间歇性爆发为中国带来的宏观经济风险。同时，针对影响产品需求的市场发展和行为变化，集团持续对风险管理模式进行革命性调整，坚持以更高质量的优质及近乎优质借款人为目标的策略。



期内，集团录得纪录新高的贷款实现量人民币246.4亿元，较2021年6月30日止的六个月增长9.4%，并较2021年12月31日止的六个月增长35.5%。集团的未偿还贷款余额于2022年6月30日突破人民币204.9亿元，较2021年12月31日的人民币156.4亿元增加31.1%。



启动促进灵活性的战略变革



透过使用动态数据分析及连接优质的获客渠道以及优化其服务，集团的注册用户数量增至118.1百万人，期内复贷客户贡献了89.2%的贷款量。为获取并与更多目标客户保持联系，集团扩大了获客渠道网络及行业平台的使用，以优先考虑能够获得优质客户的渠道。



集团与新渠道合作伙伴例如OPPO、小米及中国电信等的合作均证明是互惠互利的。再者，为改善其数字化平台的客户体验，集团持续完善其线上应用程式以及各种贷款撮合及贷后管理服务。



资产质量依然表现强劲



于期内，集团业务面临更严峻的中国宏观环境风险，由于COVID-19疫情爆发的影响及中国上海与其他城市实施封城措施，加上2021年房地产市场恶化一直持续至2022年上半年。 集团设法改善其首次付款逾期率和资产质量指标，目前的水平远好于 2021 年下半年。



作为一家领先的金融科技企业，集团利用领先的金融技术及强大的风险控制能力来减轻业务的固有风险，并持续优化信贷风险政策，以确保其在更严格的经营环境中获取及服务更高质量的客户。



形成的资产质量指标的出色表现，足证其信贷控制能力。首次付款逾期率在期内录得约为0.25%的新低，一至三个月逾期率及三个月以上逾期率分别从2021年第四季度的4.01%及2.39%下降至2022年第二季度的2.07%及2.06%。



稳定的金融机构合作伙伴推动业务可持续增长



截至期末，集团已与80家外部资金合作伙伴，包括商业银行、消费金融公司及信托，建立长期合作关系。得益于该等长期稳固合作，集团的资金成本呈持续下降趋势。再者，第三方担保公司及资产管理公司在融资灵活性和保护资金合作伙伴方面，确保该生态系统的安全。此外为了加强与资金合作伙伴的关系，集团一直在探索潜在的技术合作机会，以增强其数字化能力。



展望



展望未来，维信金科作为一家以创新为导向的科技驱动型金融公司，集团将致力于保持灵活、高效及规范的业务模式。满足其优质及近乎优质客户尚未得到充分服务的信贷需求是集团系统化营销策略、升级信贷风险算法及模型以及优化产品营运的驱动力。



未来，集团拟继续实施这些策略，以维持其在业内的增长。策略包括简化及扩展集团的信贷解决方案，为客户提供更好的服务，以及提升品牌知名度及客户的忠诚度及信誉度; 通过持续研发，提升以风险为中心的技术能力；巩固与持牌金融机构合作伙伴及业务合作伙伴的长期合规的合作关系；将遵守法律及法规作为确保业务可持续发展的首要任务；及建立充满活力的企业价值和企业文化，培养内部人才。



有关维信金科控股有限公司

维信金科控股有限公司（「维信金科」；股票编号：2003.HK）是中国领先的独立线上消费金融服务提供商，拥有超过十年的行业经验。集团主要向未得到传统金融机构充分服务的优质及近乎优质借款人提供纯线上消费产品，产品的资金全来自持牌金融机构，有关融资结构有能力提供消费信贷服务予全中国客户。同时，维信金科为合作持牌金融机构提供各种风险裁量程度的解决方案及灵活的利润分享机制，以加强资金的可扩展性和可持续性。网址：https://www.vcredit.com/



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