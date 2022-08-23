Tuesday, 23 August 2022, 10:58 HKT/SGT Share: 光大环境（257.HK）公布2022年中期业绩 积极拓展傲视同侪 无惧市场压力

香港, 2022年8月23日 - (亚太商讯) - 面对上半年疫情反复、宏观形势严峻等考验，中国环保行业龙头光大环境（257.HK）采取「稳中求进」策略，聚焦主业，着力巩固行业地位和市场领先优势。光大环境日前公布的今年上半年业绩显示，公司基于自身全方位一站式环境综合治理服务商定位，积极布局国家重点战略区域和国际业务，并推动市场拓展由板块式营销向协同营销转变，重重挑战下，市场拓展成果不俗。



整体规模遥遥领先



光大环境于今年上半年继续巩固传统业务领域，包括垃圾发电、水环境综合治理、危废及固废处置及光伏发电，同时积极拓展协同业务，加速推动轻资产业务发展，涵盖垃圾分类、资源再生利用及节能照明等。 公告显示，截至2022年6月30日，光大环境在国内外落实的投资项目已达到540个，总投资超过1540亿人民币。其中公司最核心的传统业务垃圾焚烧发电设施投资运营，则合共落实178个项目（含委托运营项目），设计日处理生活垃圾超过15万吨。新型业务中包括44个环境修复服务、3个垃圾分类服务、26个工程总包（EPC）项目。在此基础上，公司的总资产规模保持稳定，达港币2002.12亿元。从收入数字来看，光大环境在上半年共录得收益港币214.49亿元，除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）港币70.48亿元，公司权益持有人应占盈利港币28.11亿元，每股基本盈利为45.76港仙。



无论是从项目投资、总资产还是收益水平来看，光大环境都在同业中保持遥遥领先，名副其实的行业翘楚。



新增占比行业居首 从新增情况来看，今年上半年，光大环境共取得14个新项目，新增总投资额约17.57亿元人民币，包括7个环保能源项目，总投资约11.50亿元人民币，另承接2个环境修复服务、1个垃圾分类服务、4个EPC项目以及2个委托运营项目，合同总额约1.61亿元人民币。垃圾焚烧发电新增设计规模在全国新增市场占比以绝对优势领先同业，稳占环保行业龙头。



光大环境附属公司光大水务立足并挖潜现有业务优势，加强了轻资产的业务布局。公司放眼研究「泛水」业务，进一步推动以水为源的产业价值创造。截至今年六月底，光大水务取得2个项目，总投资约3.61亿元人民币，并承接了2个委托运营项目。 集团另一附属公司绿色环保则主张「稳主业」，巩固于危固废处置、光伏发电等传统业务领域的市场地位。光大绿色环保同时聚焦替代能源，致力于「促转型」，加大技术研究废旧轮胎资源化利用、大宗固废资源化利用等领域，增强拓展相关业务的力度，于今年上半年共取得4个新项目，并承接了2个环境修复服务。 此外，公司还在湖北、湖南、广西、安徽、云南等多个省份中标了多个环保项目，涵盖垃圾发电、污水处理、废旧轮胎综合利用等业务领域，预计今年下半年将一一签约落定。



优化区域布局 转变营销策略 由于新冠疫情反覆，今年上半年内地采取严格及常态化防控措施，对环保行业及从业企业带来巨大挑战；工业生产放缓显著拖慢行业的市场拓展、工程建设等进度。另一方面，国内垃圾焚烧发电及污水处理市场的行业产能开始饱和甚至过剩，市场竞争愈见激烈。为应对多重挑战，光大环境深在耕现有市场的同时，加紧布局国家重大战略区域，并进一步探索香港及一带一路沿线市场。 据悉，光大环境正紧密围绕京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带等国家重大战略区域开拓项目。特别在长江经济带及中西部地区已取得积极成效。今年2月，光大环境与贵阳市政府和贵阳市城投签署战略合作协议，加强业务合作。 6月，与温州市政府签订战略框架协议，在环保领域开展全面合作。



在国际市场，公司正在积极筹建香港业务团队，以支持在香港业务拓展，积极追踪优质的业务机会。上半年公司还与中铁上海、欧亚国际签署战略合作框架协议，三方将以东南亚、欧亚大陆及「一带一路」沿线国家为重点，推动项目落地，促进协同发展。 此外，据管理层介绍，公司近两年已着力于从板块式营销向协同营销转变，即充分发挥垃圾焚烧发电大平台优势，积极拓展餐厨、厨余、污泥处置、垃圾分类与收转运、医废处置、供热、光伏发电等协同业务，目前已累计开发协同类业务近百个。



可以预见，随着疫情的缓解和经济的复苏，在减低碳排放成为全球化的趋势下，无论是在存量市场上蓄力整合优质资产，还是在增量市场上积极开发协同业务并向海外市场发展，对光大环境这样的龙头企业而言都具有非常广阔的想象空间。





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