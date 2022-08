Friday, 19 August 2022, 18:12 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托公布2022年度中期业绩 -- 疫情下经营环境充满挑战 复苏之路存不确定性

-- 采取灵活租赁策略以应对瞬息万变的写字楼和零售市场

-- 与持份者携手逐步实现2030年环境、社会及管治目标

香港, 2022年8月19日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778)公布截至2022年6月30日止的中期业绩。



业绩摘要

2022年上半年 2021年上半年 变动

租金收益总额 (百万港元) 1,196 1,260 - 5.0%

物业收益净额(百万港元) 1,044 1,137 - 8.2%

可分派收入(百万港元) 704 790 - 10.9%

每基金单位分派(港元) 0.1064 0.1197 - 11.1%



于2022年6月30日 于2021年12月31日 变动

物业组合总值(百万港元) 64,761 65,296 - 0.8%

每基金单位资产净值(港元) 8.15 8.25 - 1.2%

资产负债比率 22.3% 22.9% - 0.66 百分点



概览

2022年初,传染性极高的Omicron 变种病毒株在香港大规模传播,本信托旗下租户的业务亦在今年上半年承受重大压力。第五波疫情蔓延期间,早已低迷的写字楼和零售租赁活动因政府自一月初起持续收紧限制社交距离的措施而进一步放缓。自第二季中段放宽限制社交距离的措施以来,租户的销售额和人流均出现复苏迹象,但本信托的期内收入仍无可避免受到影响。期内可分派收入下跌10.9% 至7.04亿港元(2021年:7.90亿港元),而每基金单位分派(「每基金单位分派」)则减少11.1%至0.1064港元(2021年:0.1197港元)。



花园道三号

面对传染力更强的Omicron 变种病毒,花园道三号的租户安排员工在家工作更为普遍。受租户迁出及缩减规模影响,花园道三号的出租率于2022年6月30日跌至83.8%。该物业的租金收益总额为6.89亿港元(2021年:7.35亿港元)。



朗豪坊办公楼

2022年上半年的平均出租率较去年上升,抵销了续租租金下跌的影响,令该物业的租金收益增加1.6%至1.81亿港元(2021年:1.78亿港元)。2022年6月30日的出租率为94.5%。



朗豪坊商场

尽管零售业经营环境仍然困难,商场于2022年6月30日维持悉数租出的状态。但租户在计划续租或开新店时,大多继续以控制成本为优先考虑。期内租金收益总额下跌6.0%至3.26亿港元(2021年:3.47亿港元)。



分派

本信托的期内可分派收入下跌10.9%至7.04亿港元(2021年:7.90亿港元),而每基金单位分派为0.1064港元(2021年:0.1197港元)。按2022年6月30日的基金单位收市价3.49港元计算,相当于年度分派率6.1%。



资产值

于2022年6月30 日,本信托旗下物业组合的估值为648亿港元,较2021年12月31日的653亿港元略减。



可持续发展

进入后疫情时代,面对新常态逐步成形,我们迅速采取连串行动为重要的合作伙伴及时伸出援手。为提升气候抗御力,我们继续通过优化既有设施及广泛采用可持续资源和科技,提升旗下物业设施的能源效益。为实现2030年环境、社会及管治目标,我们致力把可持续发展理念融入本信托的营运方针,欣然报告各项目标至今已逐步取得进展。



展望

预料今年下半年的零售市道可受惠于限制社交距离的措施逐步放宽,以及新一轮消费券计划实施。但是,地缘局势紧张,加上全球物价飙升,以及出入境管制和隔离规定仍未解除,整体经济复苏之路仍未明朗。



波动的市场环境加上环球经济笼罩在一片衰退阴霾中,本信托的业务表现仍面对很大挑战。本信托会继续审慎物色在经济放缓及局势动荡下出现的收购机会。同时,我们会与持份者携手巩固我们对可持续发展的坚定承诺。



有关冠君产业信托 (股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015 年起,信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。

网站:www.championreit.com



