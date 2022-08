Wednesday, 17 August 2022, 11:23 HKT/SGT Share: 免税第一股中国中免获机构追捧已超购 政策利好备受瞩目

香港, 2022年8月17日 - (亚太商讯) - 免税行业龙头股中国中免(股份代号:1880)于2022年8月15日公开招股,招股期至18日,每股介乎143.50港元至165.50港元,每手100股,入场费约16716.8港元,集资最多170.1亿港元,为目前本港今年最大IPO。公司不仅引入9家基石投资者长线支持,传闻首日国际配售开簿一小时即获足额认购,目前获高倍数认购,如此实属罕见,据闻国际顶级长线投资机构及中资意见领袖机构均积极下单,看好其长线投资价值。



中金公司、瑞银集团为中国中免联席保荐人,并获基石投资者认购约62.38亿元股份。此次募集资金主要用于巩固内地渠道、拓展海外渠道,以及进行市场推广,并改善供应链效率、升级信息技术系统。



中国作为全球重要的旅游零售商品市场,2021年市场规模达人民币808亿,其中,免税商品的销售已成为中国旅游零售市场日益重要的一环,于2021年占中国旅游零售市场的59.5%,预期2026年将达至73.8%。2021年,中国中免蝉联全球旅游零售行业市场榜首,占全球份额24.6%,力证龙头地位。



目前中国中免是内地唯一覆盖全免税销售的零售运营商,拥有先天稀缺对标性,核心利润能力领跑市场。收入由2019年约人民币480.13亿元增长至2021年约人民币676.76亿元,复合年增长率达到18.7%。2019年至2021年间,中国中免的年净利润从约人民币54.71亿元增长至约人民币124.41亿元,复合年增长率达到50.8%。



2020年,政府部门进一步提高离岛免税额度,计划将海南省建设为自由贸易港及国际旅游消费中心。中国中免在海南离岛免税市场占有超90%份额,拥有三亚国际免税城和海口在建的最大旅游零售综合体,市场前景广阔。在海南免税商品强劲需求以及政策红利带动下,中国中免海南离岛店的收入由2019年的人民币132.5亿元增加至2021年的人民币470.6亿元,增幅达255.1%。加之海南自贸港建设方案的提出,对港内实质经营性企业实行税收优惠,中国中免旗下的6家公司可以享受15%的优惠税率,将持续优化公司净利表现。



得益于消费回流趋势以及免税政策显著扩容升级,红利加速释放,免税行业进入全新发展阶段。中国中免赴港上市是其实现国际化和确保稳定发展的重要举措。港股上市能为公司搭建国际资本运作平台,加速融入国际资本市场,获得全球化的渠道及产业链资源,加强其核心业务,巩固国内渠道,拓展海外渠道,充分利用优质销售渠道和市场资源的优势,升级现有供应链和上游采购体系,进一步强化包括运营管理、采购、物流配送、信息管理及数字化、市场营销等核心能力建设。未来,中国中免以发展自身优势稳固免税龙头地位,抓住市场行业变化趋势,提升全球市场竞争力,创造投资价值最大化。





