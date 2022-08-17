正利控股 (3728.HK) 签订多个工程项目共逾15亿4千万港元



香港, 2022年8月17日 - (亚太商讯) - 截至本年六月底，正利控股有限公司「正利控股」或「本集团」(1)（股份代号 3728.HK），已与多个地产发展商签订约十份建筑工程合约，累计未完成工程金额首度突破 15.4 亿港元，较上年同比，年增长超过一倍，与 2018 年在疫情爆发之前的正常时期相比，增幅也有五成之多，此营业增值为本集团带来史无前例的卓越成绩。



凭借香港各大地产发展商对香港房地产业务的信心及对本集团的支持，正利控股在这一年接获多个优质的上盖建筑工程项目，大多覆盖于传统豪宅区，包括位处何文田太子道西、跑马地区、中环区及港岛半山地段等等。正利控股将为各个项目进行大翻身，除了发展一幢楼高 25 层拥有 69 伙住宅单位的精品大厦外，更会把酒店改建并将其包装成住宅以作出租用途。除此之外，本集团响应香港政府的巿区重建计划，参与在旺角豉油街、长沙湾道、红磡马头围道及土瓜湾等地区的上盖建筑、地下建筑及 RMAA(2) 工程。



在过去疫情肆虐长达两年多的期间，各行各业都举步难行，建造业也遭受运输及原物料价格上涨等问题所影响，以致业界营运受到冲击。可是，正利控股并未因而却步，反而积极面对困难，努力不懈寻求出路，终于今年得到成果。于近年，正利控股更看准时机涉足房地产市场，曾于 2018 年投资「AVA系列」旗下深水埗大南街项目，并且在今年出资 2,400 万港元占总投资额 20%股权，收购土瓜湾北帝街地皮作商住项目。正利控股不但有专业和丰富的建筑经验，更在地产界别打响头炮，成功逐步转型为地产发展商。



对于摇身一变兼任发展商与承建商的正利控股主席吴彩华先生形容：「我有信心在未来由建筑起楼到销售项目都能一手包办。」吴主席更表示看好整体市场需求，目前掌握度理想，来年的营运还是可以保持不错的表现。



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编辑垂注：



(1). 正利控股有限公司「正利控股」或「本集团」

正利控股有限公司为一间根据开曼群岛法律注册成立的有限公司，是香港的一名总承建商，在公营和私营部门有超过23年的承建经验。正利控股及其附属公司的主要业务是在香港提供建造及顾问工程及项目管理服务。主要从事提供的业务包括底层结构建筑工程服务，上盖建筑工程服务及以总承建商身份提供维修、保养、改建及加建现有结构 (RMAA) 的工程服务等。正利控股于2017年9月18日在香港联合交易所有限公司从创业板转主板上市，股份代号为3728.hk。公司官网：http://www.chingleeholdings.com



(2). RMAA工程

RMAA工程针对现有建筑物，工程范围包括翻修、装修工程、翻新工程、修复工程及外墙工程。





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