Tuesday, 16 August 2022, 16:12 HKT/SGT Share: ADC研发浪潮席卷下,四环医药(0460.HK)差异化布局创新

香港, 2022年8月16日 - (亚太商讯) - ADC药物已成为近年来抗肿瘤领域热门的研究方向之一,尤其是今年以来,全球ADC药物投融资、授权引进等事件频出,赛道热度持续攀升。聚焦于中国ADC药物领域中,该市场在近年来以超出想象的速度,从无人知晓发展到如今医药行业的半壁江山都已参与其中,形成“华山论剑”的全新格局。伴随着去年国内首个国产ADC药物获批上市,标志着中国ADC药物商业化元年已经到来。不难想象,未来国内ADC药物领域即将上演一场群雄纷争的大战,谁又有望突出重围成为笑到最后的赢家?



ADC药物领域之战国争雄,格局初定



相较于传统的小分子药物和生物药,被称作为“生物导弹”的ADC药物兼具了小分子的细胞毒性和单抗的靶向性,安全性和有效性明显更高,正激发着国内第二波创新药研发热情。历经多年发展,目前全球共已获批上市14款ADC药物。据公开数据显示,2021年全球ADC药物的销售额突破50亿美元。并且据Natrue子刊的市场预测,全球ADC药物市场规模于2026年将达到164亿美元,市场潜力巨大。



在庞大的市场前景背后,ADC药物研发浪潮的卷席而来。根据药智数据显示,截至目前,全球ADC临床开发项目共471个,中国立项的ADC项目也已上百个。其中,荣昌生物、百奥泰、东曜药业、云顶新耀、恒瑞医药、四环医药等多个国内领先的创新药企均已布局其中。



与此同时,今年以来,全球ADC领域合作及并购的热情也居高不下。据公开数据显示,近半年间,Sutro Biopharma与天士力生物和安斯泰来先后达成了就ADC产品的重磅交易,两笔交易的潜在总金额或超17亿美元;7月底,石药集团将Claudin18.2 ADC新药SYSA1801的大中华区外全球权益授权给Elevation Oncology,交易金额高达约11.95亿美元;科伦药业于今年陆续将两款ADC药物海外权益授权许可给国际知名药企默沙东,累计潜在交易金额超过20亿美金。以上交易充分证明ADC赛道的前景十分广阔。



于收购方面,7月初华尔街日报消息称默沙东将以400亿美元的金额完成对全球ADC龙头Seagen的收购。不难看出,ADC药物的发展前景深受全球各大药企的认可,成为兵家必争之地。



毫无疑问,ADC药物研发浪潮席卷全球的背景下,随着资本入局、商业化提速,ADC药物研发领域正处于黄金时段,将迎来巨大发展机遇。笔者相信,未来赛道中势必会有少数几家国产ADC创新药企能够长期成为市场中的主要玩家。



四环医药:ADC赛道新势力,或为下一个突围者



不过值得注意的一点是,由于ADC药物生产有着非常高的技术壁垒,整套流程下来对技术、工艺、场地等各个环节的合规性要求都极高。因此当前全球ADC药物研究靶点仍主要集中在经验证的成熟靶点上,热门靶点药物竞争日趋激烈。靶点差异化布局也成为创新药企在ADC领域脱颖而出的关键。



在此之中,笔者注意到,四环医药旗下的轩竹生物不同于大多药企,其自布局ADC领域以来,就差异化的专注于开发具有全球权利的新兴靶点上,希望能够在全球庞大市场中抢占先机。



据了解,轩竹生物作为一家国内少有的拥有从药物发现、临床前研究、临床开发,以及生产和销售的全产业链布局创新药企。在2020年就已开始进军ADC领域,并于2021年初宣布完成了对康明百奥的收购,引入了极具潜力的“MabEdit”和“Mebs-Ig”两大抗体技术平台。其平台可对抗体定向精准的进行修饰与改造,定点全面敲除悬浮CHO工程细胞株的FUT8+/+基因,获得的细胞株可以生产去岩藻糖的抗体分子,去岩效率达到100%,处于国际领先水平。该平台的方法专利已获得中国授权,籍此可开发系列产品。



不难想象,在国际首创双抗技术平台加持下,轩竹生物创新药产品管线覆盖的深度及广度将持续拓展,创新驱动力也有望得到进一步提升。另外,在自主开发ADC创新药物的同时,轩竹生物还与业内领先药企进行合作,加速ADC领域的扩张速度。例如,去年9月,轩竹生物与药明合联达成KM501双抗ADC项目开发与生产战略合作,目前正处于新药临床试验申请前开发阶段,有望于今年Q4申报IND。



这背后不仅体现出轩竹生物在创新药物研发上的实力强劲,更是侧面反映出来公司的综合资质与品牌形象广受业内青睐。



同时,近年来轩竹生物于资本市场上的相关动态频频,无一不在印证轩竹生物的持续创新能力和母公司四环医药的前瞻性布局获得资本市场的深度认可。



例如,去年底,轩竹生物完成超6亿元B轮融资,这是继2020年获国投招商领投的9.63亿元A轮战略投资后的新一轮融资;近两个月以来,轩竹生物先后入选2022未来医疗百强榜“中国创新生物医药TOP10”并获“2022中国生物医药产业价值榜——最具成长性小分子创新药企业TOP10”。



总而言之,轩竹生物除了在肿瘤、消化、代谢等领域布局了多款创新药外,,还瞄准了研发技术难度更高、商业化生产门槛更高的生物制药领域,布局了双特异性抗体及ADC等赛道,已形成了国内少有的同时涵盖小分子化药、单抗、双抗、融合蛋白、ADC等多种类型的产品管线。在笔者看来,轩竹生物在国内创新药领域已拥有着一席之地,未来或将成为赛道中下一个突围者。



小结



毫无疑问,在资本的加持及产品的赋能下,市场对轩竹生物的认可,也是对其母公司四环医药的肯定。因此,轩竹生物作为中国ADC赛道的新势力,也是大大增添了母公司四环医药奔赴创新之路的底气。未来随着四环医药的成长潜力持续释放,其估值水平也有望获得进一步的提升。





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Aug 11, 2021 16:57 HKT/SGT 四环医药 (0460.HK):响应医美专项整治,倡导中国医美“正能量” Mar 22, 2021 13:09 HKT/SGT 手握多款重磅品种,四环医药跨入“医药+医美”大时代 Aug 27, 2020 16:07 HKT/SGT 四环医药推出股权激励计划,注入公司成长新动力 Aug 25, 2020 21:28 HKT/SGT 四环医药公布2020年中期业绩