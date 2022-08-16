Tuesday, 16 August 2022, 11:19 HKT/SGT Share: 本港今年最大IPO 中国中免（1880.HK）国际配售足额

香港, 2022年8月16日 - (亚太商讯) - 中国中免（新上市编号：01880，沪：601888）昨起招股，全球发售约1.03亿股，每股定价介乎143.5至165.5港元，最高集资约170亿港元，是今年为止本港最大集资规模的IPO。据悉上周五开簿不到1小时，公司国际配售部分已足额，据有关人士了解，国际及中资意见领袖型机构均积极下单参与，支持公司此次H股发行，目前簿记仅两日传闻已实现高倍数订单覆盖。中国中免每手100股，入场费16716.8元，8月18日截止招股，预计8月25日挂牌上市，联席保荐人为中金公司和瑞银集团。



公司是次招股引入9位基石投资者，包括中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集团、中远海运（香港）有限公司、融实国际控股有限公司、上海机场投资有限公司、泸州老窖股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、海南自由贸易港建设投资基金有限公司及Oaktree基金。



中国中免是中国免税行业的领军者。自1984年成立以来，公司持续推动中国免税行业的发展，成功于2011年在三亚开设中国第一家离岛店，于2014年在三亚开设中国第一个旅游零售综合体，即三亚国际免税城，成为中国免税行业旅游零售综合体业务模式的先驱。三亚国际免税城已成为海南旅游的一个新地标，也是截至2020年全球单体销售面积最大的旅游零售综合体，拥有超过7万平方米的零售面积，专注免税业务，同时经营有税零售、餐饮、娱乐及休闲等其他业务，为旅客提供多元化的一站式购物及休闲体验。2021年，三亚国际免税城的收入规模为人民币34,811.2百万元，为中国国内购物中心排行第一名。



政府近年积极鼓励国内消费，大力推动内需循环，并计划将海南省建设为自由贸易港，海南的运输基础设施迅速发展，加上海南成为游客休闲和购物目的地的吸引力与日俱增，预计未来将持续带动海南旅游零售市场的稳健增长。海南的旅客规模预期将由2019年的83.1百万人次增长至2023年的111.1百万人次，2019年至2023年的复合年增长率为7.5%，并将于2026年进一步增加至163.4百万人次，2023年至2026年的复合年增长率为13.7%。



目前，中国中免受益于有利的国内免税政策，已将重点转移至离岛店。公司在海南的离岛店销售由2019年的人民币13,249.6百万元增加126.1%至2020年的人民币29,961.9百万元，并由2020年的人民币29,961.9百万元增加57.1%至2021年的人民币47,057.7百万元。中国中免将继续受惠于有利的免税政策，根据旨在将海南建成自由贸易港（FTP）的有利政府政策，大幅扩展离岛市场，为海南访客带来更全面的商品种类、更完善、健全的基础设施和更丰富的购物体验。总结三亚国际免税城的卓越往绩经验，集中发展海口国际免税城，维持公司在离岛市场的领导地位。



免税品的国内销售是境内消费并引导境外消费回流的重要推动力，也是走出国门，为世界各地游客服务，打通经济外循环的重要手段，将在经济发展新格局中扮演愈发重要的角色，面对巨大机遇，中国中免来港上市，凭借自身在零售网络、市场资源、品牌组合和股东支持等方面的优势下，依托“A+H”资本平台，深入广阔的国际市场，吸引境外投资者，将有利于其继续巩固领先的市场地位，进一步启动在旅游零售业务方面的潜能，实现长期可持续增长。





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