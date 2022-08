Tuesday, 9 August 2022, 08:01 HKT/SGT Share: 捕捉港股业绩潜力股:顺丰同城多项指标第一

香港, 2022年8月9日 - (亚太商讯) - 近日,艾瑞咨询发布《同城即配平台C端用户洞察研究报告》(「报告」)指出,顺丰同城(9699.HK)凭借创新科技、全场景业务覆盖,以及精细化运营,在认知度、配送速度、服务质量等指标上表现优秀,在用户调研中分别获得美誉度、满意度、推荐度三项第一,在最后一公里赛道领先业内其他品牌,备受用户青睐。



全场景业务覆盖+高效服务增加用户粘度



报告显示,C端个人用户的同城即配需求快速增长,面对市场竞争激烈,品牌认知度较高者为成行业脱颖而出的关键。



顺丰同城是目前唯一全面覆盖取送、代买、代办、快递取送、及商务功能五大类别的同城即配品牌,全场景配送亦已覆盖餐食茶饮、蔬果生鲜、商超便利、蛋糕鲜花、医药用品、服装汽配、3C数码、商务办公等,服务覆盖广泛,代表顺丰同城与C端消费者之间,较同类品牌有着更多业务连接点,更利于在消费者之间建立品牌认知。因此,顺丰同城自然成为受访消费者心中第一的同城即配服务品牌。



顺丰同城多项指标居行业第一,反映消费者不仅愿意为顺丰同城的高品质服务买单,也更愿意将其推荐给身边的亲友。报告显示,当前C端用户对即配服务的主要使用场景集中于对私、对公物品的取送,而信任感、时效性则是用户下单时的主要决策因素。在用户打分中,顺丰同城的服务、时效均获得了较高评价。用户对其骑手业务水平、言行举行表现的评价明显领先其他品牌,对其配送时效性也给予高于业内其他品牌的高分评价。顺丰同城专业的业务表现与领先的配送时效,助获得C端消费者的普遍认可,强化用户忠诚度。



此外,疫情期间,由于防控居家要求,即时消费需求激增,同城配送渗透进一步提速,尤其是非餐饮场景,这是顺丰同城的独有优势,也是其高增长的核心引擎之一。据顺丰同城2021年报显示,来自非餐场景的收益达18.72亿元,同比增长105%,占全年总收入约23%。随着线上消费、即时性消费习惯地逐步养成,利于抢占消费者心智,增加用户粘度。



独立第三方定位稳占B端市场



有分析指出,随着反垄断市场政策不断深化,商户逐渐拥有更多自主选择权,构建专属的配送闭环需求日益提升,第三方独立即时配送平台的重要性日益凸显。第三方的属性使得顺丰同城与其他平台不存在流量竞争,越来越多的头部品牌,都将顺丰同城视为配送服务的优先选择,而有些商流平台在高峰时段,也愿意将配送交由顺丰同城作为运力补充。与阿里的战略合作为例,顺丰同城会助力天猫超市等电商业务在「618」期间缓解运力压力,同时将确保其「最后一公里」服务收入增长。



根据年报,顺丰同城活跃商家数量从2020年的约16.7万家增加至2021年的25.8万家以上,同比增长54.5%。公司累计与超过2300家商家品牌建立友好业务关系,收入Top100品牌商家的续签率于年内达到86%。来自医药行业、服装行业及数码3C(计算机、通讯及消费性电器)行业商家配送的收入同比增长超过165%,以及来自近场电商及同城零售场景(涵盖商超生鲜、鲜花绿植、甜点及其他日用百货等类别)商家配送的收入同比增长超过95%。



科技赋能领跑行业成未来增长关键



顺丰同城B、C端业务发展向好,得益于其更全面完善的业务布局、更高效优质的服务体验,这背后离不开其领先的科技布局及精细化运营。



顺丰同城独有的城市物流系统(CLS)可基于大数据分析和人工智能算法对需求波动进行定时预测,将订单推荐或调度给最合适的骑士,并为骑士建议最佳配送路线,从而大幅提升配送的时效性。以喜茶为例,顺丰同城可根据消费者的收件地址提供推荐的喜茶门店列表,喜茶则可以根据列表中的门店订单量,向消费者推荐距离最近、出餐最快的门店制作外送。这种基于「配送时间+制作时间」最少的精细化运营,不仅能缓解B端商户的订单压力,也提升C端消费者购买餐饮商品的配送时效,大幅度提升其购买体验,有效维系C端客户粘性。除了喜茶,顺丰同城近日亦与茅台冰淇淋及vivo正式达成合作,透过广泛的覆盖点、多元弹性运力网络及融合调度模式的科技赋能,为商家度身打造合物流解决方案,更能提升其用户体验。



为满足市场对即时配送的需求及解决行业痛点,顺丰同城将原本的同城快递订单升级为即时配送,直取直送,减少中转场等中间环节的滞留,全面提升配送效率,包括与北京中医院枣庄分院开展送药服务升级,共同推出「用户足不出户、医院远程问诊、顺丰同城配送」的全流程方案,通过系统对接和统一配送,顺丰同城帮助医院完善整个远程问诊流程闭环,以更专业高效的配送解决用户用药、取药难题。



另外,顺丰同城还联合顺丰集团仓储资源打造「前置仓+同城急送」配送体系,配合商家在收方客户较集中的区域完成前置仓设置及调货,缩短配送距离,以多种方式改善传统物流效率。以茅台冰淇淋为例,顺丰同城联合顺丰冷运一同为茅台冰淇淋打造综合物流解决方案。为了进一步缩短配送距离,双方深入消费者附近区域,基于顺丰速运仓储完成前置仓设置,顺丰同城则以多元弹性运力网络与融合调度模式,及时响应,实现高温下配送冰淇淋并能保留典其味道,确保送到广大消费者手上的茅台冰淇淋口感及品质完好。此外,早前无人机急送服务的出现为顺丰同城未来的急送服务提供了更多可能,即便是在复杂地形、高峰时段,也能使用户所需的物品及时快速地送达,将促进该业务板块收入进一步增长。



短短数年间,顺丰同城便成为国内规模最大的第三方即时配送服务平台,可以预见,顺丰同城借助科技及全场景布局,及品牌效应等良好基因,相信在新消费场景下发挥更充分的作用,不断迎来新的业务增长点,于快将公告的2022年中期业绩实现质速双升,市占率有望持续提升。





话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network