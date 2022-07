Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织,我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。 Tuesday, 19 July 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 G Mining Ventures Corp. G Mining Ventures 宣布为 Tocantinzinho 黄金项目提供 4.81 亿美元的融资方案 - Tocantinzinho 黄金项目获得建设资金

- 现有手头现金和融资方案的承诺资本总额超过 5.35 亿美元,提供约 8100 万美元的现金和应急资金

- Eldorado Gold 通过参与股权融资继续提供支持

- Franco-Nevada 提供 3.53 亿美元的全面融资解决方案,包括流、债务和股权

- La Mancha 成为战略投资者和长期合作伙伴,将持有 25.0% 普通股

- 项目早期工程按预算进行并接近完成,使全面建设能够在 Q3-22 开始

- 详细的工程和采购阶段与可行性研究估计一致

(所有金额均以美元为单位,除非另有说明)

加拿大布洛萨德(QC), 2022年7月19日 - (亚太商讯) - G Mining Ventures Corp. (“GMIN”或“公司”)高兴地宣布,该公司已就一项总额为 4.81 亿美元的综合建设融资方案达成具有约束力的承诺,用于开发和建设其 100% 拥有的 Tocantinzinho Gold 项目(“TZ”或“项目”)。 该项目仍有望在 2024 年下半年实现投产。尽管市场环境动荡,但仍能按时获得融资,这是对管理团队的有力支持,以及该项目的技术和经济优势。

图 1 – 资金来源和用途总结

图 2 – 探索营地扩建

图 3 – Moraes Almeida 的货运代理基地

图 4 – 通道升级

图 5 – Itaituba 教育总监 Severino 先生与 Louis-Pierre Gignac

融资方案亮点 - 4.81 亿美元

- 通过与战略投资者(“战略投资者”)以每股普通股0.80 加元的价格进行私募融资 1.16 亿美元

-- La Mancha Investments S.à r.l. (“La Mancha”) 投资 6880 万美元

-- Franco-Nevada Corporation(“Franco-Nevada”)投资 2750 万美元

-- Eldorado Gold Corporation(“Eldorado Gold”)投资 2000 万美元

- 与 Franco-Nevada 公司合作的2.5 亿美元黄金流

-- 代表Franco-Nevada公司最大的黄金流之一,位于主要金矿

- 来自 Franco-Nevada 的 7500 万美元高级担保定期贷款

- 与 Caterpillar Financial Services Limited(“Cat Financial”)进行 4000 万美元的设备融资

- 黄金流和定期贷款融资已结束,其余融资方案预计将在 Q3-22 结束



GMIN 总裁兼首席执行官 Louis-Pierre Gignac 评价道:“我们很高兴欢迎两个新的基石合作伙伴 Franco-Nevada 和 La Mancha,他们致力于 GMIN 的长期成功和发展。 他们的承诺以及 Eldorado Gold 的持续支持进一步验证了管理团队以及自 2021 年收购项目以来为推进该项目所做的工作。在我们今年早些时候发布的积极可行性研究的基础上,这一融资方案标志着进展的下一步 GMIN 并允许我们继续在 TZ 释放价值。 TZ 的即将发展为我们不断增长的利益相关者群体带来价值,包括在帕拉州创造有吸引力的就业机会和经济繁荣。”



Franco-Nevada 总裁兼首席执行官 Paul Brink 评论说:“我们很高兴为 GMIN 提供这一建设融资方案。Tocantinzinho 是一个有吸引力的项目,位于一个多产的地区,位于一个良好的司法管辖区。GMIN 团队有一个跟踪 - 成为业内最有能力的矿山建设团队之一。伴随我们流投资的债务和股权投资反映了我们对 GMIN 团队能力和项目潜力的信心。



La Mancha Capital Advisory LLP 的执行合伙人 Karim Nasr 评论说:“La Mancha 集团在采矿业的成功投资方面有着悠久的记录,我们希望通过 La Mancha 对 GMIN 的投资进一步巩固这一记录。 我们对管理团队的独特技能以及 TZ 的质量和潜力印象深刻。 我们期待成为 GMIN 通过 TZ 的发展成为中间生产商之旅的一部分,并且随着公司评估这个初始项目之外的未来增长机会。”



项目融资概况

正如 2022 年第一季度发布的可行性研究中详述的那样,初始项目资本成本估计为 4.27 亿美元,其中包括 3800 万美元的应急费用(税前 10%)。考虑到 4900 万美元的应付税款后,所需资金总额为 4.76 亿美元。 GMIN 有资格获得 1800 万美元的可收回税款和税收抵免,在计算所需的开发资本时未扣除,因为这只会在生产开始后收到。



截至 2022 年 6 月 30 日,GMIN 已发生资本支出 2100 万美元,剩余估计资本成本为 4.55 亿美元,即 4.17 亿美元,不包括 3800 万美元的应急费用。迄今为止,总计 7100 万美元的采购正在跟踪预算,主要集中在加工厂和采矿设备的主要设备上。 GMIN 的采购战略进展顺利,该战略侧重于在采购设备和供应品时最大限度地利用巴西资源。



总融资方案 4.81 亿美元,加上截至 2022 年 6 月 30 日的手头现金 5400 万美元,总可用资本为 5.35 亿美元,并为 GMIN 提供超过剩余估计资本余额的承诺资本来源。据估计,Cat Financial 提供的设备融资中的 3200 万美元将在施工期间使用,其中 800 万美元作为储备金。



在考虑企业成本、营运资金和偿债后,GMIN 估计现金和预算应急费用总计 8100 万美元(18%),详情如下。



图 1 – 资金来源和用途总结

https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_GMining202207181ch.jpg



融资方案摘要

就融资方案而言,GMIN 和 Franco-Nevada 已就以下事项签署了最终文件:(i) 一项最终的买卖协议,根据该协议,Franco-Nevada (Barbados) Corporation 将向 GMIN 支付 2.5 亿美元的押金,以获得一定比例 TZ 应付黄金产量,(ii) Franco-Nevada 通过其全资子公司之一提供本金为 7500 万美元的高级担保定期贷款,以及 (iii) Franco-Nevada 购买 以私募方式发行约 4470 万股 GMIN 普通股,认购价为每股 0.80 加元,总收益为 2750 万美元(3580 万加元)。



同时,GMIN、La Mancha 和 Eldorado Gold 已就 La Mancha 和 Eldorado Gold 以私募方式分别购买 1.119 亿股和 3250 万股 GMIN 普通股签署最终文件,认购价为每股 0.80 加元,总收益分别为 68.8 美元和 2000 万美元(89.5 加元和 2600 万加元)。



股权私募——战略投资者

- 1.513 亿加元(1.164 亿美元)的股权融资,定价为每股 0.80 加元,通过非经纪私募配售

- La Mancha 已同意认购 GMIN 的 111,879,265 股普通股,总收益为 8950 万加元(6880 万美元)

-- La Mancha 将在收盘时认购 82,875,000 股普通股以持有 GMIN 已发行普通股的19.8%,并在获得 GMIN 无利害关系的股东批准后再认购 29,004,265 股普通股以持有 25.0%

-- GMIN 和 La Mancha 将签订一份投资者权利协议,授予 La Mancha 提名两名董事进入 GMIN 董事会的权利,只要 La Mancha 保持至少 15% 的所有权

-- La Mancha Capital Advisory LLP 的执行合伙人 Karim Nasr 将在第一期的截止日期被提名,第二位董事将在稍后日期跟进

-- La Mancha 将被授予惯常的反稀释权、注册权和信息权,并已同意 24 个月的停顿期,其中包括对处置的限制

- Franco-Nevada 已同意认购 GMIN 的 44,687,500 股普通股,总收益为 3580 万加元(2750 万美元)

-- Franco-Nevada 将持有 GMIN 9.9% 的已发行普通股

-- GMIN 和 Franco-Nevada 签订了一份投资者权利协议,该协议授予 Franco-Nevada 对 GMIN 未来任何特许权使用费和流式销售的优先购买权,只要 Franco-Nevada 保持 GMIN 已发行普通股5.0% 的最低所有权

-- Franco-Nevada 也被授予习惯性的反稀释权,并同意 24 个月的停顿期,其中包括对处置的限制

- Eldorado Gold 已大幅行使其反稀释权,并同意认购 GMIN 的 32,500,000 股普通股,总收益为 2,600 万加元(2,000 万美元)

-- Eldorado Gold 将持有 GMIN 17.7% 的已发行普通股



Gignac 家族的成员以及 GMIN 董事和高级管理人员(统称“内部人员”)持有 34,722,869 股普通股,占 GMIN 交易前已发行普通股的 7.8%。为了进一步与战略投资者保持一致,内部人士已同意对任何 GMIN 证券的销售或转让进行 24 个月的限制。



私募须经多伦多证券交易所创业板(“TSXV”)接受,并将分两批完成,第一批将于 2022 年 7 月结束。第二批将包括向拉曼查发行约2,900 万股 GMIN 普通股的收益约为 2,320 万加元(1,780 万美元),根据 TSXV 的政策,这将取决于无利害关系的 GMIN 股东的多数批准,预计将在22年第三季度完成。在撰写本文时,已与战略投资者和内部人士签订了超过 45% 的无利害关系 GMIN 股东的投票支持协议。



黄金流 – Franco-Nevada

- 押金:2.5亿美元

- 交割:TZ 黄金产量的12.5%,交割 300,000 盎司后降至 7.5%

- 持续付款:交割时现货黄金价格的 20%

- ESG 倡议:每年最多 250,000 美元,为期四年,用于投资于 TZ 周边社区的环境倡议和社会项目

- 提取存款须满足此类交易的某些惯常条件



定期贷款– Franco-Nevada

- 融资金额:7500 万美元

- 期限:6.0年

- 可用期:在完全提取流存款后,GMIN 可自行决定提供长达3.5 年的多次提取工具

-- 每年1.0% 未提取金额的备用费,GMIN 可以选择在前 2 年期间累积和资本化

- 票券:3个月定期担保隔夜融资利率加上每年5.75%的保证金,项目完成前,完成后保证金降至4.75%

-- 2年的利息递延期,在此期间GMIN可以选择应计和资本化利息

- 摊销:本金、应计利息和应计费用自 2025 年 12 月起按如下方式偿还:

-- 10 次相等的季度付款,相当于未偿余额的7.5%; 和

-- 本金在到期日一次性付清等于25.0%

- 原始发行折扣:适用于提取金额的2.0%

- Franco-Nevada 将获得 1150 万份认股权证,期限为 5 年,行使价为每股1.90 加元

-- 行使价等于作为 GMIN 2021 年 9 月融资的一部分而发行的现有 3,750 万份认股权证的行使价,这是目前唯一未发行的认股权证

-- 认股权证将具有无现金行使机制,以使 Franco-Nevada 在行使时避免其持有的 GMIN 已发行普通股超过9.9%



设备融资

- 通过与 Cat Financial 签订的经信贷批准的条款清单提供高达 4000 万美元的设备融资,用于供应 Caterpillar 主要和辅助采矿机队以及工程机械

- 在完成最终文件之前,根据 GMIN 董事会的最终建设决定和其他惯例条件,Cat Financial 租赁融资将提供给公司



Tocantinzinho发展更新

自 2022 年 5 月 26 日发布最新项目更新以来,GMIN 已推进项目的以下方面:



采购

- 迄今为止的采购总额为 7100 万美元,正在跟踪预算,主要集中在加工厂和采矿设备的主要设备上

-- 采购的设备含有大量巴西成分

- 已执行长交货期设备采购订单,以完成建设进度,以实现2024年下半年投产

- 设备交付将随着时间的推移而错开,第一台机器将于 2022 年 9 月交付到现场

- 初级采矿设备目前使用手头现金提供资金,但将通过上述 4000 万美元的设备融资方案进行再融资



电源供应

输电线路和 Novo Progresso 变电站的详细工程已完成



建设 - 早期工程活动

- 勘探营地容量已增加到 350 个床位,并增加了 10 个宿舍

-- 新水井、餐厅和厨房设备投入使用

- 临时爆炸物储存设施正在建设中,护堤到位,围栏即将完成

- Moraes Almeida的物流基地即将完工

-- 交付后,该设施将由物流货运代理管理,这将允许合并货物以交付到现场

- 随着旱季的到来,通道升级仍在继续



图 2 – 探索营地扩建

https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_GMining202207182.jpg



图 3 – Moraes Almeida 的货运代理基地

https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_GMining202207183.jpg



图 4 – 通道升级

https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_GMining202207184.jpg



Tocantinzinho 对当地社区的好处



当地就业

- 该项目预计在建设阶段创造多达1,200个工作岗位,在运营阶段创造超过600个永久性工作岗位

- 至少 30% 的员工将从 Itaituba、Morais Almeida、Jardim de Ouro 和 Mamoal 当地社区雇用

- 除了施工阶段的培训,GMIN 计划投入超过 85,000 小时进行内部培训,以培养当地劳动力的技能



社区计划

- GMIN 为 Moraes Almeida 当地中小学 Escola Municipal de Ensino Fundamental César Almeida 提供互联网接入和 IT 基础设施

-- 学校在校生1700人,教职工80人

- GMIN 将通过提供资金和专业知识来支持当地社区对教育、健康和文化倡议的要求

- Franco-Nevada 每年提供高达 250,000 美元,为期四年,用于投资 TZ 周边社区的环境倡议和社会项目



图 5 – Itaituba 教育总监 Severino 先生与 Louis-Pierre Gignac

https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_GMining202207185.jpg



当地其他长期受益

- 创建持久的共享基础设施,例如 190 公里的输电线路

-- 除了通过 80% 的可再生能源为该项目供电外,输电线路还将成为国家公用事业基础设施的一部分,为该地区提供可靠的电力

- 在 Jardim do Ouro 建造一条旁路,通过将其他公司(以及未来 GMIN 运营)当前工业活动的繁忙交通转移到远离村庄的地方来提高安全性

- GMIN 将优先考虑本地采购,以促进能力建设和业务发展



顾问:

BMO Capital Markets 就 La Mancha 战略投资担任 GMIN 的独家财务顾问。 Stikeman Elliott LLP、Blake, Cassels & Graydon LLP、Grebler Advogados 和 Mattos Filho Advogados 担任 GMIN 的法律顾问。



时间表和后续步骤

获得融资方案后,公司将专注于以下活动:

- 积极的建设决策;

- 22年第三季度 完成万米勘探钻探计划并取得成果;

- 通过 H1-23 完成详细工程; 和

- 预计 H2-24 将首次生产黄金,2025 年第一年全面投产。



可行性研究 3D VRIFY 演示

要查看该研究的 3D VRIFY 演示文稿,请单击以下链接:可行性研究 3D VRIFY 演示文稿,或访问公司网站 www.gminingventures.com。



Tocantinzinho 融资方案电话会议详情

GMIN will host a conference call to discuss the financing package.

日期: 2022年7月18日周一

时间: 东部时间上午10:30



参与者可以通过以下方式加入电话会议:

拨打北美免费电话:+1-888-506-0062

国际:973.528.0011

访问代码:564993



网络直播 URL: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2892/46159



对于那些无法参加的人,电话会议的基于网络的存档将在 2023 年 7 月 18 日星期二之前通过上述相同的网络广播 URL 播放。 此外,将从下午 1:30 开始提供音频重播。 东部时间从 2022 年 7 月 18 日星期一到 2022 年 8 月 1 日星期一。要观看重播,请致电 1.877.481.4010(美国和加拿大)或 1.919.882.2331(国际)并输入确认码 46159 #。



其他信息

有关 GMIN 的更多信息,请访问网站 www.gminingventures.com 或联系:



Jessie Liu-Ernsting

投资者关系与沟通总监

647.728.4176

info@gminingventures.com



关于 G Mining Ventures Corp.



G Mining Ventures Corp. (TSXV: GMIN) (OTCQX: GMINF) 是一家矿产勘探公司,从事贵金属项目的收购、勘探和开发,以利用成功的矿山开发带来的价值提升。 GMIN 凭借强大的资本渠道和成熟的开发专业知识,已准备好成长为下一个中端贵金属生产商。 GMIN 目前由其旗舰 Tocantinzinho 项目锚定,该项目位于巴西对采矿友好且具有前景的帕拉州。



关于Franco-Nevada



Franco-Nevada 是领先的专注于黄金的特许权使用费和流媒体公司,拥有最大、最多元化的现金流资产组合。其商业模式为投资者提供黄金价格和勘探选择权,同时限制成本通胀风险。 Franco-Nevada 没有债务,并利用其自由现金流来扩大其投资组合并支付股息。它在多伦多和纽约证券交易所的交易代码为 FNV。 Franco-Nevada 是行之有效的黄金投资。



关于 La Mancha 和 La Mancha Fund SCSp



La Mancha 是 La Mancha Fund SCSp(“基金”)的全资子公司,这是一家总部位于卢森堡的投资基金,由 La Mancha Capital Advisory LLP 提供建议,专注于贵金属和能源转型领域的投资。 La Mancha 的总部位于 31-33 Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg。 La Mancha 将根据适用的加拿大证券法提交一份预警报告,该报告将在 SEDAR 网站 www.sedar.com 上的 GMIN 资料中提供,也可通过以下规定联系 Karim-Michel Nasr 获得。



关于 La Mancha Capital Advisory LLP



La Mancha Capital Advisory LLP 就对具有全球视野的公开上市和私人勘探、特许权使用费和矿业公司的战略投资向基金提供建议。 La Mancha Capital Advisory LLP 是一家具有长远眼光的投资顾问,其任务是通过提供长期股权资本以及运营和董事会层面的专业知识来支持矿业公司实现持续增长,以进一步推动投资组合公司的业绩和扩张。



La Mancha Capital Advisory LLP 是 G10 Capital Limited 的指定代表,该公司由金融行为监管局 (FRN 648953) 授权和监管。



其他信息

有关 La Mancha Capital Advisory LLP 的更多信息,请访问网站 www.lamanchacapitaladvisory.com 或联系:



Karim-Michel Nasr

管理合伙人兼联合首席信息官

+44.203.960.2020

contact@lamancha.com



关于 La Mancha 的订阅



2022 年 7 月 18 日,La Mancha 与 GMIN 签订了认购协议(“认购协议”),据此,La Mancha 同意通过以下方式认购 GMIN 股本中的 111,879,265 股普通股(“普通股”) 以每股普通股 0.80 加元的价格进行非公开配售,总现金对价为 89,503,412 加元(“认购”)。



在满足或豁免所有成交条件的情况下,认购事项将分两批完成:(i) 在 2022 年 7 月 29 日或之前,La Mancha 将以每股普通股 0.80 加元的总现金认购 82,875,000 股普通股 对价 66,300,000 加元(“初始认购”); (ii) 至迟于 2022 年 11 月 30 日,La Mancha 将以每股普通股 0.80 加元的购买价格认购 29,004,265 股普通股,总现金对价为 23,203,412 加元(“后续认购”)。



La Mancha 目前不拥有或控制或指导任何普通股。完成首次认购后,La Mancha 将实益拥有并控制和控制合共 82,875,000 股普通股,占当时 GMIN 已发行和流通普通股的约 19.8%。后续认购事项完成后,La Mancha 将实益拥有合共 111,879,265 股普通股,占当时已发行和流通普通股的约 25%,并拥有控制权和指挥权。



在初始认购结束时,La Mancha 和 GMIN 将签订一份投资者权利协议,根据该协议,La Mancha 将获得某些董事提名、反稀释和注册权。 La Mancha 将于认购事项完成时收购的普通股将用于投资目的。未来,拉曼查可能会不时通过市场交易、私人安排、国债发行或其他方式增加或减少对GMIN的投资。



关于Eldorado黄金



Eldorado 是一家黄金和基本金属生产商,在土耳其、加拿大、希腊和罗马尼亚拥有采矿、开发和勘探业务。公司拥有高技能和敬业的员工队伍、安全和负责任的运营、高质量资产组合以及与当地社区的长期合作伙伴关系。 Eldorado 的普通股在多伦多证券交易所 (TSX: ELD) 和纽约证券交易所 (NYSE: EGO) 交易。



Eldorado Gold 目前拥有 46,926,372 股 GMIN 普通股,约占已发行 GMIN 普通股的 18.2%。在完成上述 Eldorado Gold 购买 32,500,000 股 GMIN 普通股后,Eldorado Gold 将拥有 79,426,372 股 GMIN 普通股,占第一批交易结束时已发行 GMIN 普通股的 19.0%,在本期交易结束时拥有 17.7%第二批。



Eldorado Gold 建议将购买这些证券用于投资目的。 Eldorado Gold 可能会根据市场和其他条件,增加或减少其对 GMIN 证券的实益所有权,无论是在公开市场上、通过私下协商的协议或其他方式,但受多种因素影响,包括一般市场条件和其他可用投资和商机。



本披露是根据多边文书 62-104 提供的,该文书还要求提交一份预警报告,其中包含与上述事项有关的额外信息。预警报告的副本将在 SEDAR 上的 GMIN 发行人资料(www.sedar.com)下提供,并可应 Eldorado Gold 的要求通过以下联系信息联系 Eldorado Gold 获得。



联系信息:

Eldorado Gold Corporation

1188 - 550 Burrard Street Bentall 5

Vancouver, British Columbia

V6C 2B5

Tel: 604.601.6656



Lisa Wilkinson

投资者关系副总裁

604.757 2237 or 1.888.353.8166

lisa.wilkinson@eldoradogold.com



TSX Venture Exchange 及其监管服务提供商(该术语在 TSX Venture Exchange 的政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。



前瞻性信息的警示性声明



除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述构成某些证券法含义内的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”,并基于截至本新闻稿发布之日的预期和预测 发布。 本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于:



A. 与项目融资相关的,例如: (i) 在22年第三季度完成融资方案; (ii) 满足所有条件以实现提款并收到 Franco-Nevada 黄金流下的5 亿美元存款; (iii) 无利害关系的 GMIN 股东批准第二批 La Mancha 股权配售; (iv) TSXV 的私募接受; (v) Franco-Nevada 黄金流下的黄金交付量; (vi) 根据 Franco-Nevada 协议完成 ESG 举措; 和 (vii) Cat Financial 租赁融资的结束;



B. 与项目本身相关的,例如: (i) 经董事会批准,于22年第三季度全面开工; (ii) 2024年下半年实现生产; (iii) 按时交付设备并优先考虑当地采购; (iv) 某些早期工程活动接近完成; (v) 在建设期间和运营阶段创造就业机会,特别是通过当地社区的就业; (vi) 通过培训计划发展当地劳动力技能; (vii) 响应当地社区有关教育、健康和文化倡议的要求; (viii) 创建持久的基础设施; 和 (ix) 在22年第三季度完成钻井计划,并在 H1-23 完成详细工程;



C. 而且,更一般地说,总裁兼首席执行官的上述评论以及 Franco-Nevada 首席执行官和 La Mancha Capital Advisory LLP 的管理合伙人的评论,以及上述标题为“时间表和后续步骤”和“ 关于 G Mining Ventures Corp.”。



前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布时的预期、估计和预测。 前瞻性陈述必然基于一些估计和假设,虽然公司在此类陈述时认为这些估计和假设是合理的,但本质上会受到重大业务、经济和竞争不确定性和或有事件的影响。 这些估计和假设可能被证明是不正确的。 此类假设包括但不限于 1.30 美元:加元汇率,以及上述“时间表和后续步骤”和“关于 G Mining Ventures Corp.”部分所列项目的基础。



其中许多不确定性和或有可能直接或间接影响并可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。无法保证,特别是但不限于,公司将 (i) 关闭其项目融资的所有组成部分,如本新闻稿所述,(ii) 在 2022 年或任何时候就该项目做出积极的建设决定,(iii ) 将项目投入商业生产或 (iv) 成为中间黄金生产商,因为未来事件可能与公司目前的预期大不相同。



就其本质而言,前瞻性陈述涉及一般和特定的固有风险和不确定性,并且存在无法实现估计、预测、预测和其他前瞻性陈述或假设不能反映未来经验的风险。提供前瞻性陈述的目的是提供有关管理层对未来的预期和计划的信息。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,因为许多重要的风险因素和未来事件可能导致实际结果与所表达的信念、计划、目标、期望、预期、估计、假设和意图存在重大差异在此类前瞻性陈述中。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的限制,以及该公司向加拿大证券监管机构提交的其他文件中的陈述,包括但不限于公司相关章节中的警示性陈述(i) 日期为 2022 年 6 月 3 日的年度信息表,截至 2021 年 12 月 31 日的财政年度,以及 (ii) 管理层讨论与分析。公司告诫说,上述可能影响未来结果的因素清单并非详尽无遗,并且可能会不时出现新的、不可预见的风险。除非适用法律要求,否则公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述或解释后续实际事件与此类前瞻性陈述之间任何重大差异的意图或义务。



话题 Press release summary



部门 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

G Mining Ventures Corp. July 19, 2022 15:00 HKT/SGT G Mining Ventures 宣布为 Tocantinzinho 黄金项目提供 4.81 亿美元的融资方案 更多新闻 >> Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   