来源 GF Securities 拥抱Z世代投资新风潮 广发证券发布业内首个自主区块链数字藏品

香港, 2022年7月14日 - (亚太商讯) - 7月14日,广发证券易淘金App推出了以公司吉祥物“犇犇”为原型的限量版数字藏品。该数字藏品以区块链技术为支撑,具有唯一性和不可篡改性,由客户DIY生成后存于广发证券自主研发的区块链平台。广发证券也成为国内首家利用自主研发区块链平台为客户提供数字藏品服务的证券公司。本次数字藏品的推出,是广发证券探索Z世代客户服务的重要举措之一。



据悉,本次推出的数字藏品通过线上发放,新客户仅须在开户90天内完成一笔入金,老客户通过邀请好友助力,即有机会在易淘金App上自主打造专属数字藏品。为秉持“健康生活、健康投资”理念,本次发放的数字藏品以体育运动为主题,客户可为数字“犇犇”定制上衣、短裤、帽子等不同部件,最多可搭配46656种“犇犇体育健将”组合形象,真正实现千人千面。根据行业规范要求,数字藏品不涉及股票、基金等证券类金融资产,仅限于定制化艺术作品,并仅用于客户个人收藏,不可在客户间进行交易流通。



破局Z世代营销,易淘金数字藏品引领券商新潮流

据统计,我国Z世代人口高达3亿,未来10年将逐渐成为社会中坚力量。区别于其余年龄段人群,Z世代个性鲜明,重体验、乐分享。当下消费行业已深度植入Z世代元素,盲盒、国潮、二次元等潮流文化大行其道。Z世代不仅是新消费主力军,在互联网投资理财领域也崭露头角,为传统金融机构带来了较大的年轻化转型压力。



为适应Z世代崛起的新形势,广发证券通过打造“投资剧本杀”、“淘金罐头”等娱乐化、趣味化的视频投教内容吸引Z世代关注,并利用大数据和人工智能技术打造出智能条件单、股市天眼数据工具、智能投资理财助理等智能化功能,提供给Z世代数字原住民使用。自2021年下半年起,数字藏品便在国内互联网平台异军突起,其IP化和个性化的特征,成为了吸引Z世代客户的“香饽饽”。据《新京报》2022年初调研显示,数字藏品意向藏品买家中,00后和90后占比超过60%。此次推出数字藏品服务,广发证券希望进一步塑造品牌年轻化形象,收获更多Z世代客群。



广发证券电子商务部总经理曲东荣表示:“作为老牌券商,广发证券服务投资者30余年,数量超千万。伴随互联网全民普及,公司不断探索网络生态,寻找做大客户基础的线上流量来源。客户竞争白热化推高了券商获客成本,获客贵获客难成为了一众券商面临的问题。Z世代的崛起意味着新规模化获客机遇期的到来,券商若能抢先探索出对Z世代更有效服务模式,就有更大机会在Z世代客群争夺战中抢占先机,为未来10年的客户增长铺平道路。”



金融科技赋能服务水平提升,实现财富管理数字化转型

作为国内头部券商,广发证券在金融科技方面一直保持高投入,务求为客户提供优质服务。2022年上半年,广发证券易淘金App以金融科技穿针引线,整合集团运营资源、特色功能、优质服务,增强客户对广发证券集团财富管理品牌认同感。



行情交易服务方面,重点在数据工具及智能交易上开拓创新,借助广发证券专业金融工程团队量化投研能力,推出广发特色版“神奇九转”数据工具,辅助客户提升择时准确率,上线一个月即引来了近百万客户围观选购。同时在已有智能交易条件单基础上,新增了开板卖出、分批买入、先买后卖等条件单,种类累计已达15种,超过百万客户签约使用,累计成交额近万亿。



财富管理方面,继广发基金专区上线后,易淘金App全新推出易方达基金专区、广发资管专区,向客户提供有温度、有观点的专业服务和产品专区,进一步完善集团化运营生态,打造广发证券集团财富管理品牌。此外,易淘金App结合广发证券金融产品研究所专业研究能力,推出“大咖论市”、“投资风向标”等专业观点的理财专栏,并与易淘金客户成长服务体系联动,为理财客户呈现经过降维的专业内容,陪伴客户提升投资理财水平。同时结合市场行情推出“活钱+”专区和稳健理财专区,为客户精心挑选货币基金、同业存单、纯债基金、固收+等优质产品,覆盖各类风险偏好客户的投资需求。



专业内容服务方面,广发证券充分发挥头部券商研究能力,结合零售客户服务特点,在易淘金App推出了宏观、策略、行业、个股等独家资讯服务内容,务求打造差异化的资讯服务能力;组织首席分析师与基金经理进行专业化内容直播,针对市场热点举办有色、房地产、季度策略等专场直播超过50场;全新推出了“投顾星球”栏目,从公司4000名专业投顾中挑选出精英中的精英,为客户及时解读资本市场最新动向。



自研区块链技术引领行业发展,为传统券商带来新突破

本次数字藏品完全基于广发证券自研的区块链存证平台。自2016年开始,广发证券开始探索区块链技术研究与应用,是最早引入区块链技术的券商之一。经过多年耕耘,广发证券自研区块链技术已成为行业领军者,并获得专业机构的高度认可。广发证券旗下研究类项目“区块链理财产品交易平台”、“区块链预测市场交易平台”获得人民银行金融电子化杂志社颁发的“研究创新突出贡献奖”;在资产证券化领域,自研建设的“区块链可信ABS平台”获得国家专利授权;在交易领域推出的“区块链私募基金份额转让平台”,提高私募基金转让业务效率的同时,协助管理人更好的履行产品管理人义务,提升客户体验。





