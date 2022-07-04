助小微稳外贸 兴业银行“跨境E贷”产品上线

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|Monday, 4 July 2022, 14:39 HKT/SGT
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香港, 2022年7月4日 - (亚太商讯) - 7月1日，兴业银行“跨境E贷”产品正式上线，上线首日，即为福建省内一家外贸型小微企业提供授信118万元，帮助企业快速解决融资难题。
融资难、融资贵，一直是困扰小微企业发展的难题，疫情冲击之下，这一问题更加突出。兴业银行深入贯彻落实党中央国务院进一步稳外贸决策部署，发挥金融科技优势，依托兴业银行线上数字风控模型，以海关“单一窗口”和国家外汇管理局“跨境金融服务平台”为场景切入点，创新推出“跨境E贷”出口线上融资产品。
据介绍，兴业银行“跨境E贷”基于数据分析模型，打破了政、银、企之间的信息壁垒，由系统为企业自动核定授信额度，通过全流程线上授信审批向小微企业提供贸易融资、汇率避险等服务。对企业来说，通过兴业银行打造的“在线申请、风险判定、自助提款”的全流程线上化服务模式，企业只需线上提交出口报关单、发票、合同等贸易背景材料，经兴业银行审核后当日即可在线提款，实现资金实时到账。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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