Monday, 4 July 2022, 14:39 HKT/SGT Share: 助小微稳外贸 兴业银行“跨境E贷”产品上线

香港, 2022年7月4日 - (亚太商讯) - 7月1日,兴业银行“跨境E贷”产品正式上线,上线首日,即为福建省内一家外贸型小微企业提供授信118万元,帮助企业快速解决融资难题。



融资难、融资贵,一直是困扰小微企业发展的难题,疫情冲击之下,这一问题更加突出。兴业银行深入贯彻落实党中央国务院进一步稳外贸决策部署,发挥金融科技优势,依托兴业银行线上数字风控模型,以海关“单一窗口”和国家外汇管理局“跨境金融服务平台”为场景切入点,创新推出“跨境E贷”出口线上融资产品。



据介绍,兴业银行“跨境E贷”基于数据分析模型,打破了政、银、企之间的信息壁垒,由系统为企业自动核定授信额度,通过全流程线上授信审批向小微企业提供贸易融资、汇率避险等服务。对企业来说,通过兴业银行打造的“在线申请、风险判定、自助提款”的全流程线上化服务模式,企业只需线上提交出口报关单、发票、合同等贸易背景材料,经兴业银行审核后当日即可在线提款,实现资金实时到账。





话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network