Monday, 4 July 2022, 09:09 HKT/SGT Share: 澳优︰因应市场变化积极调整渠道策略,坚守长期主义发展

香港, 2022年7月4日 - (亚太商讯) - 澳优乳业(1717.HK)昨晚刊发公告知会公司股东及潜在投资者,集团预期截至2022年6月30日止六个月的营收净利较去年同期有所下降。



于2022年上半年,集团预期录得收入约人民币33.5亿元至人民币35.0亿元,同比减少18.0%至21.6%,而公司权益持有人应占利润则预期录得约人民币9,500万元至人民币1.6亿元,同比减少73.1%至84.0%。澳优解释利润减少主要由于集团因应市场变化,积极调整销售渠道叠加宏观因素导致自家品牌配方牛奶粉收入减少所致。



2022年上半年,由于中国内地出生率下降及部分地区实行严格防疫措施,婴幼儿配方奶粉行业面临前所未有的挑战。根据AC尼尔森(AC Nielsen)数据显示,2022年1月至4月期间,行业整体销售额水平按年下降4.4%,销售量按年下降 6.2%,整体销售呈下行趋势。然而,得益于自身优质的产品质量及过往成功的品牌建设,从零售端层面,海普诺凯1897于2022年上半年销售份额保持持续稳健增长。根据同一市场研究数据显示,截至2022年4月30日止期间,海普诺凯1897的市场份额同比提升0.5个百分点,佳贝艾特整体营收表现依旧跑赢整个市场。



集团自家牛奶粉自成立以来一直录得高速增长,过去五年的年复合增长率为34.1%,其中海普诺凯1897业务单元过去五年的年复合增长率更达61.7%。是次收入减少主要由于集团为向消费者提供更新鲜、更优质的产品,同时减少各大经销商及各渠道伙伴的库存压力所做出的一次主动调整。澳优自2021年底起,通过减慢向分销商分发自家牛奶粉,从而对分销渠道的整体存货水平实行更严格控制。此前公司对于自家品牌羊奶粉亦有过类似短期且一次性的主动分销渠道调整,结果显示调整过后的自家羊奶粉不论在渠道管理、与经销商合作及品牌力方面均更加坚韧及扎实。2021年,自家品牌羊奶粉(中国区)回归同比双位数增长。此外,是次业务调整预计将在今年度第三季度完成,随着渠道策略调整的推进及产品力、品牌力及服务力的全面提升,集团有信心海普诺凯1897在下半年有望全面回归预期的稳健增长。



不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时。长久以来,澳优以长期发展的眼光看待企业成长,始终围绕消费者、渠道商需求开展商业活动,追求行业生态健康发展。集团相信,通过积极调整与部分经销商的合作,为合作伙伴减少库存压力,不仅将保障消费者权益,更将强化渠道商信心,为公司长远发展奠定基础,为股东带来更深远的回报。



关于澳优乳业股份有限公司

澳优乳业股份有限公司为一家生产设备主要设于荷兰、中国、澳洲及新西兰的婴幼儿配方奶粉及营养品公司。澳优于全球范围内从事生产、研发及销售婴幼儿奶粉、成人奶粉、其他乳制品及营养食品。旗下拥有多个著名婴幼儿配方粉,包括「佳贝艾特」、「澳优能立多」、「海普诺凯」等。澳优于中国的厂房为内地第一批成功取得生产许可证换证的厂房;于新政策下,澳优位于荷兰及澳洲的工厂亦为首批成功获发海外产品进口许可证的海外婴幼儿配方奶粉制造商之一。





话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network