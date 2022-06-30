达丰设备服务有限公司公布2022财年全年业绩



香港, 2022年6月29日 - (亚太商讯) - 达丰设备服务有限公司（「达丰」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」）（股份代号：2153）为在中国成立的首家外资塔式起重机服务供货商，公布其截至2022年3月31日止年度（「2022财年」或「年内」）的全年业绩。



2022财年，集团的收益为人民币867.0百万元，较截至2021年3月31日止年度增长9.3%，主要是由于自有及租赁塔式起重机的数量有所增加，而其中大部分起重机一直在现场作业并产生收益。集团的使用总吨米由2021财年的约2,491,629增加至2022财年的3,112,084。



年内毛利减少约14.3%至人民币234.1百万元。年内溢利为人民币47.6百万元（2021财年：人民币101.2百万元）。溢利减少主要是由于受2022年3月向最高管理层提供股份奖励计划的会计处理（非现金调整）影响所致。董事会建议派发末期股息每股0.016港元。



于2022年3月31日，集团有288个在建项目，未完成合约总值约人民币569百万元，手头项目共有42个，预期合约总值约人民币102百万元。其中，集团预期于截至2023年3月31日止年度完成总值约人民币497百万元的合约工程，显示来年将可录得高水平的盈利。



达丰设备服务有限公司行政总裁邱国燊先生表示：「2022财年不仅对我们来说是艰难的一年，对于整个市场也是如此。尽管在疫情防控措施之下，疫苗接种率在各国开始上升，包括中国在内的经济体正在逐步复苏。但全球公共卫生、经济和就业仍受到2019新型冠状病毒病的不利影响。随着疫情在全球持续肆虐，全球市场在疫情下仍面对诸多不确定性。我们将藉此拓展新的市场机会，继续致力为客户提供一站式塔式起重机解决方案服务。」



年内，集团通过增购塔式起重机及相关配套零件和部件，藉此扩大业务，以满足日益增长的客户需求。于本公布日期，集团管理合共1,180台塔式起重机，旨在迎合集团客户于中国各地的专业EPC项目。作为一家在中国享负盛名的外资塔式起重机服务供货商，集团在关注工人安全、服务质量及技术优势方面树立了良好声誉。集团目前持有77项与塔式起重机相关的实用新型及发明注册专利。



除了提升制造能力外，集团亦持续提升塔式起重机及其附属结构件的再制造及再加工能力，并致力于透过开发数字化管理平台「iSmartCon爱建通」，以提供绿色服务，同时提高营运及管理效率。



展望未来，集团将专注于中大型塔式起重机的经营，以满足日益增长的装配式建筑需求；并建立标准化的塔式起重机后市场服务生态系统，为打造绿色、安全及环保的塔式起重机服务产业奠定基础。



达丰设备服务有限公司主席黄山忠先生总结:「未来，集团将在有效执行中国防控政策的同时，继续关注2019冠状病毒病疫情的发展，以确保员工安全，并减轻其对集团财务状况及经营业绩的负面影响。我们将继续巩固我们在市场上的优势和领先地位，以把握巨大的市场增长机会，推动可持续的长期业务，为股东带来满意的回报。」





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