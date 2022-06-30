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来源 Regina Miracle International (Holdings) Limited 维珍妮2022财年业绩创历史新高 收入增39.7%至83.5亿港元 经调整后纯利升逾两倍至5.82亿港元 2022财年成功实现五年计划目标蓝图 驱动业务稳健及多元化增长

香港, 2022年6月29日 - (亚太商讯) - 全球领先的贴身内衣创新设计制造商（Innovative Design Manufacturer，「IDM」）维珍妮国际（控股）有限公司（「维珍妮」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」）（股份代号：2199）公布截至2022年3月31日止年度（「年内」或「2022财年」）全年业绩。



年内，纵然面对宏观环境的种种挑战，本集团仍录得创歴史新高的收入约港币8,346.7百万元（2021财年：港币5,974.3百万元），按年增加39.7%，符合集团于五年计划中的预期发展进度。毛利相应增加65.2%至约港币2,045.4百万元，毛利率亦上升3.8个百份点至24.5%（2021财年：分别港币1,238.0 百万元及20.7%）。收入增长理想，加上有效的成本控制措施，使经营杠杆增强，息税折旧及摊销前利润(EBITDA)增加62.5%至约港币1,333.8百万元，EBITDA率提升2.3个百份点至16.0%（2021财年：分别港币820.6百万元及13.7%）。本集团年内录得纯利约港币520.7百万元，按年上升314.8%，纯利率亦上升4.1个百份点至6.2%（2021财年：分别港币125.5百万元及2.1%）。本公司拥有人应占每股基本盈利为42.5港仙（2021财年：每股基本盈利10.3港仙）。撇除年内因退租部分深圳厂房而产生的一次性开支项目，经调整后 EBITDA为约港币1,394.9百万元，经调整后EBITDA率为16.7%；而经调整后纯利为约港币581.8百万元，经调整后纯利率为7.0%。



本集团财务状况稳健，年内现金及现金等价物上升至约港币995.0百万港元（2021财年：港币828.0百万元）。于2022 年3 月31日，未提取银行贷款融资总额约港币2,371.0百万元（2021 年3 月31 日：港币2,391.0百万元）。为与股东分享成果，董事会议决建议就2022财年宣派末期股息每股7.2港仙（2021财年：每股3.3港仙），连同中期股息每股6.8港仙，总股息为14.0港仙，以贯彻本集团分派财政年度纯利不少于30%的股息政策。



维珍妮主席、首席执行官兼执行董事洪游奕先生表示：「疫情进一步重塑全球布局，市场更为青睐研发实力雄厚、具备规模、快速反应及多区域产能布局的行内领先企业，强者恒强日趋明显；另一方面，深度绑定的品牌伙伴已经全面恢复业务，对能打动消费者的创新设计需求更为殷切，对于供应链伙伴在持续创新、快速交期、稳定质量要求上的权重逐步转变，以创新为首的服务体系愈被重视及青睐。经过六年来对创新、自动化及数码化生产、完善产能布局等方面的投入，维珍妮已奠定稳健的业务基础，因此综合多项有利因素制定2022至2026财年的五年规划，务求全力把握黄金发展期。该等就未来五年销售的目标，及生产效率及营运杠杆的提高，所带来的协同效应将有效提升本集团盈利能力，从而充分推动现金流的良性循环，以稳健的财务状况支撑未来的业务拓展。面对用户生活方式的转变令产品需求转向多元化，供应链及生产周期日益灵活，本集团将继续于多个业务板块发力，为不同需求提供适切的综合解决方案。」



业务回顾

欧美品牌伙伴订单全面复苏，贴身内衣分部飙逾六成，超疫情前水平

此分部于年内贡献约港币4,716.0百万元的收入（2021财年：港币2,886.0百万元），按年飙升63.4%，占本集团总收入56.5%，为本集团的主要收入来源。分部毛利增加94.1%至约港币1,189.2百万元，毛利率提升4.0个百分点至25.2%（2021财年：分别为港币612.6百万元及21.2%）。随着欧美零售市场于年内复苏进度胜预期，加上本集团最大美国品牌合作伙伴的订单强势反弹，带动分部收入创历史新高，其中传统贴身内衣整体订单全面回升，已经超越疫情前水平。凭借领先行业的研发能力及创新工艺，维珍妮得以全面把握随疫情缓和而来的各种机遇，配合灵活的生产能力，与各大品牌合作伙伴携手抢占市场先机。此外，本集团于年内增添数家国内新兴电商品牌，使品牌伙伴组合更多元化，为未来业务增长作准备。



运动产品分部保持强韧，收入按年升超三成，产品组合持续丰富

此业务分部于年内贡献收入约港币2,190.7百万元（2021财年：港币1,596.4百万元），按年上升37.2%，占总收入26.3%。分部毛利为约港币513.9百万元，而毛利率为23.5%（2021财年：分别为港币298.9百万元及18.7%）。纵然疫情缓和，运动热潮依然持续，相关产品表现强韧，尤其是来自国际品牌合作伙伴的运动胸围订单势头强劲，成为此业务分部的主要增长动力。年内，本集团的运动紧身裤品类新增更多元化的品牌伙伴，令该品类表现亮眼，并使运动产品业务分部增添了另一亮眼增长点。



「元宇宙」概念炙热，消费电子配件分部按年增逾六成，发展空间广阔

此业务分部的收入约港币496.2百万元（2021财年：港币291.4百万元），按年攀升70.3%，占本集团总收入5.9%。分部毛利增加79.5%至约港币125.0百万元，毛利率提升1.3个百分点至25.2%（2021财年：分别为港币69.7百万元及23.9%）。家用消费电子产品的需求在年内受疫情带动而持续上升，加上「元宇宙」概念迅速冒起，市场对5G产品及相关产品需求可观并节节上升。消费电子产品市场发展空间庞大，且属于高增值板块，该业务分部未来将持续为本集团注入新增长动力。



越南产值扩大至八成，多区域产能布局全面满足海内外品牌伙伴殷切需求

越南作为维珍妮重要的生产基地，为本集团不断扩张的出口业务提供了坚实支撑。截至2022 年3 月31日，越南生产占本集团总收入的比例已扩大至80%。年内，本集团于越南海防市越南新加坡工业园（「海防VSIP」）内的厂房布局已完成。值得一提的是，本集团在当地的招聘及人员稳定性一直保持理想，使本集团可以最大程度受惠于成熟同事比例的不断提升、长期效力及以老带新模式，确保各厂产能效率逐年爬升。为应对市场回暖后国内外品牌伙伴的殷切需求，提升园内五家厂房的效率及效益仍然是目前的首要任务。透过增加生产线及进一步推行自动化及数码化，厂房的整体产能获得提升。其中，越南率先开始投产的三间厂房经过过去四到六年整合，目前营运及人员效益和单厂毛利率明显超越后来投产的三间厂房。根据公司严谨的技术论证，该几个厂房仍有持续增长和优化空间。同时，本集团将参考越南首三间厂房的实际运作经验，加速配置越南其余几个厂房的产能效率，以提升综合毛利率。至于主要应用无缝针织机技术的越南兴安省厂房一期自2021 年4月正式投产，并正在积极进行招工。而于中国国内，为提高营运效益和优化成本结构，本集团于年内退租部分深圳厂房，因而录得约港币61.1百万元的固定资产撇账。而前述将深圳厂房迁至肇庆之举措，长远将有助集团进一步优化产能配置。



本集团深圳及海防生产基地合资格员工的新冠疫苗接种率分别达到约95%及90%，大大度保障了同事的自身健康及工作环境的安全，并维持生产运作稳定。2021年底至2022年初，深圳和越南分别出现因疫情反复而实施的短暂封城和隔离措施。有赖两地政府反应迅速，疫情在短时间内得以受控，加上当地管理团队灵活调配人力资源，对本集团的产能影响轻微，无阻维珍妮全面把握来自海内外品牌合作伙伴的强劲订单需求。



坚持创新驱动发展，厚积薄发，多板块业务拓展，迎来黄金发展期

在各种错综复杂的因素下，业界同时面对供应链紧张、原材料成本上涨等挑战，正经历重新洗牌的阶段。在这情况下，维珍妮多年来在技术壁垒、全球行业领先的产品创新能力、高黏性的品牌伙伴合作关系等方面累积的综合竞争力将进一步凸显，为未来增长奠定坚实基础，迎来黄金发展期。



核心技术不断升级，形成高黏性的品牌伙伴互利共赢战略合作关系

维珍妮多年来坚持IDM业务模式，成就了其在全球行业领先的产品创新能力。本集团已经形成以三大核心技术 - 计算机模具设计与制作、立体模压成型、无缝黏合为基础的多元化技术储备矩阵，应用横跨贴身内衣、运动、消费电子等多个领域。核心技术的独特性、领先性、可塑性、通用性使不同品牌伙伴在不同品类中交叉复用程度颇高，亦能同时兼顾各品牌的不同定位和需求，持续为合作品牌伙伴定制开发独特的创新产品。加上集团坚持互利共赢策略、长期稳定的质量及高度的灵活性，建立了各大品牌伙伴对维珍妮IDM定位的信赖及黏性，长远有利于强化本集团在行业洗牌后的市场地位。本集团亦着力于行业趋势的拓展和引导，不断强化并维护自身技术壁垒，为独有技术注册专利和技术标，为行业定义新标准，同时让消费者对于高附加值的产品有更直接深入的认知，引领市场的发展方向及需求。



已初步实践2022 至2026财年五年规划，以坚实基础驱动业务稳健及多元化增长

经过过去几年重大的投资期，维珍妮已为未来的发展奠下坚实基础。为引领本集团迈向发展的新篇章及更广阔的未来，经过周详考虑及全面审视市场和业务情况后，管理层在本财年之初制定了2022 至2026财年的新五年规划，聚焦以下三大范畴：



I. 带动收入增长：坚持IDM业务模式，以创新研发推动销售稳步增长，加速布局中国市场；



II. 扩大边际利润：持续开发具有更佳利润率的高附加值创新产品，同时提升管理及生产效率，并随收入增长增强经营杠杆，实现目标盈利增长大于收入增长；及



III. 强化财务状况：随着集团过去几年于越南北部投资的资本开支高峰期完成后，透过上述举措保持健康的经营现金流和控制资本开支，中长线逐步降低负债比率。



回顾年内，本集团成功实现五年规划为2022财年度所订下的目标蓝图，于推进销售额高速增长的基础上，实现了效率及利润率提升，为继续优化集团中长期财务稳健状况打好根基。集团按目前可预视的订单情况，对2023上半财年业务保持理想表现维持乐观。展望未来，纵然面对大环境存在众多不确定因素，集团仍将致力于2023-2026财年继续全方位实践五年规划内的既定的目标，充分利用环境及自身优势带来各项利好因素，审时度势并保持灵活应对，以驱动集团业务持续稳步上扬。



在业务层面，本集团未来的增长将由贴身内衣、运动、消费电子类配件产品及鞋类产品四大业务板块推动：



-- 贴身内衣业务未来有望持续平稳增长。贴身内衣板块的增长主要来源自个别品牌伙伴的拓展、大品牌伙伴市场份额的上升，有赖于创新工艺产品开发以及细分品类的产品拓展。



-- 运动业务占比持续提升，创新工艺引领行业需求快速增长。国际品牌近年对女性运动市场愈发重视，而运动胸围作为其中一项核心产品，仍存在庞大的发展空间。得益于数年前的高瞻规划，本集团与若干头部国际品牌的战略合作关系日益稳健，亦增添了一些快速增长的新品牌，巩固品牌伙伴组合，成功把握运动内衣行业的增长势头。与此同时，维珍妮的创新研发能力，带领了运动板块中紧身裤的演化和升级，显著提升其功能与舒适度等，此领域的产品需求正蓄势起飞，运动紧身裤业务有望复制运动胸围的增长轨迹。



-- 消费电子配件业务未来几年趋向多元化发展，建立更稳健的产品和品牌伙伴组合。随着「元宇宙」概念的兴起，消费电子产品日益重视运用舒适亲肤材料造出更适合用户长期使用的体感功能，而本集团恰好能将创新工艺及三大核心技术应用在消费电子类领域，开发出引领市场的产品。除了现有国际品牌伙伴外，本集团年内亦新增了国内领先品牌伙伴，同时迎来了跨产品类别拓展的机遇，从而推动集团于消费电子配件业务未来数年的增长。相关品牌伙伴已率先在此领域部署，拉长产品周期，形成较高的销售能见度。通过实现合作伙伴以及产品的多元化策略，积极部署应对高科技产品市场日新月异的本质，为消费电子配件业务发展奠定灵活且稳定的基础。



-- 鞋类业务将在现有基础上继续稳步增长。本集团目前专注与美国休闲鞋履品牌合作，双方于过去数年共同成长，可见未来将继续携手向前，保持良好的发展势态。



多区域产能布局日趋成熟 越南基地于全球供应链之优势愈发凸显

为提升核心竞争优势，本集团致力开展多区域产能布局，以越南的生产基地支持出口业务增长，并依托中国的生产基地推动国内市场的发展。



在全球竞合关系愈趋复杂的环境下，越南作为多个贸易协议的成员国，加上人口规模、人力成本、文化水平等多方面的有利条件，且当地政府力保供应链企业的稳定经营，因此备受全球制造业企业追捧。经过约六年的海外产能布局策略部署和团队培养，本集团在越南的产能已经集规模、爆发力、灵敏度、高质量输出的多项优势；同时数码化管理的推行，令本集团的产能宏观统筹调配更加协调和灵活。此外，维珍妮已逐渐完善本地化的供应链，包括引领核心供货商伙伴加速在越南当地的产能布局或扩充，从而缩短交付周期，提升反应速度，形成高效的本地化问题解决机制，最终逐步优化综合成本效益。在行业供应整固下，本集团的优势因而更见突显。



针对中国业务的发展，集团亦通过自动化及数码化的推行，提高生产效率，应对产能需求；加强供应链管理，开发本地供货商，快速交期；以及提前规划好产能部署。随着本集团的研发中心及生产基地于2023年中至2024年底期间逐步由深圳迁往大湾区的肇庆新区产业园，新生产基地将主力生产贴身内衣和运动类产品及消费电子配件，配合独占鳌头的创新工艺，将有助加强本集团与国际品牌伙伴在国内市场的合作，以及把握与国内市场新兴在线品牌及来自其他渠道的新机遇。



技术创新和数智化结合，加速布局中国市场

中国的内衣市场现时品牌集中度较低，大部分现有品牌产品品类也比较单一或相对狭窄，而消费者的需求增长却非常的快，既有细分品类的需求，又有产品功能专业化的需求，加上国内电商的高速发展，为所有具潜力的品牌提供了绝好拓展市场占有率的机会。



-- 与天猫内衣及TMIC达成战略合作

为加强服务在中国销售的品牌伙伴，以及加速发掘和满足最新的市场趋势及消费者需求，集团于2022年5月20日与天猫内衣及TMIC（天猫新品创新中心）达成战略合作。TMIC通过海量的购买、具前瞻性的趋势数据分析和消费者洞察提炼出消费者的要求及反馈，有助本集团通过专项及精准研发，将消费者的要求转化为具体的技术解决方案，并融合在终端产品中。本集团希望透过三方合力，达成口碑绝佳、持续热销的新趋势产品孵化、创新技术内容IP的打造、共建细分品类行业标准等几项目标，以推动国内内衣市场长远健康有序的发展。



-- 与Victoria’s Secret成立合资公司把握中国市场机遇

维珍妮于2022 年1月宣布与Victoria’s Secret & Co. （「Victoria’s Secret」）成立合资公司（「VS China」）亦为集团布局中国市场其中的策略一步。Victoria’s Secret作为全球最大的国际内衣品牌，在中国市场同样也拥有强大的消费者品牌认知度，以及非常成熟的零售运营及市场推广能力，配合本集团于产品创新、研发及制造的强大能力，以及对中国市场和消费者的深刻认知，形成强强连手。合资公司将以产品、供应链、业务运营三大体系为重心，致力加强提升品牌更迎合中国市场。近期本集团与VS China所开发的一系列适合中国市场的产品反应热烈，第一阶段针对在线业务的变革取得显著成效，同比合作前品牌销售增长可观，合作后首推的双尺码果冻条小背心，短短四个月内累计销量超过25万件，品牌影响及业绩表现逐渐趋于一致，印证VS China与维珍妮强强连手引领市场的能力。



ESG纳入董事会监察 致力实现2030目标

维珍妮2022财年把ESG 正式纳入董事会监督职责，成立了由本集团首席营运官领导的ESG委员会 (ESG committee)，加强董事会对ESG 政策监管的角色，促进本集团更有规划地管理及实现可持续发展目标。年内，本集团以联合国2030年可持续发展目标为蓝本，规划出六大重点关注议题，包括气候行动、陆地生物、清洁饮水和卫生设施、负责任消费和生产、体面工作和经济增长和性别平等，并因应这六个大方向，为自身制定了2030年四大目标，分别为减碳、废物管理、可持续的创新发展和人才及小区四个层面。维珍妮将继续致力推动环境和社会的可持续发展，以负责任的态度为所有利益相关者创造长期价值及承担社会责任。



洪先生总结：「凭借多年对创新设计制造的耕耘，维珍妮成功建立坚实的技术壁垒，开发出引领市场的产品。未来，本集团将继续致力发挥多方面的优势，与品牌合作伙伴共创双赢。与此同时，本集团亦将继续积极承担社会责任，为提升环境、员工及小区条件作出贡献，透过实现可持续发展，为股东及各持份者创造长远价值。本集团于年内实现令人鼓舞的业绩，有赖管理团队及同事们的不懈努力和付出。本集团亦衷心感谢品牌合作伙伴、供货商伙伴及业务合作伙伴，以及股东的鼎力支持，让我们成功驾驭疫情所带来的种种挑战。管理层有信心本集团未来能延续增长势头，进一步实现五年规划所订下的目标，继续迈向黄金发展期。」



有关维珍妮国际（控股）有限公司

维珍妮国际（控股）有限公司于1998年在香港创立，是全球领先的贴身内衣制造商。透过采用创新设计制造（IDM）业务模式，维珍妮为国际知名品牌合作伙伴提供多种产品，包括贴身内衣、运动产品、消费电子配件、胸杯及模压产品、鞋类及布口罩。集团拥有两大策略据点 ──中国深圳的研发及生产基地，以及越南自集团于2016年扩产后成为重要的生产基地。





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