中国万天公布全年业绩

香港, 2022年6月28日 - (亚太商讯) - 中国万天控股有限公司(「中国万天」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:01854.HK)宣布其截至2022年3月31日止年度(「本财政年度」或「回顾年内」)的经审核之全年业绩。

中国万天董事局主席兼执行董事许国伟先生(左)和行政总裁兼执行董事钟学勇先生(右)为集团的中山分公司成立正式揭牌。

回顾年内,中国万天继续在香港经营业务,主要从事采购、加工及食材供应,专注提供蔬菜及水果予香港餐饮服务经营商,目前已经向逾480家客户提供逾1,300种食材。受惠于香港政府放宽社交距离措施并推出2021年消费券计划,本地消费意欲有所改善;香港餐饮业气氛逐见明朗,订单数量随着餐饮业经营环境有所改善而录得增长,带动集团的收益在香港爆发第五波新冠肺炎前录得可观增长,全年总收益同比增加约19.7%至约127.7百万港元。毛利及毛利率分别为约18.7百万港元(2021年3月31日止年度:13.2百万港元)及14.6%(2021年3月31日止年度:12.4%)。然而,为配合集团未来发展和扩张,营运开支有所增加,当中包括集团于回顾年内有关全面收购所产生法律及专业费用,再者,回顾年内亦因应客户的信贷记录评估及当前市场条件而确认约5.4百万港元的预期信贷亏损拨备,以致年内亏损录得约11.0百万港元(2021年3月31日止年度:亏损8.2百万港元)。董事会不建议于本财政年度派发末期股息(2021年3月31日止年度:无)。



于2022年5月,集团在深圳市南山区设立湾区总部,标志着中国万天正式进军潜力庞大的大湾区市场;同时集团宣布将加大力度发展生鲜供应、零售及餐饮和环保科技三大重点业务,把握市场机遇、积极提升品牌在大湾区的知名度,务求扩阔客户基础及市场占有率,以提升业务发展多元化及保持竞争力。



生鲜供应方面,集团将积极发挥原有香港供应链业务优势,把控采购需求、订单及交期、库存和收发货等环节,且提升各环节效率,实现以最快时间、最低成本,安全高效地将海产、肉类和蔬菜等生鲜食材送达客户手中。同时,集团将在香港累积的成功经验复制至大湾区市场,并积极在大湾区内物色潜在的业务伙伴及机遇以加快发展步伐,可望强强联合资源叠加,以把握大湾区市场的庞大需求,扩阔收入来源。



另外,集团积极拓展包括零售及餐饮业务在内的下游业务。集团锐意把握大湾区零售及餐饮行业发展和机遇,未来在大湾区其他城市进一步扩大餐厅网络,拓展大湾区餐饮业务版图。凭借集团的上中下游全产业链优势开设更多主打生鲜食材的餐厅,逐步打造餐饮品牌「万天餐饮」。早前,集团在广东省中山市策略性开设两间主打生鲜食材的餐厅—「港式海鲜火锅店」和「韩国海鲜烧烤店」,集团将积极提升品牌在大湾区的知名度,务求扩阔客户基础及市场占有率。



环保科技方面,集团积极配合国家「现代农业科技及绿色环保」的发展理念,将农业科技与绿色环保进一步结合,利用天台闲置空间,在屋顶缔造良田,增加城市绿化面积,一方面推广绿色都市让天下人吃上「放心菜」;另一方面推动绿色环保教育到大湾区内的企业及学校等机构,支持大湾区的可持续发展。



集团继续多管齐下加快大湾区业务的发展步伐,继设立湾区总部后,集团的中山分公司亦于本月正式启业。2022年6月23日,集团的中山分公司成立典礼盛大举行,中国万天董事局主席兼执行董事许国伟先生及行政总裁兼执行董事钟学勇先生出席揭牌仪式。中山分公司的成立,意味着集团将广东省中山作为珠海、中山、江门的区域总部。集团亦相当看好广东省中山市的发展前景,锐意以广东省中山市作为三大重点业务的起始点,继而逐步将业务拓展至整个大湾区市场。



展望未来,随着香港政府分阶段放宽限聚措施,本地餐饮营商环境大幅改善,集团预计香港业务将保持稳定发展,同时香港总部能以金融中心的角色全力协助,成为深圳总部的强力后盾。随着后疫情时代之到来,中国经济可望迅速复苏,大湾区业务对集团的重要性将逐渐增加,长远可望为集团带来稳定持续的收入,亦会成为集团业务的主要盈利增长点。去年12月,集团的中文和英文名称分别更改为「中国万天控股有限公司」和「China Wantian Holdings Limited反映集团之业务策略调整及积极更新企业形象,有利于集团的未来业务发展。



集团管理层表示,大湾区作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在国家发展大局中具有重要战略地位,加上拥有庞大的市场、独特的区位优势、开放的贸易环境和完善的产业结构等,造就前所未有的发展机遇。深圳总部的成立是集团迈向大湾区战略的第一步,后续集团将着眼于生鲜供应、零售及餐饮和环保科技三线业务发展,在大湾区建立上、中、下游全产业链,凭借独特的竞争优势提高市场占有率。管理层相信,三大业务策略可发挥强劲协同效应,创造独特优势,逐步打造大湾区绿色龙头品牌。



关于中国万天控股有限公司

中国万天控股有限公司(1854.HK)主要从事采购、加工及供应食材,专为香港餐饮服务经营商提供蔬菜及水果等业务。集团提供逾1,300种食材给逾480家客户。2022年5月,中国万天在深圳设立大湾区总部,标志着集团正式进军潜力庞大的大湾区市场,将发展零售及餐饮、上游现代农业及相关绿色环保推广三大重点业务,积极打造大湾区绿色龙头品牌,为客户提供新鲜健康食品,让天下人吃上放心菜。



有关更多资料,请浏览:chinawantian.etnet.com.hk





话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network