兴业银行举办第一期乡村振兴大课堂

香港, 2022年6月28日 - (亚太商讯) - 6月23日至25日,兴业银行第一期乡村振兴大课堂在中共兴业银行党校举行,来自尤溪县40多名县直机关和乡镇主要负责人参加了培训。



此次培训课程包括专题讲座、现场教学、交流研讨等环节。本次乡村振兴大课堂专门邀请了厦门大学朱冬亮教授前来授课,他从事乡村发展与乡村振兴等专题研究多年。课堂上,他围绕乡村振兴战略实施的时代背景和政策设计、当前乡村振兴战略实施的主要目标和建设路径等内容深入讲解,让学员们耳目一新,更加深入了解乡村振兴的重大历史意义与发展机遇。兴业银行普惠金融部(乡村振兴部)工作人员围绕该行打造特色乡村振兴模式,推动福建省乡村产业发展等情况进行了系统介绍,让学员们进一步了解到该行各项服务乡村振兴的金融政策。



培训期间,学员们还一同前往福建省乡村振兴示范村厦门市同安区大同街道田洋村参观,深入了解田洋村依托“文旅经济”打造美丽乡村,以文化旅游促进乡村振兴的生动实践。



尤溪县是兴业银行乡村振兴挂钩帮扶县,乡村振兴大课堂是该行加快打造尤溪乡村振兴样板工作的又一举措。通过本次培训,提升了基层乡镇干部的乡村振兴理论水平,加深了对金融服务乡村振兴的理解。兴业银行将结合尤溪县委县政府提出的“3+2+2”产业发展新格局及“1366”特色现代农业提升工程,从产业帮扶、科技帮扶、渠道帮扶、公益帮扶等方面多方发力,助力尤溪县产业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。





