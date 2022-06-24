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Monday, 27 June 2022, 13:06 HKT/SGT
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Aretis Creces Protocol正式发布 - DeFi 3.0集成DAO

科罗拉多州丹佛, 2022年6月27日 - (亚太商讯)  - Aretis Creces Protocol正式发布。其DeFi 3.0是一个新的金融协议，使投资更容易，并为$ARIS代币持有人提供加密货币中的非常可观的年利率作为固定回报。


极为动荡的市场背景

目前的市场正经历着急剧的下跌；像BTC、ETH或BNB这样的流行加密货币在上个月确实很挣扎。此外，大量的负面信息也给社区带来了混乱。本着将分裂的社区团结起来的使命，Aretis Creces开发团队非常努力地建设和创造一个真正安全可靠的货币化协议 - Aretis Creces Protocol。那么，Aretis Creces协议的突出优势是什么？

一个特殊的、安全的和透明的协议

交易活动具有潜在的风险；当市场下跌时，即使是领先的基金也面临着破产的风险。Aretis Creces协议简化了所有投资者的操作，并将所有可能的风险降至最低；用户所需要做的很简单，就是购买代币并将其保存在钱包中，也就是“购买-持有-获得收益”。

Aretis Creces的自动盯盘是如何进行的？

当你购买$ARIS时，你的代币会立即被盯上，并开始每10分钟向你的钱包直接转入rebase奖励，每天144次。通过使用正向回溯公式，Aretis Creces允许代币分配与纪元回溯奖励成正比，每10分钟，价值0.015012%的全部$ARIS代币存储在你的钱包里。重建奖励在每个重建期结束时分配给所有$ARIS持有人。

有了连续和完全自动化的运行机制，这将是Aretis Creces协议的优势之一，可以方便地针对所有投资者，甚至是那些不精通使用系统操作或没有太多时间经常留意市场的人。

DAO-Referral Rewards

Aretis Creces协议的开发者建立了一个DAO-Referral Reward机制，它允许任何人参与协议的开发。成员可以建立小型的、分散的 "自治组织"，为一个共同的目标而努力。

交易费的10%被分配给推荐奖励基金，该基金将用于奖励为ACP做出贡献的用户。连接绑定由$ARIS01代币确认，该代币通过推荐奖励计划获得。要获得推荐奖励，你必须满足以下条件。

-- 至少持有1,000美元ARIS代币
-- 将至少1个$ARIS01代币转移到一个没有任何$ARIS01代币的钱包地址上

推荐奖金将按以下方式计算和分配。当你推荐的朋友购买$ARIS代币时，10%的交易量由最后10个推荐人分享，分配比例是4%、2%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%。

显然，DAO-推荐人奖励机制不仅促进了社区发展，也帮助用户在固定APY的同时，有机会赚取更多的$ARIS。而广泛传播的项目将吸引许多新用户，形成一个强大的社区，并因此获得更多的利润。投资者本身将成为项目的 "小规模开发者"，当然，他们也将得到很好的回报。

开发者还想出了一套解决方案，通过建立DAO-合作伙伴计划，在项目的IDO阶段就连接市场。在押注300 USDT后，用户将能够申请ACP-DAO合作伙伴，他们可以与其他合作伙伴合作，并享受以下好处：

-- 申领500美元ARIS01后，用户需要在$ARIS上市前建立他们的ACP-DAO团队结构（ACP-DAO绑定关系将在用户发送至少1个$ARIS01到一个从未收到过$ARIS01的地址后被验证）。
-- 一旦邀请了至少10个IDO参与者，用户的投入300美元将被退还，而且将有资格获得额外的$ARIS IDO分配200美元，以及一个ACP NFT（可转让给其他人），用它来获得ACP红利。
-- 如果在IDO回合结束时没有完成任务，300 USDT将不会被退还。
-- 红利：所有卖出费用的6%将成为红利分配给所有持有NFT的钱包地址。

树立信心，克服下跌趋势

很难预测市场在不久的将来会变得更好；许多专家认为，我们仍然要经历来自加密货币市场的新 "冲击"。区块链技术的巨大发展和它带来的好处是显而易见的。然而，一个协议或项目要想生存和发展，需要一个真正值得信赖的智能合约，一个打破文化障碍的多国社区，扩大人们对技术的接触。

Aretis Creces协议符合人们对加密货币市场日益增长的兴趣。由于操作简单、方便，机制智能、透明，预计该项目将在未来几年内大幅增长。Aretis Creces协议将真正成为一个带来财富的新金融协议。

Social Links
Twitter: https://twitter.com/aretis_io
Telegram: https://t.me/aretisgroup
Discord: https://discord.gg/vap2dxg9Bx
YouTube: https://youtube.com/c/aretiscreces

Media Contact
Brand: Aretis Creces
Contact: Joe Stanley
E-Mail: joe@aretis.io
Website: https://aretis.io
SOURCE: Aretis Creces


话题 Press release summary

部门 Crypto, Exchange, Blockchain, Technology, FinTech
http://www.acnnewswire.com
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