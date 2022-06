Wednesday, 1 June 2022, 14:53 HKT/SGT Share:

来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体与中国泰坦能源订立合作框架协议 锐意携手推动香港新一代半导体行业的「再工业化」 打造智慧城市新世代

香港, 2022年6月1日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司(「宏光半导体」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:6908.HK)欣然宣布集团于2022年5月31日与中国泰坦能源技术集团有限公司(「中国泰坦能源」;股份代号:2188.HK)订立合作框架协议(「合作框架协议」),开展为期三年的战略合作。



中国泰坦能源专注在电子电力领域发展,旨在运用先进的电力电子和自动控制技术,解决电能的转换、监测、控制、优化、节能和新能源利用的需求。根据合作框架协议,集团与中国泰坦能源拟就中国及香港之快速充电桩技术推广及产品销售进行合作,促进双方在各自领域之优势互补﹕



一、 中国泰坦能源将为集团打造先进的快速充电桩产品,在香港开展快速充电桩服务并共同推出快速充电系统解决方案提供支持。双方将善用集团与香港法定机构合作的独特优势,共同推进香港于智慧城市方面的发展,升级香港的电动车及充电设施,藉以实现符合国际标准的400千瓦直流充电及利用云数据及安全监测等智能管理。此新能源快速充电解决方案预计将成为领先的解决方案,同时创造新本地商业模式及投资机会,如建设汽车对电网(V2G)之技术、分布式储能及电网级直流变电站等;



二、 双方将合作研发采用集团所提供的第三代半导体技术的新一代快速充电桩;及



三、 宏光半导体将委聘中国泰坦能源制造并向集团在中国内地及香港之客户供应其品牌旗下之新一代快速充电桩。



国家之「十四五」规划下的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》部署了五项战略任务,包括i)提高技术创新能力、ii)构建新型产业生态、iii)推动产业融合发展、iv)完善基础设施体系,以及v)深化开放合作;同时明确指出要建立以企业为主体的技术创新体系、加强充换电等的基础设施,且电池管理系统及电池亦一致被认定为重点开发技术之一。与此同时,香港政府亦公布了香港电动车普及化路线图,目标于2050年前达致所有车辆零排放,让香港有序迈进零碳排放、清新空气、智慧城市的愿景。香港政府近年积极推动「再工业化」,发展以新技术及智能生产为基础的先进制造业,为宏光导体在发展第三代半导体氮化镓(「GaN」)的业务注入源源动力。



集团管理层表示很荣幸能与中国泰坦能源成为合作伙伴,以推动香港下一代半导体行业的「再工业化」及香港于智慧城市方面的发展及建设。集团于2021年已获取六项关于充电站的快速充电蓄电池系统、充电转换系统及充电模块以及适用于电动汽车充电站的快速充电设备的专利,而是次合作标志着宏光半导体逐步迈向收成期之目标,为集团提供以自有品牌于中国内地及香港商业化其快速充电电池产品的机遇,加快实现产能落地之步伐。随着电动汽车于中国内地及香港日益普及并大行其道,于中港两地开发及商业化新一代充电桩的业务前景可期。集团将致力探索于香港建立快速充电电池解决方案业务据点之机遇,有信心为自身的业务发展带来革命性的新气象。



宏光半导体有限公司(6908.HK)主要在中国从事半导体产品,包括发光二极管(「LED」)灯珠、新一代半导体氮化镓(「GaN」)芯片、GaN器件及其相关应用产品以及快速充电产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识,集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用,矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业,并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



