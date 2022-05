Monday, 30 May 2022, 13:07 HKT/SGT Share: 顺丰同城ESG报告:以人为本推动数智化社会可持续发展

香港, 2022年5月30日 - (亚太商讯) - 早前顺丰同城(9699.HK)发布的ESG报告,在2021年可持续发展的举措和阶段性成果进行系统披露,展示了公司在经营管治、ESG风险管理、产品创新、服务品质、数据安全与隐私保护、骑手关怀、同心战疫、绿色运输等方面的成果。该份报告全面体现顺丰同城以人为本的精神,“专业让配送更有温度”为企业使命和社会责任的核心战略,依托数智化社会供应链,持续为经济发展、环境友好、社会和谐发展创造价值,在提升社会效率、带动高品质消费、助力实体经济数位化转型、推动供给侧结构性改革等方面积极履行社会责任,构建更高效和可持续的美好未来。

顺丰同城骑手身影不断出现在救灾前线,为疫区送上温暖

于一年一度的骑士节中,顺丰同城向对社会有贡献的骑士颁奖予以鼓励和嘉许

推动技术创新 提供高效服务



2021年,顺丰同城研发投入达人民币1.93亿元,持续投资并发展智能技术,进一步推动技术创新,优化整个行业的成本和效率,贯彻实践可持续发展理念。公司通过应用大数据及AI技术,打造CLS即时物流智能解决方案。CLS系统通过物流订单智能分发、供需实时智能调控、AI全局运筹调度,实现有效的业务预测及规划、订单融合推荐及综合调度、以及即时营运监控。在本地餐饮、同城零售、近场电商、近场服务等众多服务场景下,CLS系统帮助公司实现高效的实时订单调度,并通过支持复杂的配送网络,覆盖不同地域层次的三重配送网络,包括门店级别、商业区级别及城市级别,满足商家及用户对于同城配送服务迅捷可靠的需求。



顺丰同城持续引入创新解决方案,与商家共享公司的科技能力及数据洞见,打造更为人性化和差异化的服务矩阵,提升营运效率。公司对商户历史营运数据进行大数据分析,为商家提供门店配送范围建议,提供信息技术支持及店铺营运解决方案,以帮助商家实现数字化转型。公司亦计划向商家提供更为定制化服务及技术支援,例如向商家客户提供SaaS云端解决方案,配合如小程序及应用程序等订单综合管理及调度,加强提供同城即时配送综合供应链物流解决方案的能力。



以人为本回馈社会 彰显企业担当



面对突如其来的疫情,顺丰同城积极承担社会责任,稳定生活物资供应,确保即时配送服务的畅通为首任,使民生保障用品更快到达居民手中。作为国内最大的第三方即时配送平台,在支援地方防疫,公司迅速组织运力,快速解决民生需求,为石家庄人民保驾护航;在烟台市政府下达“48小时内完成主城区全员第一轮核酸检测”指令,3,000多名医护人员立即奔赴新冠病毒核酸筛查采样第一线之时,公司全力支持烟台市总工会对医护人员的慰问工作,紧急调度全区域骑士资源,组建起一支专业配送队伍,无偿提供慰问品配送服务;在西安市疫情发生之时,公司西安区准备了慰问品,无偿送给社区和党政机关的抗疫服务人员,送去更多关怀,驱散疫情带来的阴霾。



顺丰同城积极响应国家及社会号召,设立应急救援计划,加入中华志愿者协会应急救援委员会,成立顺丰同城服务队,开展应急救援活动。用户在紧急情况时,可以通过顺丰同城急送小程序或APP平台进行一键呼叫,获得帮助。同时,骑手身影不断出现在救灾前线,多不胜数的温暖善举诠释顺丰同城的温度所在。自疫情爆发以来,公司各地公司员工和骑手踊跃报名成为防疫志愿者,活动于各地抗疫一线,彰显“好人好报”骑士精神,回馈社会各界。



顺丰同城始终坚守一线,和全社会一起同心抗疫,从运力保障、物资运输、商家合作、骑手管理等各方面,充分发挥平台优势,联动政府和商家配置资源、发动骑手参与抗疫,构建起民生保障的基础设施,助力城市运转,彰显了社会责任担当。



构建低碳绿色服务链 倡导循环经济



回应中国气候目标,顺丰同城努力构建更低碳和绿色的供应链,秉持绿色发展理念,不断完善环境管理体系,持续提高资源利用效率,积极管控公司营运对周边生态环境的影响,主动应对气候变化带来的机遇与挑战,包括构建绿色低碳商业模式,通过提供绿色服务,将影响力辐射至合作伙伴,致力于实现商业与环境共同可持续发展。



在为全国亿万商家和个人提供优质、高效、全场景的配送服务过程中,顺丰同城特别关注运输过程是否绿色低碳,通过构建更加环保的即时配送体系,为更多消费者提供“绿色服务”,为国家碳中和目标奉献自身力量。通过大数据分析与算法升级,顺丰同城建立运力分层模型,实现空间维度的运力精准耦合,并基于订单的相似性和实效性,采用分组并单和动态并单两种方式,缩短总运输路程,提升运输效率,在节约能耗的同时,降低大气污染物及温室气体排放。2021年,公司约96%的活跃骑手通过电动二轮车或公共交通工具履行订单,绿色运力可以覆盖90%以上的服务场景。



未来,顺丰同城将继续秉持“专业让配送更有温度”的使命,不断挖掘和释放数智化社会供应链的商业和社会价值,携手消费者和合作伙伴,共创高效和可持续发展的世界。





