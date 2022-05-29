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Sunday, 29 May 2022, 14:04 HKT/SGT
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来源 InvestHK
香港特别行政区政府投资推广署署长出访中东和欧洲推广香港长远商机

香港, 2022年5月29日 - (亚太商讯)  - 香港特别行政区政府投资推广署署长傅仲森今日（五月二十九日）展开出访中东的多哈、阿布扎比、迪拜和科威特，以及欧洲的阿姆斯特丹、里斯本和马德里行程，继续在海外宣传香港营商优势。

　　 　　 　　 　　
访问期间傅仲森将与不同界别的商业领袖会面，包括创新科技、财经金融服务及家族办公室、金融科技、商业及专业服务、旅游及款待，以及运输、基建和高端制造服务等。他亦分别会在阿布扎比、里斯本和马德里举行的三场活动演讲，宣传香港最新的营商环境和机遇，重点介绍香港在粤港澳大湾区内的策略角色。
　　 　　 　　
傅仲森说：「香港是海外和内地公司及全球企业家在香港、大湾区、中国和亚洲等地开展和扩充业务的理想据点。事实证明，我们去年进行的两项调查结果显示，来自海外和内地的驻港公司数目和在港的初创企业数目均创历史新高。」
　　 　　 　　 　　
他续说：「香港为公司提供各种增长业务的途径。我期待与公司代表和企业家分享香港的最新和真实现况，尤其协助他们了解如何藉香港把握商机，包括大湾区所带来的机遇。」　　
　　
关于投资推广署

投资推广署是香港特别行政区政府属下部门，专责促进外来直接投资，致力协助海外及内地企业在香港开设或扩展业务。该署为海外及内地企业提供免费信息及专业支持服务。如欲查询更多数据，欢迎浏览该署网站www.investhk.gov.hk

话题 Press release summary

部门 金融, 旅游观光, 业务, 本地, Government
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