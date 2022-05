荧德控股年度收益增加32.8%创新高

香港, 2022年5月17日 - (亚太商讯) - 于香港扎根多年的机电工程服务供货商—荧德控股有限公司(「公司」,连同其附属公司「集团」)(股份代号︰8535.HK),于截至2022年3月31日止年度取得卓越业绩,确认收益约405.17百万港元,同比增加约32.8%,创下公司自2018年在香港联合交易所有限公司GEM上市以来的历史新高。



受惠业务增加,单计安装工程已为集团创造的年度收益为约306.90百万港元;将近完成的五项大规模安装项目,带来总收益约为187.15百万港元。



于截至2022年3月31日止年度,本公司权益持有人应占溢利约20.78百万港元(2021年3月31日止年度:约28.51百万港元)。扣除公司于报告期间就建议公司股份由GEM转往主板上市所产生之上市开支后,集团营运之正常化溢利约为33.06百万港元,较过往年度增加约16.0%。



董事建议派付截至2022年3月31日止年度的末期股息每股0.50港仙,连同已派付的中期股息每股0.35港仙,全年每股派息合共0.85港仙,维持稳定的派息比率。(2021年3月31日止年度:每股0.85港仙)。



荧德控股主席兼行政总裁潘正强先生表示:「尽管疫情持续,加上全球资源供应短缺及通胀等问题,市场环境不稳,但集团凭借领先的工程技术及丰富的项目管理经验,为香港国际机场三跑道系统周边配套基础设施、港铁黄竹坑站扩建以及港岛东中心商业区重建等大型项目开展机电工程,并于年度内取得令人满意的业绩,收益创新高,营运之正常化溢利也录得增长。展望将来,我们相信香港政府的政策,将为本港经济带来复苏动力,特别是明日大屿愿景及北部都会区两项土地发展项目,预计将大幅增加香港对建筑及相关工程服务的需求。我们将继续通过标准化,提高产出质量及效率,并积极争取更多工程,扩大业务,令业绩更上一层楼。」



截至2022年3月31日止年度,集团已开展三项大规模项目,初始合约金额合共为约113.12百万港元,集团尚有众多已获取或已确定的具可观收益项目。



集团有信心,建议转板上市将提供更多的资金渠道,加上多年来的盈利再投资,为整个扩张计划提供资金,坚定地将集团打造成为未来领先的机电工程公司。



另外,集团修订股息政策,承诺将分派予股东的年度股息不少于在任何财政年度股东应占集团综合纯利的30%。



有关荧德控股有限公司

荧德控股有限公司为香港机电工程服务供货商的领导企业之一,专注于消防系统的安装、改动及加建工程以及保养,其全资附属公司卫保消防工程顾问有限公司,自1972年起在香港提供工程服务。集团的客户来自私营及公营界别。私营界别的客户主要包括物业开发商、物业拥有人及物业开发商委聘的总承判商,而公营界别的客户主要为房屋委员会及机电工程署等政府部门。



